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12 марта 2021, 07:00

Картина дня: кадровые решения Президента, послание Конституционного суда и благоустройство после зимы

ВЧЕРА

Картина дня. 11 марта

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства произвел назначения в руководстве Вооруженных Сил, Министерства обороны, Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Кадровые решения также коснулись руководства Государственного таможенного комитета, МИД, МНС, Минэкономики, Минэнерго, Минюста, Госстандарта. Согласованы новые ректоры университетов, руководители райисполкомов. Александр Лукашенко, принимая кадровые решения о назначениях в силовых структурах, предупредил, что современные войны начинаются с раскачивания ситуации внутри страны. В руководстве страны и местных органах власти появляется больше людей нового поколения, обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко принял кадровые решения
Александр Лукашенко принял кадровые решения

Соблюдение Конституции и законов своей страны является основой единства и консолидации общества. Об этом говорится в заключительной части послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2020 году", которую озвучил председатель суда Петр Миклашевич. Председатель Конституционного суда рассказал об основных направлениях будущего обновления Конституции. В ближайшее время будет создана комиссия для подготовки поправок в Конституцию.

Заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич
Заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николая Статкевича и приближенных к ним лиц. Об этом сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Фото из архива
Фото из архива

Потери промышленного сектора Беларуси из-за ограничений, связанных с пандемий COVID-19, в 2020 году составили свыше $1 млрд. Такую цифру привел первый заместитель министра промышленности Беларуси Сергей Гунько.

Сергей Гунько. Фото из архива
Сергей Гунько. Фото из архива

Вопросы защиты внутреннего рынка должны быть в приоритете в современных условиях. Об этом шла речь во время первого заседания межведомственной рабочей группы по выработке и принятию мер по защите внутреннего рынка, в том числе в рамках ЕАЭС, которое провел министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

Спрос на белорусскую пилопродукцию в Китае будет расти. Такое мнение высказал генеральный директор китайской компании Taomu Co. Ltd Линь Суянь во время телемоста по вопросам экспорта продукции деревообработки, организованного Белорусской универсальной товарной биржей.

ГПО "Белэнерго" и Китайская национальная корпорация по электрооборудованию China National Electric Engineering Co. (CNEEC) подписали меморандум о взаимопонимании.

Система "3 плюс 3", дифференциация выплат, перераспределение взносов между нанимателями и работниками - эти и другие предложения по совершенствованию пенсионного обеспечения обсудили в штаб-квартире национального профцентра специалисты ФПБ и Министерства труда и социальной защиты.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская молодежь все больше вовлекается в процессы устойчивого развития, заявил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко во время старта республиканского молодежного проекта "Молодежь: единство в развитии".

Фото Совета Республики
Фото Совета Республики

В Беларуси выявлен британский штамм коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 1009.

Фото из архива
Фото из архива

Ежедневно 45-50 бригад заняты ямочным ремонтом дорог местного значения в Минской области. Об этом сообщил начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения КУП "Минскоблдорстрой" Валентин Вовченко на пресс-конференции "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Белорусские ученые добиваются фундаментальных результатов, отвечающих мировому уровню. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков.

Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну".

Снегопад и гололедица - ГАИ рекомендует учитывать погодные условия.

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Анонсы на 12 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Декларация о доходах - 2020: представление, уплата, льготы. Особенности использования электронных площадок". Начало в 11.00.

Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых "Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання" пройдет в БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 марта

115 лет назад родился Анненский Исидор Маркович, российский режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Экранизировал рассказы А.П.Чехова "Медведь", "Человек в футляре", "Анна на шее". Снял фильмы "Матрос с "Кометы", "Екатерина Воронина", "Татьянин день".

70 лет назад родилась Алферова Ирина Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Хождение по мукам", "С любимыми не расставайтесь", "Ермак" и др.

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