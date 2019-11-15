Картина дня: Лукашенко о сотрудничестве с РФ на общей границе, указ о поддержке экспорта и маленькая лама

ВЧЕРА

Картина дня. 14 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах. Глава государства напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. Еще одной проблемой Александр Лукашенко назвал очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе. Президент обратил внимание, что между пограничниками Беларуси и России проблем нет, между военными и транспортниками тоже все гладко, но когда все вопросы выводятся на правительственный уровень, вдруг появляется куча вопросов.

Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. Такая задача поставлена главой государства, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада Президенту. Приобретение истребителей Су-30СМ положило начало поэтапному перевооружению ВВС Беларуси.

При работе над изменениями в договор о взаимных усилиях в охране границы нужно обеспечить равные права для пограничников Беларуси и России. Такое мнение высказал председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо по итогам доклада главе государства.

В Беларуси государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию. Это предусмотрено указом № 412 "О поддержке экспорта", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Словацкой Республики Зузане Чапутовой в связи с жертвами автомобильной аварии возле города Нитра.

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей в этом году выше, чем в 2016-м, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%.

Китайский опыт эффективного развития очень важен для Беларуси, которая выстраивает взаимовыгодное стратегическое партнерство с КНР. Это отметил директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета профессор Анатолий Тозик на II Международной научно-практической конференции "Опыт китайской политики реформ и открытости и его актуальность для белорусской модели устойчивого социально-экономического развития". Беларусь и Китай по итогам двух конкурсов планируют реализовать в 2019-2020 годах 35 совместных научно-технических проектов, из них 20 уже финансируется, 15 - находятся на согласовании у китайской стороны, рассказал председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин.

Анатолий Тозик во время выступления

Эквадор заинтересован в продолжении сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче и подготовке новых проектов. Об этом было заявлено на встрече посла Беларуси в Эквадоре Николая Овсянко с главой Администрации Президента Эквадора Хосе Агусто Брионесом.

Беларусь открывает почетное консульство в Княжестве Лихтенштейн во главе с внуком князя Альбрехта фон Лихтенштейна бароном Тимоти фон Ландскроном.

Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи "Разработка мобильного приложения для содействия при пересечении государственной границы". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №760.

Положение о порядке вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества утверждено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №763.

Комментарии граждан на портале рейтинговой оценки будут учитываться для повышения качества услуг организаций. Это предусмотрено положением о портале рейтинговой оценки, которое утверждено постановлением Совета Министров от 13 ноября 2019 года №765.

Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2020 год.

Минская область по итогам 2019 года планирует перевыполнить план и построить 1,12 млн кв.м жилья для нуждающихся. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов.

В Минской области в 2019 году собрали рекордный урожай зерна кукурузы и льнотресты, много заготовлено силоса и кормовых единиц. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович.

Парк высоких технологий открыл STEM-центр в средней школе №1 Дрогичина.

Беларусь попала в топ-5 стран СНГ с наибольшей численностью студентов в вузах.

Систему обучения пациентов с сахарным диабетом в Беларуси будут корректировать. Об этом сообщила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович. В Беларуси на 1 января на диспансерном учете находились 335 898 пациентов с сахарным диабетом.

Минск готовится к зимним праздникам: жителей и гостей столицы удивят новыми световыми конструкциями, елями в стиле арт-объектов и другими сюрпризами. Какими именно, рассказали на предприятиях "Мингорсвет" и "Минскреклама".

ФОТОФАКТ: Премьера балета "Анна Каренина" состоялась в Большом театре Беларуси.

ФОТОФАКТ: Международный кулинарный кубок в Минске.

В Минском зоопарке пополнение: в ночь с 1 на 2 ноября в семье лам родилась самочка. Девочку уже показывают посетителям.

Фото Минского зоопарка

В международном конкурсе песни "Евровидение-2020" в Роттердаме примет участие 41 страна, в том числе Беларусь. Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в российском Благовещенске.

Скриншот из видео Следственного комитета РФ/ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Ключевые составляющие психического здоровья и психосоциального благополучия детей и подростков". Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (17 ноября), на тему: "Урожай - 2019: итоги и достижения". В рамках мероприятия состоится торжественная церемония награждения победителей Республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах тематики уборочной кампании "Жатва: и хлебом едины".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы борьбы с наркопреступностью. Особенности реабилитации и социализации наркозависимых лиц".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день, посвященный терпимости.

105 лет назад родился Семежон Язеп (Семежонов Иосиф Игнатьевич) (д.Петровичи Смолевичского р-на Минской обл.), белорусский переводчик, заслуженный работник культуры Беларуси (1989). В 1938 году окончил Минский педагогический институт. В 1953-1960 годах преподавал в Минском суворовском училище, в 1961-1975 годах в БГУ, одновременно работал в журнале "Беларусь". В его художественном переводе в Беларуси вышли произведения У.Шекспира, Р.Бернса, Дж.Байрона, Ш.Петефи, А.Мицкевича и др. Перевел с латинского языка поэму М.Гусовского "Песнь о зубре". Выступал и как критик, историк и теоретик художественного перевода. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1990 году.

90 лет назад родился Генрих Авиэзерович Боровик, известный российский журналист-международник, писатель, общественный деятель. Удостоен государственных наград и нескольких журналистских премий.

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