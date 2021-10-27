Картина дня: поездка Лукашенко в Лиду, расследование катастрофы Як-130 и вакцинация детей от COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 26 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лиду Гродненской области. Президент потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Оказание плановой помощи во время пандемии COVID-19 откладывать нельзя. На это Александр Лукашенко обратил внимание во время посещения Лидской центральной районной больницы. Глава государства заявил, что никогда не был против ношения масок, но культура их использования есть только у врачей. Ситуация с COVID-19 в стране вызывает осторожный оптимизм, сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что государство и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья. Президент подчеркнул, что необходимо выстоять и пережить текущий период, чтобы сохранить страну для будущих поколений. Александр Лукашенко высказался по поводу обстановки на западных рубежах страны. Глава государства заявил, что не против продажи электроэнергии в Литву и Украину.

Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Александра Лукашенко в Лиде.

В Беларуси осталось убрать 13,4% площадей кукурузы.

ИНТЕРВЬЮ: Советник посольства Китая о Кантонской ярмарке, "Жемчужной реке" и преимуществах торговли с Беларусью

Украина заинтересована в регулярных поставках белорусского цемента. Об этом шла речь на встречах представителей холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК) с украинскими компаниями, которые состоялись на специализированной выставке в области строительной промышленности и смежных с ней отраслей "ЕвроСтройЭкспо".

Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с Брянской областью выросла до 50%, сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии.

Вопросы сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии.

Детский фонд ООН в Беларуси приветствует объявленную в Беларуси подготовку к началу вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщила на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай. Работу центров раннего вмешательства необходимо развивать параллельно с тем, как развиваются технологии и появляются новые методы, Таня Радочай. Онлайн-инструмент индивидуальной психологической помощи подросткам скоро заработает в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1748.

Минздрав о вакцинации детей от COVID-19: как только появится разрешение на применение, будем прививать.

СК завершил расследование дела по факту катастрофы самолета Як-130 в Барановичах.

Департамент по авиации обратился в Совет ИКАО с просьбой оказать содействие в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили в департаменте.

В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе начала работу система электронной очереди. Вблизи пункта пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе построят новый транспортно-логистический центр.

Грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

ГПК: избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка.

РЕПОРТАЖ: Мушкеты царской эпохи и обрез, как в фильме "Брат-2": какое оружие исследуют могилевские эксперты-баллисты

ФОТОФАКТ: МТРК "Мир" представил фотопроект "Беларусь - Радзiма" в Минске 26 октября

В Минске открыли музыкальную скамейку в память о композиторе Олеге Молчане.

В Минске на пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской к концу ноября появится фигура в виде светящихся лебедей.

В национальном парке "Беловежская пуща" уже начали подготовку к зимним праздникам, сообщили в нацпарке.

Минсвязи выпускает в обращение новогодние и рождественские марки.

Организаторы Олимпиады в Пекине представили медали Игр-2022.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Начало в 15.00.

В Беларуси по 28 октября пройдут Дни бизнеса и карьеры для женщин (Business & Career Days) - серия бесплатных онлайн-лекций и интерактивных мероприятий, организованных командой ProWomen By при поддержке Программы развития ООН.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 октября

Международный день анимации.

75 лет назад родился Климчук Виктор Игнатьевич (д.Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл.), режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1982 году окончил Куйбышевский институт культуры. С 1985 года режиссер Витебской кукольной труппы при Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1990 года художественный руководитель Белорусского театра "Лялька", созданного на основе кукольной труппы. Постановщик спектаклей "Дед и Журавль" В.Вольского, "Золушка" Е.Шварца, "Забытое сокровище" В.Короткевича и др.

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