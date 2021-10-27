Картина дня: поездка Лукашенко в Лиду, расследование катастрофы Як-130 и вакцинация детей от COVID

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 27 октября 2021
Минск Ясно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:41 "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Баккен Беарз" в 3-м туре Кубка ФИБА-Европа Спорт
11:39 В Украине еще семь областей попали в красную зону из-за COVID-19 В мире
11:37 Дожди и до +16°С ожидается в Беларуси 28 октября Общество
11:35 Еще два ресурса в Telegram признаны экстремистскими Происшествия
11:22 В Лепеле горела квартира: хозяин умер в больнице Происшествия
11:20 Новогодние декорации разных стран мира представят в Национальном историческом музее 29 октября Афиша
11:20 В Дятловском районе подростки для забавы камнями разбили два авто Происшествия
11:15 В Лондоне экоактивисты устроили акцию протеста в Музее науки В мире
11:14 Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли Технологии
11:13 "Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании Общество
11:11 Победа над "Гомелем" принесет футболистам "Шахтера" второй чемпионский титул Спорт
11:04 Закончить уборку кукурузы в Могилевской области планируют в начале ноября Регионы
11:04 В Индии новый штамм коронавируса: создана группа экспертов для его изучения В мире
11:01 КГК Минской области выявил задержки расчета с работниками и выплату "серой" зарплаты Регионы
10:49 Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске Общество
10:47 Правительство увеличило финансирование госпрограмм и мероприятий в 2021 году Экономика
10:45 Возможности объединения усилий Востока и Запада обсудят на Евразийском форуме в Вероне В мире
10:37 ФОТОФАКТ: Поголовье овец планируют расширить в РСУП "Хутор-Агро" Регионы
10:33 Правозащитник: в странах Балтии и Украине прогрессируют ультраправые идеи В мире
10:27 Центр иммунологии и аллергологии будет создан в НАН Беларуси Общество
10:24 Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 28 октября Политика
10:23 Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021" в Москве Экономика
10:17 ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей Общество
10:15 Часть Силиции из-за ливней оказалась под водой: есть погибшие В мире
10:15 На участке дороги М1 в Минском районе сегодня временно ограничат движение Регионы
10:03 Главный инженер дрибинского предприятия похитил запчасти почти на Br1 тыс. Происшествия
09:52 ВОЗ: смертность от COVID-19 за неделю в мире выросла на 5% В мире
09:49 В Витебской области за 9 месяцев пресечено получение необоснованной налоговой выгоды на Br3,7 млн Регионы
09:39 При возгорании зерносушилки в Петриковском районе спасли тонну зерна кукурузы, 4 т повреждено Происшествия
09:37 МНС намерено перевести почти все процессы налогового администрирования в автоматизированный режим Экономика
Все новости
Все новости
Общество
27 октября 2021, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко в Лиду, расследование катастрофы Як-130 и вакцинация детей от COVID

ВЧЕРА

Картина дня. 26 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лиду Гродненской области. Президент потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Оказание плановой помощи во время пандемии COVID-19 откладывать нельзя. На это Александр Лукашенко обратил внимание во время посещения Лидской центральной районной больницы. Глава государства заявил, что никогда не был против ношения масок, но культура их использования есть только у врачей. Ситуация с COVID-19 в стране вызывает осторожный оптимизм, сказал Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что государство и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья. Президент подчеркнул, что необходимо выстоять и пережить текущий период, чтобы сохранить страну для будущих поколений. Александр Лукашенко высказался по поводу обстановки на западных рубежах страны. Глава государства заявил, что не против продажи электроэнергии в Литву и Украину.

Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Александра Лукашенко в Лиде.

В Беларуси осталось убрать 13,4% площадей кукурузы.

ИНТЕРВЬЮ: Советник посольства Китая о Кантонской ярмарке, "Жемчужной реке" и преимуществах торговли с Беларусью

Украина заинтересована в регулярных поставках белорусского цемента. Об этом шла речь на встречах представителей холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК) с украинскими компаниями, которые состоялись на специализированной выставке в области строительной промышленности и смежных с ней отраслей "ЕвроСтройЭкспо".

Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с Брянской областью выросла до 50%, сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии.

Вопросы сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии.

Детский фонд ООН в Беларуси приветствует объявленную в Беларуси подготовку к началу вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщила на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай. Работу центров раннего вмешательства необходимо развивать параллельно с тем, как развиваются технологии и появляются новые методы, Таня Радочай. Онлайн-инструмент индивидуальной психологической помощи подросткам скоро заработает в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны 1748.

Минздрав о вакцинации детей от COVID-19: как только появится разрешение на применение, будем прививать.

СК завершил расследование дела по факту катастрофы самолета Як-130 в Барановичах.

Департамент по авиации обратился в Совет ИКАО с просьбой оказать содействие в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили в департаменте.

В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе начала работу система электронной очереди. Вблизи пункта пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе построят новый транспортно-логистический центр.

Грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

ГПК: избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка.

РЕПОРТАЖ: Мушкеты царской эпохи и обрез, как в фильме "Брат-2": какое оружие исследуют могилевские эксперты-баллисты

ФОТОФАКТ: МТРК "Мир" представил фотопроект "Беларусь - Радзiма" в Минске 26 октября

В Минске открыли музыкальную скамейку в память о композиторе Олеге Молчане.

В Минске на пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской к концу ноября появится фигура в виде светящихся лебедей.

В национальном парке "Беловежская пуща" уже начали подготовку к зимним праздникам, сообщили в нацпарке.

Минсвязи выпускает в обращение новогодние и рождественские марки.

Организаторы Олимпиады в Пекине представили медали Игр-2022.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Начало в 15.00.

В Беларуси по 28 октября пройдут Дни бизнеса и карьеры для женщин (Business & Career Days) - серия бесплатных онлайн-лекций и интерактивных мероприятий, организованных командой ProWomen By при поддержке Программы развития ООН.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 октября

Международный день анимации.

75 лет назад родился Климчук Виктор Игнатьевич (д.Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл.), режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1982 году окончил Куйбышевский институт культуры. С 1985 года режиссер Витебской кукольной труппы при Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1990 года художественный руководитель Белорусского театра "Лялька", созданного на основе кукольной труппы. Постановщик спектаклей "Дед и Журавль" В.Вольского, "Золушка" Е.Шварца, "Забытое сокровище" В.Короткевича и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Дожди и до +16°С ожидается в Беларуси 28 октября
Фото "Белавиа" "Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании
Фото из архива Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске
Фото из архива Центр иммунологии и аллергологии будет создан в НАН Беларуси
Фото из архива ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,9 тыс. фур
Главное
Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Лукашенко в Лиде
Правительство увеличило финансирование госпрограмм и мероприятий в 2021 году
Минфин пояснил причины предлагаемой отмены налоговой льготы для владельцев квартир
Многофункциональный комплекс Minsk World: концепция 15-минутного города – особый комфорт для вас и ваших детей!
Топ-новости
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 28 октября
Минфин: самозанятые получат больше возможностей для предпринимательской деятельности
"Белавиа" подтвердила международный статус безопасной авиакомпании
Национальный павильон Беларуси представлен на выставке "ХИМИЯ-2021" в Москве
ГПК: количество транспорта в очереди на выезд в ЕС остается в пределах прогнозируемых показателей
Верховный суд пояснил алгоритм увольнения работника из-за административного ареста
Центр иммунологии и аллергологии будет создан в НАН Беларуси
Встреча генпрокуроров Беларуси и России пройдет 28 октября в Минске
Орловский: грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%
Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,3 млрд кВт.ч электроэнергии
В Брестском районе перезахоронили расстрелянных в 1942 году красноармейца и семью сельчан
Советник посольства Китая о Кантонской ярмарке, "Жемчужной реке" и преимуществах торговли с Беларусью
Анфимов: общими усилиями легче отстаивать на международной арене интересы стран СНГ
Департамент по авиации запросил у ИКАО дополнительные данные для расследования инцидента с рейсом Ryanair
Цех карбамида на "Гродно Азоте" включен в работу после внепланового ремонта
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.