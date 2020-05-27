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27 мая 2020, 07:00

Картина дня: проект указа по зарплатам бюджетникам, мораторий на повышение цен и разработки ученых

ВЧЕРА

Картина дня. 26 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые товары. Об этом он заявил, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Александр Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, как где-то необоснованно растут цены.

В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны. МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции. МАРТ обещает использовать право на приостановление работы торговых объектов в исключительных случаях.

Владимир Колтович
Владимир Колтович

Вопросы оплаты труда в бюджетных организациях были вынесены на обсуждение у Президента Беларуси. Александр Лукашенко поддержал проект указа по зарплатам в бюджетной сфере, заявил журналистам министр финансов Максим Ермолович. Одна из норм касается поддержания заработной платы работников бюджетных организаций не ниже размера минимальной заработной платы и осуществления им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

Посол Украины на встрече с Макеем передал вышиванку - подарок Лукашенко от Зеленского.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров дал оценку эффективности реализации государственных программ в 2019 году.

Совет Министров назначил новых заместителя министра транспорта и коммуникаций и заместителя председателя концерна "Беллесбумпром".

Совмин утвердил список лицензируемых процедур косметологии и массажа.

Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося в видеоформате заседания Совета министров иностранных дел организации. Главы МИД ОДКБ высказались за формирование более справедливого и демократического мироустройства. Главы МИД ОДКБ заявили о необходимости объединения усилий в борьбе с COVID-19. Главы МИД ОДКБ рассматривают меры по развитию биологической безопасности.

Италия содействует укреплению диалога Беларуси и ЕС, в том числе в рамках "Восточного партнерства". Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди. Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в 1 млрд евро.

"Белнефтехим" не видит проблем переориентировать экспорт топлива после запрета РФ на ввоз.

Всемирный банк рассматривает возможность финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер во время презентации очередного Экономического обзора ВБ для Беларуси.

Алекс Кремер. Фото из архива
Алекс Кремер. Фото из архива

Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов физических лиц, предоставленных через интернет-банкинг.

Минспорт пояснил правила возврата денег за путевки на фоне пандемии.

В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19.

Разработка лекарств и тест-систем - Гусаков о предложениях науки по противодействию COVID-19.

Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом, сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец. Белорусские ученые разрабатывают биочернила для 3D-печати костной ткани.

Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Радиологический корпус Минского городского клинического онкологического диспансера начнет принимать пациентов по своему профилю со следующей недели, сообщил главный врач диспансера Виктор Кондратович.

В Беларуси завершается разработка двух противоопухолевых препаратов, сообщила директор Института биоорганической химии НАН Светлана Бабицкая.

Министерство образования рекомендовало организовать в школах проведение консультаций по ЦТ для выпускников 11-х классов.

Около 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков приведено в порядок во время акции "Чистый водоем", которая прошла в Беларуси 18-24 мая, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

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Анонсы на 27 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Школьные каникулы. Занятость в летний период. Профилактика детского травматизма". Начало в 12.30.

Пресс-центр Дома прессы организует круглый стол "Поддержка национального книгоиздания". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 мая

В Республике Беларусь - День пограничника.

105 лет назад родился Лисневский Иван Евгеньевич (г.Бобруйск Могилевской обл.), белорусский актер. С 1936 года работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. В 1968-1976 годах режиссер на Белорусском радио. Характерный актер. Исполнял преимущественно эпизодические роли. Среди них: Чепурной ("Дети солнца" М.Горького), Салай ("Последняя жертва" А.Островского) и др. Автор работ по истории театра. Издал книгу "В театр иду, как в храм: Страницы театральной Беларуси". Умер в 2004 году.

55 лет назад родился Рыктер Юрий Федорович (г.Новополоцк Витебской обл.), белорусский спортсмен (воднолыжный спорт), мастер спорта СССР международного класса (1984), заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Чемпион мира (1998, 2000), серебряный (2000) и бронзовый (2002) призер. Чемпион Европы (1994, 1995, 1996, 1998, 2000), серебряный (1993) и бронзовый (1992) призер. Чемпион X Спартакиады народов СССР (1991) в фигурном катании. Чемпион СССР (1991).

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