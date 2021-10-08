Картина дня: противодействие санкциям, ночные заморозки и когда включат отопление в организациях

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 8 октября 2021
Минск Ясно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:39 В Жодино проходит встреча городов-побратимов Беларуси и России Общество
08:17 Новое футбольное поле обустроили в Барановичах Регионы
08:01 Работников в Каменецком районе премируют за прививки от коронавируса Регионы
07:29 В Лиозненском районе перезахоронят останки шести красноармейцев Регионы
07:15 Два дополнительных пункта вакцинации откроются в Новополоцке Регионы
07:01 Народному артисту России Леониду Куравлеву исполняется 85 лет Культура
07:00 Картина дня: противодействие санкциям, ночные заморозки и когда включат отопление в организациях Общество
07:00 Лукашенко направил приветствие участникам 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России Президент
07:00 Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Леонида Куравлева с 85-летием Президент
07:00 БелМАПО сохранила и приумножила лучшие традиции отечественного здравоохранения Президент
00:56 Китайский подводный робот завершил экспедицию по исследованию морского дна в Арктике Технологии
00:23 В Тунисе столкнулись поезда - пострадали более 30 человек В мире
00:04 Французские футболисты обыграли бельгийцев в полуфинале Лиги наций Спорт
07.10.21
07.10.21 23:41 Волейболистки "Минчанки" уступили греческому "Олимпиакосу" в матче квалификации Лиги чемпионов Спорт
07.10.21 23:35 В США из-за наводнений погибли четыре человека В мире
07.10.21 22:57 Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп гражданина Шри-Ланки Происшествия
07.10.21 22:46 Волейболисты солигорского "Шахтера" преодолели первый раунд квалификации Лиги чемпионов Спорт
07.10.21 22:37 ГПК: Литва перебрасывает беженцев из лагерей в другие страны ЕС Происшествия
07.10.21 22:29 Самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана произошло на Пальме В мире
07.10.21 21:50 Банк Goldman Sachs предупредил об угрозе дефолта в США В мире
07.10.21 21:44 Италия отменит ограничения по числу посетителей театров, кино и музеев с 11 октября В мире
07.10.21 21:42 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Нефтехимика" в чемпионате КХЛ Спорт
07.10.21 21:39 Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил двух мужчин, менявших колесо Происшествия
07.10.21 21:36 Шесть человек погибли при наводнении в мексиканском штате Керетаро В мире
07.10.21 21:27 Конституционный суд Польши подтвердил превосходство законодательства страны над европейским правом В мире
07.10.21 21:22 Skoda сократит производство машин в Чехии из-за недостатка комплектующих В мире
07.10.21 21:21 Воскресенский: европейские политики понимают, что санкционную риторику надо убирать в чулан Общество
07.10.21 21:17 "Пригласили представители руководства Украины". Воскресенский едет на Киевский экономический форум Общество
07.10.21 21:13 Телеканалы Белтелерадиокомпании начинают новый вещательный сезон Общество
07.10.21 21:01 Десять человек стали жертвами нападения боевиков на северо-западе Нигерии В мире
Все новости
Все новости
Общество
08 октября 2021, 07:00

Картина дня: противодействие санкциям, ночные заморозки и когда включат отопление в организациях

ВЧЕРА

Картина дня. 7 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принять все меры, чтобы простые семьи и трудовые коллективы не пострадали в результате западных санкций. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам. Президент призывает не драматизировать ситуацию с западными санкциями. Глава государства уверен, что вместе Беларусь и Россия могут многое сделать в плане противодействия западным санкциям.

ВВП Беларуси за январь - август вырос на 3%, а положительное внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года и превысило $2 млрд. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у главы государства о противодействии санкционным мерам. Беларусь будет заключать контракты на транзит калия и нефтепродуктов исходя в первую очередь из экономической целесообразности, заявил Николай Снопков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №385 "О создании и деятельности холдингов".

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

Настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы и выстроить еще более сильное сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со специальным посланником Президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом. Александр Лукашенко поручил подготовить все необходимое, чтобы в ближайшее время могла состояться встреча с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Беларусь и Венесуэла планируют перезапустить двусторонние проекты в строительстве и промышленности, сообщил Адан Чавес Фриас.

Венесуэла всегда для нас была и остается близкой по духу страной, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи со специальным посланником президента Венесуэлы Аданом Чавесом Фриасом.

Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Ответом научного сообщества на вызовы времени должно стать обоснование новых драйверов экономического развития, заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на открытии международной научно-практической конференции "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы".

Ситуация с нелегальной миграцией в стране находится полностью под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. За негативные комментарии в социальных сетях по поводу смерти сотрудника КГБ в республике задержаны более 200 человек.

ГПК: Литва перебрасывает беженцев из лагерей в другие страны ЕС.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1983 пациента с COVID-19, выписаны 1560.

Лечебный корпус больницы начнут возводить в поселке Дружный в 2022 году. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия нового яслей-сада в данном населенном пункте.

В Минске 11 октября начнут включать отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях.

КОММЕНТАРИЙ: Изменение климата влияет на сроки сева и развитие озимых культур

"Грибы показали, что они умный организм": как грибники объясняют провальный сезон тихой охоты - 2021.

Сухая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси в выходные, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Нобелевская премия по литературе присуждена писателю Абдулразаку Гурне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2021 пройдет по 8 октября в НВЦ "БелЭкспо" по адресу г. Минск, пр. Победителей, 14.

Акция "Молодежь за безопасность!" пройдет по 15 октября в Беларуси. Работники спасательного ведомства вместе с активистами отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другими заинтересованными окажут шефскую благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны.

XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 октября

Всемирный день почты.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

95 лет назад родился Евстигнеев Евгений Александрович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1983). Снимался в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Зимний вечер в Гаграх", "Собачье сердце" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1974), Государственной премии РСФСР (1990). Умер в 1992 году.

85 лет назад родился Дутов Вячеслав Михайлович (Воронежская обл., Россия), обозреватель газеты "7 дней" УП "БЕЛТА", заслуженный деятель культуры Беларуси (2015). Умер в 2016 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Жодино проходит встреча городов-побратимов Беларуси и России
Юрий Воскресенский (слева) в программе "Марков. Ничего личного". Фото ОНТ Воскресенский: европейские политики понимают, что санкционную риторику надо убирать в чулан
Юрий Воскресенский. Фото из архива "Пригласили представители руководства Украины". Воскресенский едет на Киевский экономический форум
Фото из архива Телеканалы Белтелерадиокомпании начинают новый вещательный сезон
Фото из архива Изменение климата влияет на сроки сева и развитие озимых культур - комментарий
Фото пресс-службы МАЗ Директор литейного завода МАЗ о модернизации, технологиях и кадрах - комментарий
Главное
Во время совещания Лукашенко о санкциях: простые семьи не должны пострадать из-за беглых предателей и их западных кураторов
Лукашенко и Путин поговорили по телефону
Лукашенко: настало время подвергнуть ревизии отношения Беларуси и Венесуэлы
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Топ-новости
Картина дня: противодействие санкциям, ночные заморозки и когда включат отопление в организациях
Лукашенко призывает не драматизировать ситуацию с санкциями
Лукашенко расширил полномочия управляющих компаний в холдингах
ГПК: Литва перебрасывает беженцев из лагерей в другие страны ЕС
Кочанова: Венесуэла для нас всегда была и остается близкой по духу страной
Директор литейного завода МАЗ о модернизации, технологиях и кадрах - комментарий
ГАИ напоминает о правилах использования средств индивидуальной мобильности
ВВП Беларуси за январь-август вырос на 3%, а внешнеторговое сальдо побило рекорд 2013 года
Главы МИД стран СНГ встретятся в Минске 14 октября
Мининформ: документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали
Кубраков: ситуация с нелегальной миграцией находится полностью под контролем
В СНГ будет создан межгосударственный совет руководителей органов судэкспертиз
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1983 пациента с COVID-19, выписаны 1560
В Беларуси осталось засеять 7,3% площадей озимых
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.