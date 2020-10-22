Картина дня: работа диалоговых площадок, новые строительные нормы и онлайн-курсы для школьников

ВЧЕРА

Картина дня. 21 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам.

Во время совещания

КОММЕНТАРИЙ: Слово народа - в закон.

Леонид Брич. Фото из архива

Диалоговые площадки позволяют найти рациональное зерно для корректировки нормативных документов в разных сферах. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Александр Машкаров во время диалоговой площадки "Совершенствование работы отрасли образования" в Гомеле.

Фото из архива

Председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько во время проведения диалоговой площадки в Витебске заявил, что организации нужно формировать партию.

Геннадий Давыдько

Беларусь и Австрия провели онлайн-конференцию по теме конституционного права.

Белорусский государственный университет культуры и искусств будет искать новые подходы к творческим проектам, сообщила ректор БГУКИ Наталья Карчевская. В качестве ректора ее представил коллективу вуза премьер-министр Роман Головченко.

Наталья Карчевская и Роман Головченко

Правительство изменило лимиты директивного кредитования в 2020 году.

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси.

Фото из архива

Минское отделение БелТПП и Центр внешней торговли Китая подписали соглашение о сотрудничестве.

Онлайн-рынок Беларуси демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе. Об этом сказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо на второй белорусско-индонезийской видеоконференции по вопросам бизнеса и торговли.

Фото из архива

Беларусь и Ватикан подтвердили заинтересованность в активизации сотрудничества.

Эксперты провели заключительный этап предпусковой проверки энергоблока БелАЭС.

Строительство первого транспортного кольца в Минске планируют завершить в 2021 году. Об этом сообщил на пресс-конференции "Развитие дорожной инфраструктуры Минска: строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети" заместитель директора ГП "Гордорстрой" Алексей Харлап. Заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин рассказал о ремонте автомобильных дорог в Минске.

Фото из архива

В летних оздоровительных лагерях всех типов нынешним летом отдохнули около 173 тыс. школьников. Падение спроса на путевки было связано с объективными причинами - непростой эпидемической ситуацией. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков. Из выделенных на летнее детское оздоровление бюджетных средств израсходована половина. В летний период не было осложнения эпидситуации в оздоровительных лагерях.

Во время пресс-конференции

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 80 905 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал о белорусах, выехавших в целью трудоустройства в Украину, Польшу и страны Балтии. Мигрантов из Украины по-прежнему привлекает стабильность на территории Беларуси, заявил Алексей Бегун.

Лицей БГУ впервые проводит набор на онлайн-курсы для школьников.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню автомобилиста и дорожника (25 октября), на тему: "Безопасные и долговечные. Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Беларуси. Развитие автомобилей на альтернативных видах топлива". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 октября

100 лет назад родился Родари Джанни, итальянский писатель, журналист, издатель, участник движения Сопротивления. Автор повестей-сказок "Приключения Чипполино", "Голубая стрела", сборника сказочных новелл "Игра в домики". Умер в 1980 году.

80 лет назад родился Пеле (Эдисон Арантис ду Насименту), легендарный бразильский футболист. Единственный среди футболистов планеты трехкратный чемпион мира (1958, 1962,1970). В 2002 году признан ФИФА лучшим футболистом планеты XX века. В 1997 году возведен королевой Великобритании Елизаветой II в рыцарское звание и награжден орденом Почетного Командарма Британской империи за выдающийся вклад в популяризацию спорта.

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