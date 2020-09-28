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28 сентября 2020, 08:00

Картина выходных: "Дажынкi-2020", выступление Макея на Генассамблее ООН и чемпионат по летнему биатлону

ВЧЕРА

Картина дня. 26-27 сентября

Президент Беларуси Александра Лукашенко поздравил аграриев Витебской области с "Дажынкамі". В приветственном письме говорится, что аграрии Витебщины подтвердили свое мастерство, несмотря на непростые погодные условия, повысили урожайность зерновых культур, ударно потрудились на полях, и область уверенно перешагнула миллионную планку по намолоту.

ФОТОФАКТ: В Червене празднуют "Дажынкі"

ФОТОФАКТ: В Мозыре прошел областной агрофестиваль "Дажынкi -2020"

Белорусские аграрии намолотили 8,093 млн т зерна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил работникам машиностроительного комплекса поздравление с профессиональным праздником - Днем машиностроителя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате крушения военного самолета, на борту которого находились летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени И.Кожедуба.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил Президенту Франции Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси.

Страны забыли, что такое диалог, а если и помнят, то разучились им пользоваться. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН. Некоторые страны злоупотребляют трибуной ООН в угоду своим политическим амбициям, в том числе и по отношению к Беларуси. Владимир Макей призвал партнеров Беларуси проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность в отношении страны. Беларусь решительно отвергает практику односторонних принудительных мер в международных отношениях. Организация Объединенных Наций должна идти в ногу со временем, заявил министр иностранных дел Беларуси. Он также отметил, что пандемия показала, что международное сообщество не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды. Для успешного достижения целей устойчивого развития странам со средним уровнем дохода нужна отдельная стратегия ООН по содействию им.

Укрепление межрегиональных связей Беларуси и России способствует развитию двух стран. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев.

Стратегия Беларуси по борьбе с COVID-19 по успешности сравнима с подходом Швеции, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. В Беларуси выздоровели и выписаны 74 120 пациентов с COVID-19.

В минских школах нет большого всплеска коронавируса, заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время прямой линии.

Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология", сообщила директор РНПЦ "Кардиология", председатель республиканского общественного объединения "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" Наталья Митьковская.

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ФОТОФАКТ: В Минске прошел чемпионат Беларуси по художественной гимнастики

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Анонсы на 28 сентября

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Мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России 28 и 29 сентября пройдут в режиме видеоконференции.

В Бресте и Барановичах по 30 сентября покажут программу XXIII Манхэттенского фестиваля короткометражного кино.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 сентября

Всемирный день сердца.

65 лет назад родился Давыдько Геннадий Брониславович (г.Сенно Витебской обл.), актер, режиссер, заслуженный артист Беларуси (1999). Окончил Дальневосточный институт искусств во Владивостоке, Белорусский театрально-художественный институт. В 1980-1982 годах в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича. С 1982 года в Национальном академическом театре им.Я.Купалы (в 1997-2003 годах директор), с 2004 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2010 года по 2018 год - председатель Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. 19 января 2018 года избран председателем РОО "Белая Русь". Среди лучших ролей: Драгун ("Порог" А.Дударева), Тартюф ("Тартюф" Мольера) и др. Осуществил постановки спектаклей "Звон - не молитва", "Смех лангусты", "Игра в джин". Организатор и художественный руководитель театра "Бульвар смеха".

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