Картина дня: открытие "Славянского базара", прием документов в вузы и минские фонтаны изменят облик

ВЧЕРА
Картина дня. 12 июля
"Славянский базар" торжественно открылся в Витебске.
Победители международных конкурсов 26-го "Славянского базара" подняли флаг нынешнего фестиваля. Именная плита Розы Рымбаевой появилась на Площади звезд "Славянского базара".
ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск. В нем для участия в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прибыли российские артисты.
В Беларуси разрабатывается новая редакция закона о таможенном регулировании. Подготовку проекта закона обсуждают представители таможенных органов и бизнес-сообщества на заседании общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитете.
МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров.
Министерство образования подвело итоги централизованного тестирования-2018: результативность абитуриентов выше прошлогодней. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.
Белорусские вузы 12 июля начали принимать документы от абитуриентов.
В БГУ ожидают проходные баллы на уровне прошлого года, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Вячеслав Молофеев.
Белорусские школьники победили на X Международном турнире юных математиков в Париже.
Ипотечный офис Беларусбанка с февраля направил на льготное жилищное кредитование около Br15 млн.
Гендиректора одного из госхолдингов задержали за взятку в 85 тыс. евро, сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева.
Два минских фонтана - "Амфитеатр" у Дворца спорта и "Столица" на площади Независимости - изменят облик.
В Минске рассматривается вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в Мингорисполкоме.
Фрагменты бомбардировщика Ил-4 с останками погибшего летчика подняли из болота в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское", сообщили в администрации Национального парка "Беловежская пуща".
Около 1 тыс. допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске, сообщил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Шефы миссий команд позитивно оценили ход подготовки к II Европейским играм.
Определен призовой фонд чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который составит более Br42 тыс.
Юношеская команда ФК "Минск" (игроки 2000 года рождения) стала чемпионом Беларуси в своем возрасте и получила путевку в Юношескую лигу УЕФА.
Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в альянс, эта страна в будущем станет его членом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 июля
Делегация из китайского города Чунцин 13-15 июля посетит с визитом Минскую область. Встреча с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко состоится 13 июля в 15.30.
В РНПЦ "Мать и дитя" пройдет прямая телефонная линия "Проблемы бесплодия". На звонки населения ответит заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий Камлюк Алла Мечиславовна. Звонить с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (017) 233 27 35.
Экологи в пятницу 13 июля проведут ночную экскурсию по местам обитания летучих мышей в Лошицком парке в Минске. Начало в 22.00
Маршрут байдарочного сплава "Цудоўная Свіслач" презентуют в Минске.
День Союзного государства состоится на "Славянском базаре" в Витебске.
Пресс-конференция лауреатов премии Союзного государства с участием заместителя Госсекретаря СГ Н. Корбута. Международный пресс-центр в Витебске. Начало в 11.00.
Круглый стол "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов". Международный пресс-центр в Витебске. Начало в 16.30.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 июля
275 лет назад родился Державин Гавриил Романович, русский поэт, государственный деятель. В 1780-90 гг. на высоких государственных должностях. Автор философских од, стихотворных трагедий, комедий, автобиографических "Записок", философских и литературно-критических работ. В 1793-94, 1799 гг. был в Беларуси (Витебск, Шклов, Лиозно). Умер в 1816 г.
115 лет назад родился Стоун Ирвинг, американский писатель, мастер биографического жанра. Автор книг "Жажда жизни" (о Ван Гоге), "Моряк в седле" (о Джеке Лондоне), "Муки и радости" (о Микеланджело) и др. Умер в 1989 г.
100 лет назад родился Бергман Ингмар, шведский режиссер кино и театра. Постановщик фильмов "Улыбки летней ночи", "Седьмая печать", "Фанни и Александр" и др. Удостоен множества престижных международных наград в области киноискусства. Умер в 2007 г.
90 лет назад родился Думбадзе Нодар Владимирович, грузинский писатель. Автор романов "Я, бабушка, Илико и Илларион", "Я вижу солнце", "Белые флаги" и др. Умер в 1984 г.
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