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Картина дня: открытие "Славянского базара", прием документов в вузы и минские фонтаны изменят облик

Общество 13.07.2018 | 06:55

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июля

"Славянский базар" торжественно открылся в Витебске.

Победители международных конкурсов 26-го "Славянского базара" подняли флаг нынешнего фестиваля. Именная плита Розы Рымбаевой появилась на Площади звезд "Славянского базара".

Роза Рымбаева во время церемонии открытия именной плиты
Роза Рымбаева во время церемонии открытия именной плиты

ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск. В нем для участия в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прибыли российские артисты.

Солистки группы "Soprano Турецкого"
Солистки группы "Soprano Турецкого"

В Беларуси разрабатывается новая редакция закона о таможенном регулировании. Подготовку проекта закона обсуждают представители таможенных органов и бизнес-сообщества на заседании общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитете.

МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров.

Министерство образования подвело итоги централизованного тестирования-2018: результативность абитуриентов выше прошлогодней. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова.

Белорусские вузы 12 июля начали принимать документы от абитуриентов.

Во время приема документов в БГУ
Во время приема документов в БГУ

В БГУ ожидают проходные баллы на уровне прошлого года, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Вячеслав Молофеев.

Белорусские школьники победили на X Международном турнире юных математиков в Париже.

Ипотечный офис Беларусбанка с февраля направил на льготное жилищное кредитование около Br15 млн.

Гендиректора одного из госхолдингов задержали за взятку в 85 тыс. евро, сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Вероника Посметьева.

Два минских фонтана - "Амфитеатр" у Дворца спорта и "Столица" на площади Независимости - изменят облик.

В Минске рассматривается вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте, сообщили в Мингорисполкоме.

Фрагменты бомбардировщика Ил-4 с останками погибшего летчика подняли из болота в лесоохотничьем хозяйстве "Выгоновское", сообщили в администрации Национального парка "Беловежская пуща".

Около 1 тыс. допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске, сообщил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Шефы миссий команд позитивно оценили ход подготовки к II Европейским играм.

Во время пресс-конференции. Фото официального сайта Европейских игр
Во время пресс-конференции. Фото официального сайта Европейских игр

Определен призовой фонд чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который составит более Br42 тыс.

Юношеская команда ФК "Минск" (игроки 2000 года рождения) стала чемпионом Беларуси в своем возрасте и получила путевку в Юношескую лигу УЕФА.

Фото ФК "Минск"
Фото ФК "Минск"

Саммит НАТО признал стремление Грузии войти в альянс, эта страна в будущем станет его членом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после краткой двусторонней встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили на полях саммита.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 июля

Делегация из китайского города Чунцин 13-15 июля посетит с визитом Минскую область. Встреча с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко состоится 13 июля в 15.30.

В РНПЦ "Мать и дитя" пройдет прямая телефонная линия "Проблемы бесплодия". На звонки населения ответит заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий Камлюк Алла Мечиславовна. Звонить с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (017) 233 27 35.

Экологи в пятницу 13 июля проведут ночную экскурсию по местам обитания летучих мышей в Лошицком парке в Минске. Начало в 22.00

Маршрут байдарочного сплава "Цудоўная Свіслач" презентуют в Минске.

День Союзного государства состоится на "Славянском базаре" в Витебске.

Пресс-конференция лауреатов премии Союзного государства с участием заместителя Госсекретаря СГ Н. Корбута. Международный пресс-центр в Витебске. Начало в 11.00.

Круглый стол "Культура и искусство как источник развития духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в формировании общего культурного пространства славянских народов". Международный пресс-центр в Витебске. Начало в 16.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 июля

275 лет назад родился Державин Гавриил Романович, русский поэт, государственный деятель. В 1780-90 гг. на высоких государственных должностях. Автор философских од, стихотворных трагедий, комедий, автобиографических "Записок", философских и литературно-критических работ. В 1793-94, 1799 гг. был в Беларуси (Витебск, Шклов, Лиозно). Умер в 1816 г.

115 лет назад родился Стоун Ирвинг, американский писатель, мастер биографического жанра. Автор книг "Жажда жизни" (о Ван Гоге), "Моряк в седле" (о Джеке Лондоне), "Муки и радости" (о Микеланджело) и др. Умер в 1989 г.

100 лет назад родился Бергман Ингмар, шведский режиссер кино и театра. Постановщик фильмов "Улыбки летней ночи", "Седьмая печать", "Фанни и Александр" и др. Удостоен множества престижных международных наград в области киноискусства. Умер в 2007 г.

90 лет назад родился Думбадзе Нодар Владимирович, грузинский писатель. Автор романов "Я, бабушка, Илико и Илларион", "Я вижу солнце", "Белые флаги" и др. Умер в 1984 г.

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