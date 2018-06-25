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Картина выходных: генеральная репетиция парада, "Джазовые вечера" и как Витебск отметил 1044-й день рождения

Общество 25.06.2018 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-24 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с Днем молодежи юношей и девушек.

Тихоокеанский альянс предоставил Беларуси статус наблюдателя.

Белорусский союз женщин инициирует проведение республиканского Форума матерей в 2019 году. Укрепление семейных и духовных ценностей остается в центре внимания Белорусского союза женщин, заявила председатель Белорусского союза женщин, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.

В Беларуси постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №465 увеличены объемы кредитования жилищного строительства.

Граждане Беларуси попали в ДТП во Львовской области: 8 человек пострадали, женщина погибла.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости прошла 23 июня в Минске.

Белорусские легкоатлеты победили в матчевой встрече на обновленном стадионе "Динамо". По итогам 15 видов программы (по семь у мужчин и женщин, смешанная эстафета 4х400 м) хозяева соревнований набрали 160 очков.

Белорусская федерация легкой атлетики намерена провести на стадионе "Динамо" чемпионат Европы 2024 года, сообщил председатель БФЛА Вадим Девятовский. Стадион "Динамо" - большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях, заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ.

Главы делегаций стран-участниц Европейских игр посетят Минск 9-12 июля, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

"Джазовые вечера" стартовали в Минске.

Фестиваль молодежных субкультур прошел в Минске.

РЕПОРТАЖ: Витебск отметил 1044-й день рождения.

Столбцы отметили 425-летие.

Первый "БрестПолумарафон" собрал более 1 тыс. участников. Белорусские легкоатлеты Светлана Куделич и Владислав Прямов стали победителями "БрестПолумарафона".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный форум "Дружба-2018" прошел в Ветке.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" прошел с 20 по 24 июня в городском поселке Октябрьский (Гомельская область).

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Германии одержали первую викторию на планетарном форуме в России, одолев Швецию 2:1 в Сочи. Футболисты сборной Англии разгромили Панаму 6:1 во втором туре и вышли в 1/8 финала чемпионата мира.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Футболисты Сенегала и Японии сыграли вничью 2:2 в матче второго тура группы Н чемпионата мира. Мексиканские футболисты обыграли команду Республики Корея со счетом 2:1 на чемпионате мира. Команда Бельгии разгромила Тунис.

Во время матча. Фото Reuters
Во время матча. Фото Reuters

Белоруска Елена Фурман завоевала серебряную награду на этапе КМ по академической гребле в Линце.

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила французов в Евролиге.

В центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси его лидеры футболисты БАТЭ сыграли вничью с солигорским "Шахтером".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 июня

Прямая телефонная линия и онлайн-конференция о ситуации на дорогах Минска с участием начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадима Гаркуна пройдет в БЕЛТА 25 июня с 11.00 до 12.00. Вопросы можно задавать уже сейчас на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также 25 июня с 11.00 до 12.00 по телефону (017)327 24 47. Ответы будут опубликованы на сайте БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Деятельность Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по обеспечению верховенства права, законности и правопорядка", посвященная Дню работников прокуратуры (26.06). Начало в 12.00.

Пленэр с участием 10 живописцев из Беларуси, России, Латвии, Украины, Германии, Нидерландов и Израиля пройдет с 25 июня по 7 июля. Художники будут работать в Витебске и его окрестностях, знакомиться с достопримечательностями города над Двиной, давать мастер-классы. Завершится форум итоговой выставкой в Арт-центре Марка Шагала в день рождения художника - 7 июля. По итогам пленэра также будет издан каталог с презентацией участников и их работ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 июня

В Республике Беларусь - День работников прокуратуры.

Международный день Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток. Провозглашен по решению 52-й сессии ГА ООН 12 декабря 1997 года в день вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившей в силу 26 июня 1987 года.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 года.

90 лет назад родился Певный Сергей Иосифович, заслуженный архитектор Беларуси (1989). В 1962-2001 гг. главный архитектор проектов в институте "Гомельгражданпроект". Основные работы в Гомеле: комплекс кинотеатра им.Калинина и кафе "Молодежное", 2-9-этажный комплекс зданий "Главполесьеводстроя", здание Приорбанка и др. Умер в 2010 г.

65 лет назад родилась Кривоблоцкая Галина Петровна, белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Работает преимущественно в области экспериментального гобелена. Автор сценических костюмов для ансамблей "Хорошки", "Песняры" и др.

60 лет назад родилась Мушинская Татьяна Михайловна, театральный критик, журналистка. Автор книг, посвященных белорусскому балету, либретто балетов "Дюймовочка", "Последний король", а также публикаций по хореографии, музыке и др.

120 лет назад родился Мессершмитт Вильгельм (Вилли) Эмиль, немецкий авиаконструктор и производитель самолетов-истребителей. Умер в 1978 г.

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