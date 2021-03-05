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05 марта 2021, 07:00

Картина дня: День белорусской милиции, план по жилищному строительству и первый электродом в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 4 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем милиции. Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. Александр Лукашенко выразил убеждение, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.

Фото из архива
Фото из архива

"Нация может развиваться только на позитивных идеях" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны.

Во время вручения наград
Во время вручения наград

Исторически на милицию возложена одна из самых важных задач - обеспечение правопорядка в стране, заявил на торжественном собрании и праздничном концерте во Дворце Республики министр внутренних дел Иван Кубраков. Криминогенная обстановка находится под полным контролем сотрудников органов внутренних дел, заявил Иван Кубраков. Сотрудники милиции с честью выполняют свои служебные обязанности. Белорусская милиция готова к любым вызовам и угрозам.

4 марта - День белорусской милиции. Архивные фотографии БЕЛТА.

Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год
Академия МВД Республики Беларусь, 1992 год

РЕПОРТАЖ: Один день с участковым инспектором

Беларусь и Узбекистан прорабатывают отмену разрешительной системы на все виды автоперевозок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций по итогам заседания белорусско-узбекской смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению.

Фото из архива
Фото из архива

ММЗ во время межправкомиссии в Узбекистане планирует подписать контракты более чем на $4 млн.

Фото ММЗ
Фото ММЗ

Беларусь рассчитывает нарастить поставки в крупнейшую по численности населения провинцию Пакистана.

ОАО "Ивацевичдрев" показывает хороший пример эффективной модернизации в сфере деревообработки. Об этом заявил помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик во время встречи с коллективом предприятия.

На предприятии
На предприятии

Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год.

В Беларуси планируют за пять лет снизить энергоемкость ВВП не менее чем на 7%.

План по жилищному строительству в этом году может быть перевыполнен. Об этом сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Фото из архива
Фото из архива

Первый электродом будет введен в эксплуатацию в Минске во втором квартале текущего года.

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС в Островце. Этот отчет принят на основе консенсуса по итогам поездки технических экспертов ENSREG на объект 9 и 10 февраля.

С момента постэлекторальных событий в августе 2020 года в Беларуси возбудили 2407 дел экстремистской направленности, сообщил на встрече с трудовым коллективом ОАО "Гомсельмаш" председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Он также прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и координационного совета

Иван Носкевич во время посещения предприятия
Иван Носкевич во время посещения предприятия

Число случаев среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 в Беларуси снижается, сообщила первый заместитель министра здравоохранения, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1174 пациента с COVID-19, выписаны 1273.

Определены лаборатории для ПЦР-тестов с включением результатов в систему "Путешествую без COVID-19".

В Минске открыли обновленное здание главного управления Государственной автомобильной инспекции и специального подразделения ДПС "Стрела" МВД.

Во время открытия
Во время открытия

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БГУ поднялся на 100 мест в рейтинге QS по физике и астрономии.

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Белорусский союз женщин и концерн "Беллегпром" при поддержке Минского горисполкома организуют проект "Настроение - весна", приуроченный к Международному женскому дню.

Викторина "Первый шаг в профессию" для школьников пройдет в онлайн-формате на Образовательном портале БГУ. Доступ к заданиям предоставляется после регистрации до 1 апреля включительно.

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Знаменательные даты 6 марта

135 лет назад родилась Обухова Надежда Андреевна, российская певица, народная артистка СССР (1937). В 1916-1948 годах солистка Большого театра. Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умерла в 1961 году.

120 лет назад родился Донской Марк Семенович, российский режиссер, сценарист, народный артист СССР (1966), Герой Социалистического Труда (1971). Снял фильмы "Детство Горького", "В людях", "Мои университеты". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1948, 1968). Умер в 1981 году.

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