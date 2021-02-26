Картина дня: Лукашенко о работе Совбеза, итоги работы МИД и кому нужно подать налоговые декларации

ВЧЕРА

Картина дня. 25 февраля

Надо серьезно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Совбеза Александром Вольфовичем. Президент отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Беларуси.

Во время встречи

Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после встречи с главой государства. В Беларуси хотят расширить список постоянных членов Совета безопасности.

Александр Вольфович

Наращивание странами Запада военного потенциала является угрозой для Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. ОДКБ планирует перейти на единый стандарт вооружений.

ИНТЕРВЬЮ: Интеллектуальная охрана границы - будущее уже наступило.

Беларусь в 2020 году подверглась массированному внешнему давлению, включая санкционное, со стороны западных стран в результате гипертрофированной реакции на итоги состоявшихся президентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год, которое прошло с участием премьер-министра Романа Головченко. Внешнеполитические усилия Беларуси в 2020 году были направлены на защиту и укрепление суверенитета, заявил Владимир Макей. Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией в 2020 году продолжило носить всеобъемлющий и многоплановый характер. Основой вектора стран дальней дуги стало дальнейшее стратегическое взаимодействие с КНР. Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило $1,9 млрд.

Фото из архива

Информационная война против нашей страны до настоящего времени не закончилась, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Мининформа. 2020 год позволил белорусской журналистике раскрыться во всей красе. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий.

Игорь Луцкий

Утверждена госпрограмма по энергосбережению на пятилетку.

Фото из архива

Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2021 году.

Фото из архива

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский назвал основные способы подачи налоговой декларации по подоходному налогу во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. МНС рассказало, кому нужно подать налоговые декларации за 2020 год. Возврат средств за товар не является доходом и налогообложению не подлежит.

Во время онлайн-конференции

Эксперты отмечают снижение заболеваемости COVID-19 в странах СНГ.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1191 пациент с COVID-19, выписаны 1413.

Фото из архива

Министерство образования подписало соглашение с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Прежде всего, сотрудничать планируется в сфере патриотического воспитания молодежи, сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Алексей Талай и министр образования Игорь Карпенко подписали соглашение

Марафон видеопоздравлений "100 лиц БГУ" запустили в университете. Проект приурочен к 100-летию вуза.

Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 февраля

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В "Президент-отеле" состоится круглый стол на тему "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 февраля

Международный день полярного медведя.

130 лет назад родился Сарнов Давид (д.Узляны Пуховичского р-на Минской обл.), американский связист, один из основателей радио - и телевещания в США. Почетный член Колумбийского, Нью-Йорского и других университетов. С 1900 года жил и работал в США. С 1919 года работал в Радиовещательной корпорации Америки. 14 апреля 1912 года принял радиотелеграмму о крушении лайнера "Титаник", который тонул, и трое суток поддерживал связь со спасателями. В 1915-1916 годах высказывал идею музыкального радиовещания и выпуска радиоприемников. В 1926 году основал Национальную радиовещательную компанию Эн-Би-Си. С 1939 году организовал регулярное телевещание в США. Под его руководством создана система цветного телевидения, сделана запись телепередачи на магнитную видеоленту, снят первый телевизионный художественный фильм. Участвовал в создании систем космической связи, компьютеризации США. В 1959 году Международный институт инженеров-электриков основал премию его имени за достижения в области электроники. Умер в 1971 году.

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