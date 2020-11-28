Картина дня: посещение Лукашенко 6-й больницы Минска, "Елка желаний" и как работает "Борисовдрев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича министром здравоохранения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность работы над новой Конституцией с тем, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну.

Какие планы Запад вынашивает против Беларуси? Лукашенко на встрече с врачами озвучил сводки спецслужб

Премьер-министр Роман Головченко рассказал об особенностях проекта программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы при посещении ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

В Беларуси утверждена антиинфляционная программа на 2021-2023 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 25 ноября 2020 года №674/22.

Повышение эффективности госсектора и улучшение инвестклимата - Минэкономики о планах на ближайшие пять лет.

На заседании Совета МПА СНГ с участием белорусских парламентариев рассмотрено более 20 вопросов. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества".

Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и заместитель председателя правительства России Александр Новак провели рабочую встречу в формате видеоконференции. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области поставок в Беларусь нефти и природного газа, а также переориентации экспортных поставок белорусских нефтепродуктов.

Узбекистан заинтересован в приобретении готовых комплектов деревянных домов из Беларуси, сообщили в белорусском посольстве в Узбекистане.

РЕПОРТАЖ: Как работает "Борисовдрев" после модернизации

В государственной программе "Социальная защита" на 2021-2025 годы заложен комплексный подход к формированию доступной среды. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак во время круглого стола по теме "Социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц: создание безбарьерной среды" в пресс-центре БЕЛТА. Безбарьерная среда создана почти по 400 адресам проживания инвалидов-колясочников в Минске.

КОММЕНТАРИЙ: Тактильная плитка в домах, лифты с уровня земли - новые нормы для безбарьерной среды

В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19.

Брест вышел на пик первой волны пандемии коронавирусной инфекции.

Контроль за организацией школьного питания усилили в учреждениях образования Минска.

Бреславские хасиды поблагодарили белорусское государство за помощь паломникам в сентябре.

Белорусский Красный Крест запускает кампанию "Елка желаний".

Зюзя, Зимник и Баба Завируха - в Гродненской области откроют 15 резиденций Деда Мороза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29-30 ноября

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Выставка памяти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны пройдет 28 ноября на стадионе Брестский. Выставка будет организована в день матча брестского "Динамо" и гродненского ФК "Неман" и разместится в фан-зоне стадиона.

Выставка "Княжество образов и слов" к 90-летию белорусского писателя Владимира Короткевича по 15 января открыта в Национальной библиотеке Беларуси.

Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" по 16 декабря пройдет в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

29 ноября

Международный день солидарности с палестинским народом.

115 лет назад родился Овчинников Николай Алексеевич, белорусский живописец. Работал в области тематической картины, писал также пейзажи и натюрморты. Среди работ: "Письмо родным", "Берлин 1945 года", "Натюрморт с дыней" и др. Умер в 1980 году.

90 лет назад родилась Гребешкова Нина Павловна, российская артистка кино, заслуженная артистка Российской Федерации (2002). Снималась в фильмах "Сказка о потерянном времени", "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев" и др.

30 ноября

210 лет назад родился Оливер Фишер Винчестер, американский изобретатель и производитель стрелкового оружия. В 1860 году приступил к производству магазинной винтовки "Генри", на основе которой впоследствии была создана многозарядная нарезная винтовка (винчестер). Умер в 1880 году.

185 лет назад родился Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс), американский писатель. Автор широко известных романов "Приключение Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Фина" и др. Умер в 1910 году.

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