Картина дня: тепловая модернизация жилья, молодежная эстафета "#яприду" и привычка жить большой семьей

ВЧЕРА

Картина дня. 11 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Австрию. Планируется, что 12 ноября в Вене в узком и расширенном составах пройдут переговоры главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры стран обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне.

Александр Лукашенко

Во время проходящего официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию между Национальной академией наук Беларуси и Австрийской академией наук подписано соглашение о сотрудничестве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы Жоау Лоуренсу и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

Более 50% теплоэнергии в системе ЖКХ к 2021 году будет производиться за счет местных видов топлива, сообщил в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Беларусь в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива. Начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков рассказал, почему белорусам выгоднее использовать электрическую энергию из государственных сетей, чем устанавливать дома ветряки или солнечные батареи.

Во время пресс-конференции

В Беларуси выявлено более 650 месторождений пресных и минеральных вод, сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов - начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Мох во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Национальное агентство инвестиций и приватизации предлагает инвесторам 11 проектов по эксплуатации белорусских водных ресурсов.

Во время круглого стола

В Беларуси предлагают увеличить плату для юрлиц за организацию сбора полимерной упаковки и пластиковой посуды. Соответствующее постановление Совета Министров вынесено на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале.

Минсельхозпрод Беларуси не ожидает критической ситуации из-за неурожая гречки в России, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

В Беларуси уменьшен размер первоначального платежа при рассрочке оплаты госимущества.

В Минской области завершилась уборочная кампания.

Межрайонный скрининговый центр онкологических заболеваний планируется создать на базе Осиповичской ЦРБ в 2020 году.

Торжественная церемония вручения флага Министерству спорта и туризма Беларуси прошла в Минске.

Флаг Министерству спорта и туризма

Белорусский республиканский союз молодежи 12 ноября, в первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, даст старт молодежной эстафете "#яприду", направленной на повышение электоральной активности молодых избирателей, голосующих впервые.

Белорусскую березу посадили в Ботаническом саду Будапешта.

РЕПОРТАЖ: Привычка жить большой семьей

Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил национальный рекорд в гиревом марафоне.

Белорусские шпажисты выиграли золото и бронзу турнира Европейского кадетского цикла.

Фото Белорусской федерации фехтования

Мужская и женская команды "Минска" стали победителями старейшего Европейского турнира по индорхоккею "Прагочема-2019".

Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Алина Горносько стала обладательницей Кубка Беларуси по художественной гимнастике в многоборье.

Фото Белорусской ассоциации гимнастики

Белорусские спортсмены завоевали 20 медалей на ЧЕ по муай-тай в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 ноября

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Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет в Вене.

25-я международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2019" откроется в Минске.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Комаровский рынок - ключевой объект сезонной и внесезонной торговли продуктами питания. Хранение продукции, механизмы ветсанэкспертизы и наполнение торговых рядов". Место проведения: Комаровский рынок (г.Минск, ул.В.Хоружей, 8). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва". Начало в 11.00.

Пресс-конференция "О перспективах развития строительной отрасли. Ввод в эксплуатацию социально-значимых объектов в 2019 году. Градостроительная политика усадебной застройки. Судьба известных долгостроев" с участием первого заместителя председателя Мингорисполкома Ф.В.Римашевского состоится в 12.00 в городской мэрии (кабинет 202).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день слепых.

110 лет назад родился Доронин Виталий Дмитриевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Беспокойное хозяйство", "Свадьба с приданым", "Люди и звери", "Палата" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1951). Умер в 1976 году.

105 лет назад родился Уильям Гибсон, американский драматург. Автор романа-бестселлера "Паутина", пьес "Двое на качелях" и "Сотворившая чудо", принесших ему мировую славу. Умер в 2008 году.

55 лет назад родился Черняк Михаил Геннадьевич, российский актер театра, кино и дубляжа, радиоведущий, заслуженный артист Российской Федерации (2005). Снимался в фильмах "Улицы разбитых фонарей-3", "Тайны следствия 3", "Возвращение Синдбада", "Странствия Синдбада" и др.

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