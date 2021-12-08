Картина дня: встреча Лукашенко с главой Башкортостана, центр изучения микробиома и Дельфийские игры

ВЧЕРА

Картина дня. 7 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность для скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

"Нас не пугают ни ковид, ни санкции". Башкортостан намерен углублять сотрудничество с Беларусью.

Лукашенко о Сербии, ее народе и Президенте: мы как были надежными друзьями, так и будем.

Беларусь и Шри-Ланка скоординировали подходы к укреплению двусторонних отношений.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №480, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины.

Экспортный потенциал Беларуси презентован в китайском городе Гуанчжоу.

Экспорт белорусского продовольствия в январе-октябре вырос на 14,1%.

Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров.

Швед: все сведения о фашистах и их пособниках в годы ВОВ будут доведены до общественности.

Гайдукевич: мы гордимся своей историей и не дадим ее переписать.

Республиканский центр изучения микробиома открылся в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

Тяжесть детской инвалидности снизилась на 3 %. Итоги совместного проекта ЮНИСЕФ и Минздрава Беларуси.

Минюст и Международный комитет Красного Креста договорились продолжать сотрудничество.

Белорусские врачи оказали медпомощь и провели консультации более 2,6 тыс. беженцам.

Открытие X Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства состоялось сегодня в Белорусском национальном техническом университете.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств - участников СНГ проходят с 7 по 10 декабря в дистанционном формате.

Студенты БГУ стали серебряными призерами олимпиады по мировой экономике.

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Беларуси снова разрешили продажу пиротехнических изделий.

Запасы шампанского и сладостей, нарядные витрины: столичная торговля подготовилась к праздникам.

Катки и лыжные трассы оборудуют во всех районах Минской области к Новому году.

ОСВОД предупреждает об опасности выхода на неокрепший лед.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1012 пациентов с COVID-19, выписан 1001.

Фото из архива

Белорусский тяжелоатлетический союз возглавил Павел Лобачев.

До -23°С ожидается в Беларуси 8 декабря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 декабря

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Книга - лучший подарок к Новому году и Рождеству. Издательские новинки от отечественных предприятий". Начало в 11.00.

Белорусский Красный Крест проведет по 15 января 2022 года благотворительную кампанию "Елка желаний".

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

130 лет назад родился Богданович Максим Адамович, белорусский поэт, переводчик, критик, историк литературы. Один из создателей белорусской литературы и белорусского литературного языка нового времени. Ранние и детские годы провел в Гродно, жил и учился в Нижнем Новгороде и Ярославле. В 1916 году окончил Демидовский юридический лицей в Ярославле, переехал в Минск. Вместе с Я.Купалой стал основателем пейзажной и интимной лирики, первым в белорусской литературе обратился к урбанистическим мотивам. Автор сборника стихов "Венок", фольклорно-романтических поэм "Максим и Магдалена", "Стратим-лебедь" и др. На белорусский язык перевел Горация, Овидия, Ф.Шиллера, Г.Гейне, А.Пушкина, на русский - Я.Купалу, Т.Шевченко, И.Франко и др. Умер в 1917 году от туберкулеза в Ялте, где и похоронен. Многочисленные произведения поэта положены на музыку Н.Аладовым, А.Богатыревым, Л.Захлевным и другими композиторами.

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