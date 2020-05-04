Картина выходных: эпидситуация в Беларуси, изменения мая и старт регистрации на ЦТ

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-3 мая

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства подчеркивает глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия Победы. Средств защиты и лекарств в Беларуси хватает, заявил Президент. В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. В стране заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии. Общая смертность в Беларуси снижается.

В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Донорами плазмы стали уже 32 переболевших COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с COVID-19 в Беларуси. Об этом пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1". Глава государства до сих пор не сдавал тест на коронавирус, сообщила Наталья Эйсмонт. Пресс-секретарь также рассказала о предыстории президентского призыва пациентам с COVID не опускать руки.

Наталья Эйсмонт. Фото из архива

Эксперты Всемирной организации здравоохранения во время визита в Беларусь были удивлены открытости со стороны государства. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Беларусь не пошла против всех в борьбе с коронавирусом, решения были четко выверены, отметила Наталья Кочанова. В условиях пандемии пристальное внимание уделяется людям пожилого возраст.

Наталья Кочанова. Фото из архива

Западные правительства сегодня оказались в капкане из-за популистских мер против коронавируса. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1". Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук назвал преднамеренной дискредитацией критику белорусских подходов к борьбе с COVID-19.

Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса, заявил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин. Экономика Минска упала бы почти на треть, если бы предприятия были закрыты на карантин, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак. Белорусский АПК с конца прошлого года растет на 4,5-5,5% ежемесячно, и этот тренд сохранится, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Владимир Карягин. Фото из архива

Около 7,4 тыс. белорусов удалось вернуть на родину после вспышки коронавируса, эта работа продолжается и сейчас. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Профсоюзы и белорусы перечислили в фонд по страхованию медиков более Br800 тыс., сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия.

Министерство по налогам и сборам разъяснило особенности применения указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики".

В Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование, заявления от абитуриентов принимаются по электронной почте.

Мужчины преобладают в строительной отрасли Беларуси, а женщин больше всего в образовании, здравоохранении и социальном обслуживании. Такие данные содержатся в статистическом обзоре Белстата к Празднику труда (1 Мая).

РЕПОРТАЖ: Стрелок-радист дальней авиации Федор Кривоногов о самолетах, войне и мирной жизни

ФОТОФАКТ: Минск готовится ко Дню Победы

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2021 году пройдет в столицах Беларуси и Латвии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 мая

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В мемориальном комплексе "Тростенец" (перекресток ул.Селицкого и ул.Шабаны) в рамках акции "Во славу общей Победы!" состоится церемония передачи земли с мест воинской славы города Минска. Начало мероприятия в 12.00.

На сайте исторического факультета БГУ пройдет онлайн-лекция "Наша память без срока давности" о книгах, изданных в период 1941-1945 годов фонда редких и ценных изданий Фундаментальной библиотеки БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 мая

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В Республике Беларусь - День печати.

195 лет назад родился Горецкий Фаддей Антонович (Литва), живописец. Творчество связано с культурной жизнью Беларуси, России и Польши. Учился в Вильно у В.Ваньковича, в Петербургской академии художеств у К.Брюллова, которому помогал в выполнении росписей в Исаакиевском соборе в Петербурге. В 1848-1849 годах и в 1855 году жил на Витебщине, с 1856 года преимущественно в Париже. Автор жанровых полотен "Последнее причастие", "Исповедь молодой девушки у католического священника", "Христос благословляет детей", портретов А.Мицкевича, П.Клодта, пейзажей, видов интерьеров. Умер в 1868 году.

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