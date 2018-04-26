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Картина дня: предложение по ставкам НДС, изменения в порядок изъятия водительских прав и старинная находка в Гродно

Общество 26.04.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 25 апреля

Объявлен республиканский конкурс для назначения стипендий Президента Беларуси талантливым молодым ученым на 2019 год. Такая информация размещена на сайте Национальной академии наук Беларуси.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды более чем 100 лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония прошла сегодня во Дворце Республики.

Директор ОАО "Могилевская фабрика мороженого" Татьяна Бондарчук награждена медалью "За трудовые заслуги"
Директор ОАО "Могилевская фабрика мороженого" Татьяна Бондарчук награждена медалью "За трудовые заслуги"

Нацбанк принимает необходимые меры для достижения цели по инфляции не выше 6% в 2018 году, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на конференции "Цифровой банкинг". Нацбанк планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования в июне. Миссия МВФ планово посетит Беларусь в июле, сообщил Дмитрий Калечиц.

Белорусские банки могут получить право заключать смарт-контракты. Сейчас смарт-контракты вправе заключать резиденты Парка высоких технологий согласно декрету №8.

В Беларуси предлагается пересмотреть ставки НДС. Уравнять ставки налога на добавленную стоимость и установить единую общую ставку на уровне 16-18% - такое предложение прозвучало 19 апреля на очередном заседании специальной межведомственной рабочей группы, которая готовит предложения о комплексной корректировке Налогового кодекса.

В Беларуси внесены изменения в порядок изъятия водительского удостоверения. Если водительское удостоверение не было изъято и лицо, в отношении которого вынесено постановление о лишении права управления транспортными средствами, уклоняется от его сдачи, сотрудники ГАИ проставляют отметку "Водительское удостоверение не сдано" в базе данных автоматизированной информационной системы "ГАИ-Центр".

В Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда, документ направлен в Совет Министров и проходит согласование с заинтересованными ведомствами.

Беларусь намерена сохранить объемы поставок молочной продукции в Россию на уровне 2017 года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Пять белорусских птицефабрик начнут поставки продукции в Китай.

Банк развития профинансирует инвестпроект РУП "Минcкэнерго".

Фото из архива
Фото из архива

Памятный знак в честь энергетиков - ликвидаторов аварии на ЧАЭС открыли в Хойниках.

Официальная белорусская делегация, в составе которой представители Белтелерадиокомпании, ALEKSEEV и его творческая команда, 28 апреля отправится в Лиссабон на международный конкурс песни "Евровидение-2018".

Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 мая.

Специалисты рекомендуют не отказываться от экстренной профилактики антибиотиками после укуса клеща.

Под крышей старого здания в Гродно нашли завернутые в газету "Правда" 1944 года ружье и пистолет.

Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

МЧС Беларуси запустило первое в стране сообщество Viber, которое будет использоваться для оперативного информирования граждан.

КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы при закупках спецодежды. Всего в уголовных делах фигурируют более 20 различных государственных предприятий, среди которых Мозырский НПЗ, "Гродно Азот", "СветлогорскХимволокно", "Красносельскстройматериалы", "Минскводоканал", филиалы "Белоруснефти" и Белорусской железной дороги.

После победы над теннисистками Словакии в Кубке Федерации сборная Беларуси поднялась на 3-е место в мировом командном рейтинге.

Виталий Булыга стал новым спортивным директором ФК "Динамо-Минск".

Виталий Булыга. Фото ФК "Динамо-Минск"
Виталий Булыга. Фото ФК "Динамо-Минск"

Известный белорусский специалист Владимир Цыплаков покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Шахтер-Солигрск".

Суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Петера Мадсена к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки "Наутилус".

Петер Мадсен. Фото Reuters
Петер Мадсен. Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 апреля

Памятная церемония возложения корзин с цветами к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы", посвященная 32-й годовщине со дня Чернобыльской трагедии, состоится в парке Дружбы народов в Минске. Начало в 11.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие "Международная научная конференция "Маркс и марксизм в контексте современности", посвященное 200-летию со дня рождения К.Маркса (депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; представители Коммунистической партии Беларуси; ведущие философы, политологи, экономисты). Место проведения: факультет философии и социальных наук БГУ (г.Минск ул. Кальварийская, 9, 4-й этаж, к. 414). Начало в 9.30.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Бронхиальная астма: факторы риска появления, профилактика, диагностика и лечение", приуроченная к Всемирному дню борьбы с астмой (01.05) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 12.30.

Свыше 100 организаций и предприятий Минска примут участие в общегородской ярмарке вакансий, которая состоится 26 апреля в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги. Будет представлено более 3 тыс. вакансий в различных сферах - промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др.

Развитие интернет-коммуникаций и продвижение в социальных сетях обсудят на Минском областном форуме "Молодежь оnline", который пройдет 26-27 апреля в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер".

В 16.30 в Национальной библиотеке Беларуси состоится открытие международной выставки "Буквари народов мира". Выставка приурочена к знаменательной дате - 400-летию издания первой в мире книги под названием "Букварь".

Международный турнир по хоккею World Selects Invitational проходит в Минске. Итоги соревнований будут подведены 29 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 апреля

85 лет назад родился Рошаль Леонид Михайлович, российский врач и ученый, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, "Детский доктор мира" (1996), эксперт Всемирной организации здравоохранения.

65 лет назад родилась Каменкова Анна Семеновна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах "Лесные качели", "Молодая жена", "Визит к Минотавру" и др.

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