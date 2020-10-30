Картина дня: кадровые решения Президента, авиация в Беларуси и серия нападений во Франции

ВЧЕРА

Картина дня. 29 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Иван Кубраков, который до настоящего времени работал начальником ГУВД Мингорисполкома, назначен министром внутренних дел. Глава государства также назначил новых помощников Президента Беларуси по Брестской, Гродненской областям и Минску. Александр Лукашенко перед новыми помощниками в регионах поставил задачу по участию в вопросах обеспечения общественной безопасности, а также потребовал защитить трудовые коллективы. Президент заявил о необходимости адекватно реагировать на возможные внешние угрозы. Глава государства подчеркнул, что полностью в соответствии со своими полномочиями принимает решения по защите мира и покоя граждан. Александр Лукашенко считает необходимым усилить работу в Беларуси народных дружин, которые способствуют поддержанию общественного порядка и безопасности. Президент высказался о вопросах пограничной безопасности. Александр Лукашенко высказался о ситуации в некоторых студенческих коллективах, поручив обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах - Польше, Литве и Украине.

Ситуация в Минске и формирование команды - новый глава МВД обозначил приоритеты на ближайшее время.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания".

Африка становится перспективным и долгосрочным партнером Беларуси. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Африка: многовекторная экономическая политика Республики Беларусь на международной арене".

"Гомсельмаш" отгрузил крупную партию машинокомплектов комбайнов в Таджикистан.

Фото холдинга

В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Строительство ж/д терминала в "Великом камне" планируют завершить в 2021 году.

Терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию. Об этом сообщил на пресс-конференции "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году. Новый самолет "Белавиа" прибудет в Минск в декабре.

Следующий учебный год в ВС Беларуси объявлен годом боевой готовности.

Стратегия инновационного развития ЖКХ до 2025 года разработана в Беларуси.

Цифровизация ЖКХ и новые системы водоочистки - над чем работают белорусские ученые.

В Беларуси выздоровели и выписаны 85 332 пациента с COVID-19.

Минздрав разъяснил, кто должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию при въезде в Беларусь.

БРСМ возобновил работу горячих линий для оказания помощи пожилым гражданам.

В Могилеве состоялось торжественное открытие молодежного студенческого форума "За нами будущее". Участниками форума стали около 60 молодежных лидеров из различных вузов Беларуси.

Фестиваль-конкурс "Мельница моды" стартовал в Минске.

РЕПОРТАЖ: В Витебской области становится все больше семейных аллей и фруктовых садов

Серия нападений произошла во Франции, погибли три человека. Постоянно действующий во Франции в последние годы план борьбы с терроризмом Vigipirate переведен на высший уровень срочных мер в связи с терактом.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика наркомании среди населения Республики Беларусь". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 октября

Международный день экономики.

Международный день Черного моря.

Всемирный день городов.

90 лет назад родился Гумилевский Лев Николаевич (г.Москва), скульптор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1977), народный художник Беларуси (1991). В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, в 1968-1972 годах преподавал в нем. Развивал героическую тематику в мемориальной пластике. Среди работ: портреты К.Калиновского, М.Гусовского, Ф.Скорины, В.Короткевича, композиции "Партизаны", "За землю, за волю", "Черная быль", памятник Я.Купале в парке имени Я.Купалы в Минске. Лауреат Государственной премии Беларуси (1974).

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