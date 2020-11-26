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Общество
26 ноября 2020, 07:00

Картина дня: съезд БСЖ, вручение госнаград и подготовка к новогодним праздникам

ВЧЕРА

Картина дня. 25 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов. Президент выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов.

Председателем правления Белорусского союза журналистов во время XIV съезда БСЖ переизбран политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев. Белорусские журналисты технически и этически готовы противостоять лавине фейков, заявил Андрей Кривошеев.

Белорусский союз журналистов призвал коллег противодействовать попыткам фальсификации истории, тиражированию вражды и экстремизма в медиапространстве. Об этом говорится в принятой декларации XIV съезда БСЖ. Белорусский союз журналистов должен подключиться к работе по патриотическому воспитанию граждан, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Премьер-министр Роман Головченко во Дворце Республики вручил государственные награды почти 40 представителям различных сфер.

Цифровые информационно-коммуникационные технологии, машиностроение и приборостроение, медицина и биотехнологии, энергетика и АПК будут приоритетными направлениями совместной деятельности Беларуси и Казахстана в 2021-2022 годах. Об этом шла речь на седьмом заседании белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Модернизация и развитие телефонных сетей в Беларуси. Возможность предоставления доступа к сети Интернет, в том числе в малых населенных пунктах страны". Начало в 11.00.

Состоится ежегодная международная конференция Суда Евразийского экономического союза "Новые вызовы интеграции ЕАЭС: правовое измерение", посвященная роли международных судебных органов в интеграционных процессах.

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Знаменательные даты 27 ноября

120 лет назад родился Пукст Григорий Константинович (г.Гомель), композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). В 1928 году окончил Московскую консерваторию. Преподавал в Гомельском музыкальном техникуме, Белорусской консерватории. С 1949 года хормейстер, в 1953-1958 годах художественный руководитель музыкального вещания Белорусского радио, одновременно - музыкальных передач Главного управления радиоинформации Министерства культуры Беларуси. Автор опер "Машека", "Маринка", "Свитезянка", 6 симфоний, хоров, романсов и др. Писал музыку к фильмам и театральным спектаклям. Умер в 1960 году.

80 лет назад родился Брюс Ли, американский киноактер, режиссер, мастер боевых единоборств. Мастер кунг-фу и изобретатель собственного направления в боевых искусcтвах. Умер в 1973 году.

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