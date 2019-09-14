Картина дня: сотрудничество с ОАЭ, вакцинация от гриппа и редкие имена в 2019 году

ВЧЕРА

Картина дня. 13 сентября

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном прошла во Дворце Независимости. Александр Лукашенко констатировал, что между двумя странами, будь то экономика или политика, нет никаких проблем или спорных вопросов. Наследный принц Абу-Даби выразил слова особой благодарности за радушие и теплый прием, оказанные ему в стране.

Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и Александр Лукашенко

У Беларуси и ОАЭ есть взаимная заинтересованность в развитии и углублении двустороннего сотрудничества, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он отметил, что в текущем году между странами наблюдается значительный рост товарооборота, в том числе белорусского экспорта. Белорусским предприятиям стоит проявлять больше инициативности и активности для освоения перспективного рынка ОАЭ, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок. Беларусь в военно-техническом сотрудничестве с ОАЭ переходит от поставок к совместным разработкам и исследованиям.

Белорусская экспозиция впервые представлена на масштабной торгово-промышленной выставке Armenia Expo в Ереване. В экспозиции принимают участие отечественные машиностроительные предприятия.

Беларусь предоставит Венесуэле безвозмездную лекарственную помощь. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №613 от 11 сентября 2019 года.

Совет Министров уточнил, как выплачивается вознаграждение физическому лицу, способствующему выявлению коррупции.

Правительство Беларуси утвердило объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2020 году.

Новая редакция Налогового кодекса, которая была принята в декабре прошлого года, положительно повлияла на деловой климат в Беларуси. Такое мнение высказала директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Рейтинговым агентствам в Беларуси будет запрещено оказывать консультационные услуги.

В Нижегородской области началось совместное учение вооруженных сил Беларуси и РФ "Щит Союза - 2019".

Беларусь и Китай вышли на оптимальную схему взаимодействия в военно-технической сфере - от поставок в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции. Речь об этом шла на заседании двустороннего координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники, которое состоялось в Минске.

Школу с изучением китайского языка могут построить в Орше. Такая возможность обсуждалась во время рабочего визита заместителя министра экономики Беларуси Елены Перминовой в Китай.

Фото Минэкономики

XXII Республиканский слет юных спасателей-пожарных стартовал в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

Чествование 39 победителей городского конкурса профессионального мастерства "Минский мастер - 2019" состоялось в Республиканском дворце культуры профсоюзов ко Дню города Минска.

Около 40% жителей Беларуси планируется привить от гриппа в 2019 году. Минздрав проработает вопрос о закупке четырехвалентной вакцины от гриппа за счет бюджета, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Эффективность современных вакцин против гриппа достигает 98%.В Беларуси с начала года зарегистрировано 199 случаев кори, из них 56 - завозные. В основном вирус попал из Украины, России.

Новый порядок проведения конкурса по сокращению выбросов от транспорта утвержден в Беларуси.

В Национальном аэропорту Минск с 16 сентября в тестовом режиме начинает работать система Drop-off - сервис самостоятельной сдачи пассажиром своего багажа.

Фото из архива

Минюст назвал самые редкие имена у минчан в 2019 году.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 1 по 8 ноября под слоганом "К радости".

Ведущими финального гала-концерта национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2019" станут Хелена Мерааи и Андрей Макаенок.

Путешествие в мир первозданной природы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14-15 сентября

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Минск 14 сентября отпразднует День города. Празднования пройдут по всей территории столицы.

Гродно 14 сентября отметит 891-летие. Областной центр проведет День города под слоганом "Гродно звучит!".

День города 14 сентября отпразднует Гомель, к празднику будет приурочен первый в Гомельской области мясо-молочный фестиваль "Мясмолфест".

Девятый республиканский фестиваль народного юмора "Автюки" пройдет 14 сентября в Калинковичском районе.

Минский полумарафон и детский благотворительный забег пройдут 15 сентября в столице.

В минском парке Победы 15 сентября развернется "WG Fest 2019: День Танкиста".

Интерактивную программу, приуроченную ко Дню танкистов, организуют 15 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

15 сентября

В Республике Беларусь - День библиотек.

В Республике Беларусь в третье воскресенье сентября отмечается День работников леса.

Международный день демократии. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.

105 лет назад родился Бреенков Виктор Михайлович (г.Самара, Россия), белорусский виолончелист, заслуженный артист Беларуси. В 1940-1975 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнял ответственные соло, выступал в концертах. Умер в 1976 году.

90 лет назад родился Кашкуревич Арлен Михайлович (г.Минск), белорусский график, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный художник Беларуси. Работал в книжной и станковой графике. Среди станковых работ - серии "Партизаны", "Купалиана", "Блокада" и др. Автор иллюстраций к изданиям "Курган" Я.Купалы, "Дикая охота короля Стаха" и "Колосья под серпом твоим" В.Короткевича, "Фауст" И.Гете, "Овод" Э.Войнич и др. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2013 году.

16 сентября

Международный день охраны озонового слоя.

115 лет назад родилась Кошельникова Раиса Николаевна (д.Борщевка Хойникского р-на Гомельской обл.), актриса, народная артистка Беларуси. Исполнительница лирико-драматических и острохарактерных ролей. Среди них: Павлинка ("Павлинка" Я.Купалы), Клава ("Милый человек" К.Крапивы), Кулина ("Люди на болоте" И.Мележа) и др. Умерла в 1980 году.

85 лет назад родился Кудельский Анатолий Викторович (Днепропетровская обл., Украина), ученый в области региональной геологии и гидрогеологии, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, профессор. Автор около 400 научных работ, в т.ч. 20 монографий. Научные исследования в области геологии и гидрогеологии. Разработал теоретическую модель региональной гидрогеологии и гидрофизической зональности земной коры Беларуси. Выполнил фундаментальные исследования газового режима и геохимии подземных вод и рассолов Припятского нефтегазоносного бассейна. Лауреат Государственной премии Беларуси за открытие и народнохозяйственное использование месторождений минеральных вод в Республике Беларусь.

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