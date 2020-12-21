Картина выходных: помощь бизнесу, гонка Bison Trail и партизанский Дед Мороз

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной безопасности с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности. Глава государства отметил, что важнейшими задачами Комитета государственной безопасности были и остаются противодействие иностранным разведкам, защита конституционного строя, надежное функционирование правительственной связи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности.

Орденом Матери награждены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года.

Макей и Лебедев обсудили тему белорусского председательства в СНГ в 2021 году.

Более 40 тыс. субъектов бизнеса получили помощь по указу №143 "О поддержке экономики", сроки его действия предложено продлить. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. Отстающие регионы Беларуси получат определенный набор льгот для создания новых прорывных производств. Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2%.

Беларусь и турецкая провинция Кютахья договорились о проектах промышленной кооперации.

Перспективы продвижения на украинский рынок техники МАЗ обсуждались в Киеве.

В Украине начали работать шесть 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ.

МТЗ отправил 240 тракторов в Витебскую область.

Первый магазин с белорусскими продуктами открылся в Токио.

КОММЕНТАРИЙ: О прогрессе Беларуси в достижении Целей устойчивого развития

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282.

ГПК создал на своем сайте ресурс для пересекающих границу в условиях COVID-19.

РЕПОРТАЖ: "Нас много и мы отстоим свою страну" - участники автопробегов побывали во Дворце Независимости

ФОТОФАКТ: В Раубичах прошла гонка Bison Trail

РЕПОРТАЖ: Партизанский Дед Мороз встретил первых посетителей в урочище Хованщина

ФОТОФАКТ: Новогодние елочные базары открылись в Гродно 20 декабря

Хоккейная команда Президента обыграла могилевчан в матче любительского турнира.

Белорусские самбисты выиграли семь медалей на этапе Кубка мира "Мемориал Харлампиева".

Хоронеко и Заславский установили очередные мировые рекорды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 декабря

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция ко Дню энергетика "Приоритетные направления развития энергетической отрасли Беларуси". Начало в 14.30. Пресс-конференция будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте БЕЛТА. Аккредитоваться на мероприятие, а также прислать вопрос участникам можно в Viber и Telegram на номер 80445838404 или на электронный ящик pressuser@belta.by.

Временная экспозиция "Настаўніцкая газета". 75 гадоў з асветнікамі Беларусі", посвященная 75-летию со дня выхода первого номера издания, откроется в Национальном историческом музее Беларуси. Посетить выставочный проект можно по 21 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День энергетика.

125 лет назад родился Погуляев Даниил Иванович (д.Горы Горецкого р-на Могилевской обл.), геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор (1958). В 1927 году окончил Смоленский пединститут. В 1917-1919 годах участник установления советской власти на территории Горецкого района: первый председатель Горского волостного исполкома, инструктор уездного отдела народного образования в Горках, первый председатель уездного управления Союза работников образования, делегат двух уездных и Гомельского губернского съездов Советов. Работал в Смоленском пединституте: заведующий кафедрой, заместитель директора по научной работе. Автор научных работ по геологии Смоленской, Могилевской и Гомельской областей. В годы Великой Отечественной войны политрук роты, инструктор политотдела гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады на Западном, Волховском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. Умер в 1974 году.

70 лет назад родился Байрачный Николай Иванович (г.Баку), белорусский художник декоративно-прикладного искусства, график. В 1976 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в отрасли керамики, книжной графики и мультипликации. Среди работ: декоративные скульптуры "Горячий ветер", "Сентиментальная история", "Победитель" и др. Художник мультфильмов "Кто", "Моя мама Волшебница" и др.

45 лет назад родился Довгаль Павел Николаевич (г.Минск), белорусский спортсмен (современное пятиборье), заслуженный мастер спорта Беларуси (2000). Бронзовый призер XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпион мира (1996), серебряный призер (1997), бронзовый призер (1999), серебряный призер чемпионата Европы (2002), бронзовый призер (1996, 1998, 1999, 2001).

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