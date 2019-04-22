Картина выходных: республиканский субботник, католическая Пасха и выборы в Украине

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 апреля

Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Беларуси. Участие в республиканском субботнике принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, высадив деревья на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Глава государства отметил, что субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. Президент считает, что проведение субботника и, в частности, работы по озеленению, высадке деревьев послужат дополнительным сигналом, что трилогия под знаком Года малой родины в Беларуси продолжает реализовываться. События военных лет, которые развивались в районе "Линии Сталина", учат всегда быть готовыми к отражению агрессии, заявил Александр Лукашенко. Президент, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, откровенно высказался на тему ситуации вокруг урочища Куропаты.

Александр Лукашенко

У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства призвал отдельных российских политиков не страдать по поводу его заявлений о суверенитете.

Александр Лукашенко

Второй тур президентских выборов состоялся в Украине.

Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 21 апреля, с этим праздником. Глава государства отметил, что, утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.

ФОТОФАКТ: Крестный ход прошел у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение

Президентские выборы в Беларуси могут быть назначены на весенней сессии парламента в 2020 году, рассказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Послание Президента - это конкретизация по всем сферам: когда, в какие сроки и кому нужно выполнять определенные задачи. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

В Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию озвучены значимые для каждого человека вопросы. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем ежегодном Послании белорусскому народу и парламенту высказал четкую позицию о независимости и суверенитете Беларуси. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко определил основные направления дальнейшего устойчивого развития государства. На это обратила внимание заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, Национальный координатор по Целям устойчивого развития, председатель БСЖ Марианна Щеткина по итогам Послания.

Концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти, сообщила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Концерн "Белнефтехим" принял решение временно ограничить экспортные поставки нефтепродуктов с учетом складывающейся ситуации.

ВВП Беларуси в январе-марте вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше прогноза правительства. Средняя зарплата в первом квартале превысила Br1 тыс., рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Предложение о повышении пенсий по возрасту с 1 мая этого года предполагает рост примерно на 6%, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Федерация профсоюзов Беларуси, МАРТ и Белстат до 15 мая создадут рабочую группу для мониторинга цен, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Павильон белорусской продукции планируется открыть в китайском городе Чэнду во второй половине 2019 года, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый.

ИНТЕРВЬЮ: Ускорение цифровой трансформации Беларуси очевидно

Определен порядок нахождения в международных пунктах пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства, не пропущенных через госграницу Беларуси.

Экорынок с лабораторией и детской площадкой планируется построить в Минске в 2019 году.

Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе Кубка мира. Белорусские спортсменки Мария Махаринская и Анна Гончарова также завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске.

Владислав Гончаров и Олег Рябцев

Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge.

Фото МАЗ

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, жертвами которых стали как минимум 215 человек. По подозрению в причастности к терактам задержаны семь человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисене в связи с гибелью людей в результате терактов.

Фото News 1ST

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 апреля

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В Национальном пресс-центре Беларуси пройдет пресс-конференция: "75 лет освобождению Беларуси. Презентация книги "Последний из группы "Джек", посвященной героической истории легендарной разведывательной группы, действовавшей в Восточной Пруссии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Начало в 12.00.

В Гомельском облисполкоме пройдет брифинг на тему "Территории, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, на пути возрождения". Начало в 9.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 апреля

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Всемирный день книги и авторского права.

День английского языка. Памятная дата ООН.

День испанского языка в ООН.

130 лет назад родился Леонов Василий Антонович (Россия), ученый в области педиатрии, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 110 научных работ. Исследования посвящены условным следовым рефлексам у детей, проницаемости стенок сосудов головного мозга, эпидемическому и туберкулезному менингиту детей. Умер в 1972 году.

85 лет назад родился Конон Владимир Михайлович (д.Вересково Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский философ, историк, культуролог, литературный критик, доктор философских наук. Автор научных работ по истории философии и эстетической мысли, литературоведению, фольклористике, культурологии и религиоведению, истории художественной культуры Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2011 году.

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