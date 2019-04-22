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Картина выходных: республиканский субботник, католическая Пасха и выборы в Украине

Общество 22.04.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 апреля

Республиканский субботник, приуроченный к Году малой родины, а также включающий подготовку к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Беларуси. Участие в республиканском субботнике принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, высадив деревья на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Глава государства отметил, что субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. Президент считает, что проведение субботника и, в частности, работы по озеленению, высадке деревьев послужат дополнительным сигналом, что трилогия под знаком Года малой родины в Беларуси продолжает реализовываться. События военных лет, которые развивались в районе "Линии Сталина", учат всегда быть готовыми к отражению агрессии, заявил Александр Лукашенко. Президент, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, откровенно высказался на тему ситуации вокруг урочища Куропаты.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

У Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства призвал отдельных российских политиков не страдать по поводу его заявлений о суверенитете.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Второй тур президентских выборов состоялся в Украине.

Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ
Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 21 апреля, с этим праздником. Глава государства отметил, что, утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.

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Определен порядок нахождения в международных пунктах пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства, не пропущенных через госграницу Беларуси.

Экорынок с лабораторией и детской площадкой планируется построить в Минске в 2019 году.

Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе Кубка мира. Белорусские спортсменки Мария Махаринская и Анна Гончарова также завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске.

Владислав Гончаров и Олег Рябцев
Владислав Гончаров и Олег Рябцев

Белорусский экипаж капотного МАЗа под управлением Сергея Вязовича победил в ралли-рейде Morocco Desert Challenge.

Фото МАЗ
Фото МАЗ

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, жертвами которых стали как минимум 215 человек. По подозрению в причастности к терактам задержаны семь человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисене в связи с гибелью людей в результате терактов.

Фото News 1ST
Фото News 1ST

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В Национальном пресс-центре Беларуси пройдет пресс-конференция: "75 лет освобождению Беларуси. Презентация книги "Последний из группы "Джек", посвященной героической истории легендарной разведывательной группы, действовавшей в Восточной Пруссии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Начало в 12.00.

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130 лет назад родился Леонов Василий Антонович (Россия), ученый в области педиатрии, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 110 научных работ. Исследования посвящены условным следовым рефлексам у детей, проницаемости стенок сосудов головного мозга, эпидемическому и туберкулезному менингиту детей. Умер в 1972 году.

85 лет назад родился Конон Владимир Михайлович (д.Вересково Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский философ, историк, культуролог, литературный критик, доктор философских наук. Автор научных работ по истории философии и эстетической мысли, литературоведению, фольклористике, культурологии и религиоведению, истории художественной культуры Беларуси. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2011 году.

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