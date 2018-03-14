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Картина дня: дорожная карта по урегулированию поставок молока, как бороться с соседями-дебоширами и снова золото Пхенчхана

Общество 14.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 13 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в республике. Индия благодарна Беларуси за поддержку в международных организациях, заявил Панкадж Саксена.

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Беларуси Виктора Шеймана. Президент проинформирован об итогах визита Виктора Шеймана в Республику Зимбабве. Были достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около $58 млн, в том числе по поставкам белорусских тракторов на $43 млн и техники для лесного хозяйства на $15 млн.

Беларусь планирует принять участие в добыче углеводородов сразу в нескольких странах Африки. Об этом управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман заявил в эфире телеканала "Беларусь 1". Он также сообщил, что белорусская сторона совместно с суданскими партнерами отрабатывает вопросы добычи золота в Судане. Виктор Шейман считает вполне подъемным достичь в ближайшие годы товарооборот с африканским континентом в $3 млрд.

Национальная экологическая сеть создается в Беларуси. Соответствующий указ №108, утверждающий ее схему, подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Инновационно-промышленный кластер зеленой экономики "Полесье" создан в Пинске.

Премьер-министр Андрей Кобяков поручил своевременно подготовить технику к полевым работам. Соответствующее поручение глава правительства дал на заседании Президиума Совета Министров.

Белорус Юрий Голуб завоевал золотую медаль в биатлоне в категории В3 для спортсменов с нарушениями зрения на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Белорусская паралимпийская команда занимает восьмое место в медальном зачете на зимних Играх. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Юрия Голуба с завоеванием звания чемпиона Паралимпийских игр.

Юрий Голуб. Фото Алексея Ковалева
Юрий Голуб. Фото Алексея Ковалева

Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 135 перевозчиков, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций. По 23 заявлениям уже заключены соответствующие договоры об организации автомобильных перевозок пассажиров по таким наиболее востребованным направлениям, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Копыль, Полоцк, Новополоцк, Гродно, Лида.

Семейный капитал доказал свою эффективность по стимулированию рождаемости третьих и последующих детей в Беларуси, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

В Беларуси разрабатываются новые меры для борьбы с бытовым хулиганством и шумными соседями. Об этом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Марина Попова. Около 1 тыс. жалоб минчан на шумных соседей поступает за месяц в милицию. К ответственности по жалобам соседей в 2017 году привлечены более 5 тыс. человек.

Космонавт Олег Новицкий встретился с курсантами Военной академии и посетил свою малую родину.

Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством России о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 марта 2018 года №186.

Прокурор Минской области Олег Лаврухин прокомментировал ЧП в шахте "Беларуськалия": перед обрушением было превышение по газу.

Ямочность на дорогах Минска будет устранена к началу мая, заявил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский.

В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета.

Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по Минску.

Десять белорусских биатлонистов выступят на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Он откроется 15 марта двумя спринтерскими гонками.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за резкого похолодания.

США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, сообщил президент США Дональд Трамп.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 марта

Состоится пресс-конференция на тему "Развитие побратимских связей и международных отношений белорусской столицы. Дни Минска в Тбилиси: планы и перспективы дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами" с участием заместителя председателя Мингорисполкома А.П. Крепака. Начало в 11.00 (Минск, просп. Независимости, 8, каб. 320).

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Противодействие сексуальной эксплуатации детей" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Кудина Оксана Леонидовна - главный внештатный детский гинеколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ГУ "БелМАПО", Министерства образования Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Международный круглый стол "Совершенствование законодательства в области противодействия насилию в семье в Республике Беларусь" пройдет в отеле "Пекин" в Минске с 10.00.

Легендарный итальянский футбольный клуб "Интер" открывает в Беларуси свою футбольную академию. Технический директор академии знаменитого миланского клуба Марко Монти 14 марта в Минске подпишет договор со столичной школой Николая Мурашко и даст старт работе филиала одного из самых титулованных клубов Европы. Юные белорусские футболисты будут тренироваться по современным итальянским методикам.

Состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь 2017 года" с участием председателя Мингорисполкома А.В. Шорца. Начало в 15.00 (Минск, пл. Свободы, 2а).

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Заводского, Октябрьского и Советского районов, пройдет во Дворце Республики. Начало в 18.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 марта

День Конституции Республики Беларусь.

В Республике Беларусь - День потребителя.

Всемирный день защиты прав потребителей. 15 марта 1962 года в послании к конгрессу президент США Дж.Кеннеди сформулировал четыре основных права потребителя: право на информацию, право на безопасность, право на выбор и право быть услышанным. Отмечается с 1983 года по решению Международного союза потребителей.

Международный день защиты бельков. В этот день во многих странах проходят демонстрации активистов экологического движения против забоя бельков - детенышей тюленей.

115 лет назад родился Арсенко Арсен Денисович, белорусский и украинский певец, народный артист Беларуси (1944). С 1937 г. был солистом Государственного театра оперы и балета Беларуси. Первый исполнитель главных партий в операх "В пущах Полесья" А.Богатырева, "Цветок счастья" А.Туренкова и др. Выступал как камерный певец. Умер в 1945 г.

100 лет назад родилась Долуханова Зара Александровна, российская и армянская певица и педагог, народная артистка СССР. Умерла в 2007 г.

80 лет назад родилась Пырьева Лионелла Ивановна, российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Вольный ветер", "Человек без паспорта", "Братья Карамазовы" и др.

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Динамика валютного рынка Оборот валютного рынка Беларуси в январе-феврале 2018 года: всего - $11 млрд 038,6 млн*, на внебиржевом валютном рынке - $7 млрд 388 млн, на БВФБ** - $1 млрд 606,9 млн, на наличном валютном рынке - $2 млрд 043,7 млн.
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