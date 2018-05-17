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Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко Лукашенко и Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в Таджикистане
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Картина дня: электронный дневник, дроны для доставки почты и как приводят в порядок минские дворы

Общество 17.05.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 16 мая

Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон официально открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники, которое расположено в городе Гиссаре. Два фруктовых сада имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона заложат в Брестской и Гомельской областях Беларуси.

Официальный визит Лукашенко в Таджикистан завершился.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил выставку "ТИБО-2018".

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 4,8%. Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 8,8%.

Банк развития открывает кредитную линию на $70 млн для финансирования белорусского экспорта в Африку.

"Белоруснефть" в 2018 году планирует добыть в Южной Америке около 835 тыс. т нефти.

Новым постоянным координатором ООН в Беларуси стала Иоанна Казана-Вишневецкий.

В Беларуси будут использовать дроны для доставки почты, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков на открытии II Белорусского ИКТ-саммита. Все белорусские телекомпании к ноябрю нынешнего года перейдут на HD-формат вещания.

Кибер-риск включен в перечень основных видов операционного риска банков.

Около 400 школ планируется подключить к сервису "Электронный дневник и журнал" к 1 сентября, на сегодня около 800 школ уже используют данный сервис. Белорусские школы получат бесплатный интернет-доступ к электронным образовательным сервисам и ресурсам платформы "Знай.бай".

Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,5%.

Игорь Старовойтов: отцовский отпуск не равен декретному, а удаленная работа - не фрилансерство.

Возможность перевода арендного жилья в социальное планируется включить в обновленный Жилищный кодекс, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук.

РЕПОРТАЖ: Как приводят в порядок минские дворы.

Продажу алкоголя ограничат в Минске из-за проведения 30 мая и 9 июня в учреждениях общего среднего образования выпускных вечеров.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо". Аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба.

Сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании переместится с 11-го на 14 место в рейтинге Международной федерации этого вида спорта (ИИХФ).

Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл будут украшать весенние цветы.

Самое большое в мире безосевое колесо обозрения открылось в городе Вэйфан провинции Шаньдун на востоке Китая.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 мая

Пресс-конференция, посвященная проведению III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра образования Вадим Богуш, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, главные эксперты конкурса WorldSkills Belarus по компетенциям.

Депутаты рассмотрят 17 мая декрет о содействии занятости.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подготовка к летнему сезону пляжей и мест массового отдыха. Санитарно-гигиеническое состояние водоемов и прибрежных зон".

Евразийская конференция по скринингу рака пройдет 17-18 мая в Минске.

III Международный фестиваль медиации пройдет 17-18 мая в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау и филиале РГСУ в г. Минске.

День отца отпразднуют в Минске. В парке Горького основная площадка будет занята различными зонами активности, также интерактив организуется в Лошицком парке и парке Челюскинцев.

Минская городская организация БРСМ проведет на стадионе "Динамо" в Минске молодежную трудовую акцию "Труд крут!". Более 100 бойцов студенческих отрядов и актив БРСМ столицы окажут помощь городу в благоустройстве этого знакового объекта: очистят территорию стадиона от строительного мусора, помогут строителям с другими подсобными работами.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 мая

Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.

80 лет назад родился Козинец Михаил Антонович, дирижер, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), народный артист Беларуси (1987). С 1972 г. дирижер, с 1975 г. художественный руководитель и главный дирижер Национального академического народного оркестра Республики Беларусь им.И.Жиновича. В 1985-2005 гг. был ректором Белорусской академии музыки. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984), премии "За духовное возрождение" (2002), награжден орденом Ф.Скорины (2008).

970 лет назад родился Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ. Его рубаи (четверостишья) пользуются всемирной популярностью. Умер в 1131 г.

150 лет назад родился Николай II, последний российский император (1894-1917). Из династии Романовых. В 1917 г. отрекся от престола, был арестован Временным правительством и отправлен в Тобольск. В ночь на 17.07.1918 г. император и члены его семьи были расстреляны. В 1998 г. останки Николая II и его семьи перезахоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.

120 лет назад родилась Кнебель Мария Осиповна, российская актриса, режиссер, педагог, народная артистка РСФСР, профессор ГИТИСа. Лауреат Государственной премии СССР (1978). Умерла в 1985 г.

100 лет назад родился Джиротти Массимо, итальянский киноактер. Снимался в фильмах "Одержимость", "Красная палатка", "Колдунья", "Последнее танго в Париже" и др. Умер в 2003 г.

40 лет назад родилась Ломоносова Ольга Олеговна, российская и украинская актриса. Снималась в фильмах "Не родись красивой", "Дети Арбата", "Бабье царство" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

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Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
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