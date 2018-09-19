Картина дня: кадровые назначения, белорусские ратраки и первый турист на Луну

ВЧЕРА

Картина дня. 18 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент Беларуси назначил Василия Герасимова заместителем председателя Комитета государственного контроля. Назначены новые послы Беларуси в Латвии и Финляндии. Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

РЕПОРТАЖ: "Зроблена ў Беларусi" - обзор созданных по поручению Президента новинок для спорта и музыки.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко продемонстрировали сегодня произведенные в стране специальные виды зимней техники, спортивного инвентаря и музыкальных инструментов.

Совет Министров назначил представителей государства в органах управления Банка развития. Представителями государства в Банке развития будут министр экономики Дмитрий Крутой и министр финансов Максим Ермолович.

Постановлением Совета Министров и Национального банка от 14 сентября 2018 года №674/13 назначены представители государства в органах управления нескольких банков.

Беларусь и Россия подпишут балансы поставок сельхозпродукции на 2019 год в ноябре. Договоренность об этом достигнута в Москве на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

МВД Беларуси и России на коллегии обсудили вопросы безопасности на международных соревнованиях. Как заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, правоохранители Беларуси и России должны объединять усилия в борьбе с правонарушениями на спортивных объектах. Следственный комитет Беларуси и Министерство внутренних дел России подписали в Новополоцке соглашение о сотрудничестве.

Белорусский павильон на ВДНХ в Москве посещают до 11 тыс. человек в день. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ЗАО "Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр" - управляющей компании павильоном Геннадий Романенко.

Беларусь и Украина утвердили программу научно-технического сотрудничества до 2020 года.

Бюст народному поэту Беларуси Якубу Коласу открыт в Тяньцзиньском университете иностранных языков.

РЕПОРТАЖ: Да будет свет: международные соревнования энергетиков проходят под Брестом.

Масштабный хроникально-документальный фильм о Беловежской пуще готовится к выходу осенью.

Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября.

В Минске рассматривают возможность распространить систему оплаты за проезд банковской картой на наземный транспорт, сообщил директор учреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов. "Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами с июня начали работать на турникетах всех станций столичной подземки. Один из вопросов, препятствующих реализации проекта в автобусах, троллейбусах, трамваях, - отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей. Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере", - отметил он.

Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт.

Автопарк Минской области до конца года пополнят 126 автобусов.

Дополнительный кастинг претендентов на роль ведущих детского "Евровидения-2018" прошел в Белтелерадиокомпании.

Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании

Названы победители литературного конкурса "Лига авторов-2018", сообщили в Министерстве информации Беларуси.

Белоруска Екатерина Лазука завоевала Гран-при конкурса исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону.

Оргкомитет чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске объявил программу предстоящего в январе 2019 года турнира. Все мероприятия чемпионата будут проходить на льду "Минск-Арены". Спортсмены разыграют медали в четырех видах программы: мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и спортивных танцах на льду.

Компания Wargaming открывает студию вблизи Лондона. Офис в Великобритании начнет работу над новой мультиплатформенной многопользовательской компьютерной игрой на движке Unreal Engine с системой монетизации free-to-play.

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" призывает болельщиков отказаться от политических речевок и использования пиротехники.

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил контракт с клубом.

Хоккеисты "Динамо-Минск" победили "Локомотив" со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) на старте очередной гостевой серии в чемпионате КХЛ.

Олег Знарок прокомментировал информацию о переговорах с ХК "Динамо-Минск".

Компания Илона Маска SpaceX назвала первого космического туриста к Луне, им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 сентября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Доступные и качественные овощи - горожанам. Об открытии сезонных сельскохозяйственных ярмарок в г.Минске" (представители Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.

Проект "Беларусьфильм-95" стартует в кинотеатре "Пионер".

Участок ул. Володько от ул. Аэродромной до ул. Воронянского закрывается для движения транспорта с 19 сентября из-за ремонта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 сентября

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В Республике Беларусь - День таможенника.

75 лет назад родилась Матяш Нина Иосифовна, белорусская писательница, заслуженный деятель искусств Беларуси (1994). Автор поэтических сборников "Огонь", "Благодарность", "Приручение весны" и др. Писала сказки, пьесы для театра кукол. Переводила с французского и немецкого языков. Умерла в 2008 г.

240 лет назад родился Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич, русский мореплаватель, адмирал, руководитель 1-й российской Антарктической экспедиции на шлюпах "Восток" и "Мирный" (1819-1821), открывшей в январе 1820 года Антарктиду и несколько островов в Атлантическом и Тихом океанах. Участник 1-го русского кругосветного плавания 803-1806 годов. Умер в 1852 г.

140 лет назад родился Синклер Эптон Билл, американский писатель. Автор романов "Джунгли", "Король Уголь", "Нефть" и др. Умер в 1968 г.

130 лет назад родился Зубов Константин Александрович, российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР. Умер в 1956 г.

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