Картина дня: Лукашенко о ситуации в лесной отрасли, медиафорум в Бресте и новый проект в детском футболе

ВЧЕРА

Картина дня. 23 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов вице-премьера Владимира Дворника и председателя КГК Леонида Анфимова. Глава государства заявил, что недоволен ситуацией в лесной отрасли. Он подчеркнул, что при работе в лесной отрасли не может идти речь о наличии отходов. По итогам доклада принято решение, что часть остатков круглой древесины в Беларуси в текущем году будет направлена на экспорт.

Во время доклада

Глава государства Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым. Президент заявил, что планирует во время визита в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС провести встречу с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым главой этой страны Нурсултаном Назарбаевым. Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать переговоры, сообщил Александр Лукашенко. В свою очередь Ермухамет Ертысбаев заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь.

Во время встречи

Стипендии спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов будет получать 191 человек. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

По поручению Президента Беларуси глава Администрации Президента Наталья Кочанова встретилась с представителями местной цыганской диаспоры в Могилеве. Поводом для разговора стали жалобы, озвученные в средствах массовой информации, на нарушения в ходе проверочных мероприятий по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича.

Версия самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом получила исчерпывающее подтверждение, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Перспективы двустороннего партнерства Беларуси и Германии, в том числе на уровне регионов, обсуждались на встрече председателя Совета Республика Беларуси Михаила Мясниковича с послом Германии Петером Деттмаром, который завершает дипломатическую миссию в стране.

Петер Деттмар и Михаил Мясникович

В ближайшее время пройдет встреча рабочей группы Беларуси и России по различным аспектам интеграции, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. На встрече 27 мая в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым Владимир Макей намерен открыто и откровенно обсудить всю повестку дня отношений двух стран. Министр иностранных дел Беларуси готов встретиться с новым послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, как только дипломат прибудет в нашу страну.

Владимир Макей

Глава МИД Владимир Макей заявил о готовности Беларуси поддерживать любые инициативы в ЮНЕСКО, которые содействуют конструктивному диалогу. Об этом он сообщил на расширенном заседании Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, посвященном 65-летию участия Беларуси в этой организации. Беларусь является участницей основных конвенций ЮНЕСКО в области культуры и представлена во всех списках наследия организации. Беларусь рассчитывает на расширение взаимовыгодного диалога с ЮНЕСКО, заявил Владимир Макей.

Владимир Макей

Палата представителей поддержала декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", приняла его к сведению.

Генеральная прокуратура предлагает публиковать декларации о доходах государственных служащих Беларуси, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк.

В Бресте состоялась церемония открытия XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества". Приветствие участникам и гостям медиафорума направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во время работы форума

Проект концепции совершенствования юстиции в отношении подростков разработали в Беларуси.

Предельный норматив рентабельности содержания и ремонта дорог составит 15% к плановой себестоимости.

Сувенирная продукция II Европейских игр поступила в онлайн-продажу.

Культуролог о том, как стать блогером и развивать темы искусства и этикета в Instagram.

"Динамо-Брест" и БАТЭ открывают новый проект в детском футболе.

Фото ФК "Динамо-Брест"

В странах ЕС начались выборы в Европарламент.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 мая

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В 10.00 состоится круглый стол с участием государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты на тему: "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".

В пресс-центре Дома прессы в 12.00 состоится пресс-конференция, посвященная республиканской акции "Беларусь помнит", на тему: "75 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Никто не забыт, ничто не забыто!".

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси проведет день открытых дверей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 мая

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День Африки.

Международный день пропавших детей.

115 лет назад родился Назаренко Юрий Иванович (Украина), украинский переводчик, литературовед. Перевел на украинский язык белорусские народные сказки, пьесы К.Крапивы "С народом" и "Поют жаворонки", произведения З.Бядули "Рассказы", В.Витки "Счастье поэта", Я.Брыля "Рассказы", монографию Е.Мозолькова "Янка Купала", мемуары А.Слесаренко "Дорогие лица", отдельные произведения Я.Купалы, Я.Коласа, П.Бровки, Я.Мавра, М.Танка, И.Шамякина и других белорусских писателей. Автор литературно-критических статей по вопросам литературно-творческих связей, художественному переводу. Умер в 1991 году.

79 лет назад родился Борткевич Леонид Леонидович (г.Минск), эстрадный певец, заслуженный артист Беларуси (1979). В 1985 году окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. В 1970-1980-х годах - солист-вокалист ансамбля "Песняры", в 1983-1989-х - солист Белорусского телевидения и радио. С 2003 года художественный руководитель вновь созданного ансамбля "Песняры". Записал с ансамблем и соло многие белорусские народные песни.

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