Картина дня: поручения Президента, акция с участием дипломатов в Хатыни и дни открытых дверей в вузах

ВЧЕРА

Картина дня. 22 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брестскую область. На встрече с активом города Барановичи и Барановичского района глава государства подчеркнул, что в первую очередь важны не показатели и объемы производства в той или иной сфере, а эффективность производства и конечный результат в виде рентабельности. Президент отметил необходимость активного развития регионов и выравнивания социально-экономических условий по сравнению с крупными региональными центрами и столицей. Президент также поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат.

Александр Лукашенко

Беларусь может быть на 50% богаче при рачительном подходе к переработке мусора, заявил Александр Лукашенко. Глава государства считает, что порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Президент потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги в Барановичах и районе.

Мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку, заявил Президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с активом Барановичей и Барановичского района пообщался с местными жителями и обсудил с ними цены, зарплаты и пенсии. Президент также осмотрел лыжероллерную трассу в агрогородке Мир.

Александр Лукашенко во время посещения лыжероллерной трассы

Министр иностранных дел Владимир Макей вместе с зарубежным дипломатическим корпусом посетил мемориальный комплекс "Хатынь". Глава белорусского МИД заявил, что нельзя допустить искажения истории и обеления преступников Второй мировой войны.

Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей. Конкретная рутинная работа Беларуси и России даст больше результатов, чем публичные дискуссии. Владимир Макей также заявил, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС практически готово к подписанию. Беларусь в случае принятия окончательного решения о проведении в Минске мероприятия высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" готова сделать все возможное, чтобы встреча способствовала уменьшению конфронтации и созданию стабильности в регионе.

Владимир Макей

Белорусская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Владимиром Семашко предложила Башкортостану пассажирскую и коммунальную технику, совместные строительные и дорожные проекты.

Фото посольства Беларуси в России

Комплектующие для немецкого концерна John Deere, выпускающего сельскохозяйственную технику, будут поставлять 11 предприятий Беларуси.

Ключевая задача местной власти - создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. На этом акцентировал внимание первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время приема граждан в Лельчицком райисполкоме.

Александр Турчин

Льготами указа о развитии бизнеса на селе в 2018 году воспользовались более 1,1 тыс. юрлиц и ИП.

Валерьян Беспалый. Фото из архива

Свыше Br14 млн планируется направить на развитие бытового обслуживания на селе в 2019-2020 годах, сообщил начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Валерьян Беспалый.

Фото из архива

Новые размеры суточных и правила оплаты жилья - как изменится возмещение расходов в командировках.

Фото из архива

В Военной академии - показ воздушных судов-тренажеров, в БГУФК - встреча с победителями зимней универсиады. Как проходят дни открытых дверей в белорусских вузах.

Ремонт техники и новшества в расписании - "Минсктранс" ответил на жалобы водителей.

Фото из архива

Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах.

Фото из архива

Упрощенный порядок прохождения границы будет действовать для участников и болельщиков II Европейских игр.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов в московский аэропорт Шереметьево.

Фото из архива

Белорусским операторам выделены дополнительные частоты для развития 3G и 4G.

В Беларуси стартуют областные этапы республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна-2019".

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 марта

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День открытых дверей пройдет 23 марта в Университете гражданской защиты МЧС.

Национальную квалификацию на первый официальный чемпионат мира по брейк-дансу проведут 23 марта в центральном атриуме ТЦ "Столица" в Минске.

В Брестском академическом театре драмы 23 марта пройдет культурная акция "Ночь в театре-2019".

Фестиваль "Великопостные концерты" проходит по 24 марта в Минске.

По 29 марта в Брестском государственном музыкальном колледже имени Григория Ширмы пройдет XVIII Неделя музыки для детей и юношества.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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24 марта

В Республике Беларусь - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Всемирный день борьбы против туберкулеза.

70 лет назад родился Саламаха Владимир Петрович (д.Бересневка Кировского р-на Могилевской обл.), белорусский писатель. ВРаботал в Государственном комитете Беларуси по кинематографии, в журналах "Маладосць", "Полымя", еженедельнике "Літаратура і мастацтва", был заместителем директора редакционно-издательского учреждения "Литература и искусство", главным редактором журнала "Вожык". Автор сборников прозы "Завтра в дорогу", "Тепло чужого сердца", "В начале весны" и др. Пишет сценарии к документальным и мультипликационным фильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси.

65 лет назад родился Серов Александр Николаевич, российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Исполнитель песен "Мадонна", "Ты меня любишь", "Я люблю тебя до слез".

25 марта

Международный день спортивного кино.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

65 лет назад родился Курьян Владимир Митрофанович (г.Минск), белорусский композитор. Его творчеству присущи сочетание современных средств выразительности академических и массовых жанров. Среди основных произведений: опера "Фантазия", рок-опера "Масфан", мюзиклы "Идиллия", "Карлик Нос", вокально-симфоническая поэма "Памяти матери", пьесы, кантата "Белорусская колыбельная", сюиты, песни, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси

65 лет назад родился Мушперт Геннадий Владимирович (г.Минск), белорусский режиссер. Среди постановок: "Однажды в Канзасе" С.Дмитриева, "Четыре новеллы о любви" Г.Горина, "Контракт" Ф.Вебера, "Разбойник" К.Чапека, "Кьоджинские перепалки" К.Гольдони, "Полет над гнездом кукушки" Д.Вассермана, "Дорогая Елена Сергеевна" Л. Разумовской, "Тот, который не стрелял" по произведениям В.Высоцкого, "Священные чудовища" Ж.Кокто и др.

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