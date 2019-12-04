Картина дня: встреча Лукашенко и Вучича, инвестиции ЕБРР и лучшие фото БЕЛТА в ноябре

ВЧЕРА

Картина дня. 3 ноября

Встреча Президентов Беларуси и Сербии Александра Лукашенко и Александра Вучича прошла в Белграде. Беларусь и Сербия еще повоюют и посражаются за развитие экономических отношений, заявил белорусский лидер. Особенностью белорусско-сербских отношений является то, что страны никогда не ставили друг другу предварительных условий, отметил Александр Лукашенко. Главное достижение Беларуси и Сербии - возможность быть хозяевами на своей земле. Президент Беларуси выступает за сохранение Европейского союза. Александр Лукашенко предложил Сербии присоединиться к масштабной инициативе по укреплению мировой безопасности.

Александр Лукашенко и Александр Вучич

По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде стороны подписали пакет документов о развитии сотрудничества в различных отраслях. Беларусь поможет Сербии реформировать армию, заявил Президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи.

Неформальная встреча лидеров СНГ в Санкт-Петербурге укрепит политическое и экономическое взаимодействие стран Содружества. Такое мнение высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он также отметил, что 2019 год был результативным для Содружества.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым вопросы двустороннего сотрудничества.

Правительство Беларуси предложило ЕБРР участие в строительстве железной дороги из Минска в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Правительство Беларуси заинтересовано в доведении до логического конца сделки с ЕБРР по Белинвестбанку. ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3. Инвестиции ЕБРР в проекты в Беларуси могут составить по итогам года рекордные 400 млн евро.

Елена Гордеева, Юрген Ригтеринк и Сергей Румас

Совет Республики одобрил законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год".

В Налоговом кодексе - 2020 будут только точечные изменения, сообщил министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики. Средняя зарплата в бюджетном секторе в 2020 году должна превысить Br920.

Максим Ермолович

Совмин определил порядок проведения конкурсов на оказание ЖКУ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует ужесточать требования к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Александр Терехов

Беларусь и Китай обсуждают вопросы развития сотрудничества в области Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Белорусские нефтяники выполнят капитальный ремонт скважин на месторождении в Арктике.

Белорусские полярники приступили к научным исследованиям, сообщили в пресс-службе НАН.

На аэроэкспрессе из Минска в аэропорт можно будет добраться за 30-35 минут, проект предварительно оценивается в $150 млн, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

БИСИ и БЕЛТА запускают совместный аналитический проект "Экспертная среда".

Белорусские школьники показали достойные результаты во время международного исследования PISA, которое проводилось в учреждениях образования страны впервые. Такое мнение высказал во время презентации исследования результатов PISA в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Во время пресс-конференции

РЕПОРТАЖ: Рождение звезд как по нотам

Сезон предновогодней торговли стартовал в столичном ГУМе. Особую праздничную атмосферу в универмаге задают красочные витрины. На их оформление затрачивают в среднем Br40 тыс., сообщила начальник отдела организации торговли Анжелика Лысаковская.

Лучшие фото БЕЛТА в ноябре.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 декабря

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Пресс-конференция "Организация торговли в период рождественских и новогодних праздников" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 15.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы белорусско-германского сотрудничества. О проведении в Беларуси XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Подростковая наркомания - серьезная медицинская и социальная проблема современного общества". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 декабря

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Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Всемирный день почв.

105 лет назад родился Нехай Григорий Осипович (д.Селиба Березинского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Автор поэтических сборников "Мое поколение", "Великий мой и тихий океан", повестей "Герои не отступают", "Туман над степью". Писал также для детей, работал в области перевода. Умер в 1991 году.

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