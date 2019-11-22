Картина дня: проекты с ОАЭ, новации в строительной отрасли и как Жировичский монастырь готовится к 500-летию

ВЧЕРА

Картина дня. 21 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание о развитии системы правительственной связи.

Во время совещания

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом.

Станислав Зась (справа) во время совещания

Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с ОАЭ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром.

Во время встречи

Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом, прорабатываются также проекты в сельском хозяйстве и промышленности, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин.

Председатель совета директоров Emaar Properties Мухаммед Али Аль-Аббар

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №423 "О модельной деятельности".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с 105-летием со дня основания вуза.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направился с двухдневным рабочим визитом в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Глава белорусского правительства примет участие в первом инвестиционном саммите ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства". Возможности для сотрудничества Беларуси и Великобритании после Brexit будут возрастать, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Лондоне с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским. Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро. Первое заседание Совета по иностранным инвестициям, создаваемого при поддержке ЕБРР, планируется в феврале 2020 года.

Сергей Румас

Сборочное производство электробусов "Белкоммунмаш" появится в Великобритании. Соответствующее соглашение подписали в Лондоне ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" и британская компания CAD CAM Automotive в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

Встреча спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России состоялась в Санкт-Петербурге, где 21-22 ноября проходят заседание Совета МПА СНГ и 50-е пленарное заседание МПА СНГ. Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества.

При реализации Договора о создании Союзного государства нужно уходить от узконациональной перспективы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Санкт-Петербурге. В обновленной модели Союзного государства должна четко прослеживаться нацеленность на решение практических задач.

Фото из архива

Парламентское собрание Союза Беларуси и России на сессии в Санкт-Петербурге приняло бюджет Союзного государства на 2020 год. Парламентское собрание также приняло заявление в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Белорусские производители представили свою экспозицию Made in Belarus на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech Expo в Тбилиси.

Во время выставки. Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо"

Национальная академия наук Беларуси планирует сотрудничать с резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в разработке интеллектуальных систем и роботов.

Япония выделила гранты на медоборудование Гомельской, Хойникской и Калинковичской больницам.

В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой. Норма направлена на повышение безопасности зданий, сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай. Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами. До конца года планируется утвердить 26 строительных норм, из них 13 в настоящее время согласованы. Переход на строительные нормы и правила ускорит в Беларуси внедрение инноваций в строительную отрасль.

Игорь Лишай. Фото из архива

Именные приватизационные чеки "Жилье" проиндексированы в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 14 ноября 2019 года №3580 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

В Беларуси провели две уникальные операции с помощью 3D-моделей сердца.

Фото с миротворцами, рассказы о службе и выставка оружия - бойцы элитной роты встретились с учащимися.

Во время встречи

Реконструкция корпуса, новые колокола и памятник - как Жировичский монастырь готовится к 500-летию.

РЕПОРТАЖ: Модные костюмы и яркие танцы, или Вторая репетиция первой десятки детского "Евровидения"

Новогодний поезд из Минска в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще начнет курсировать с 13 декабря.

Оксфордский словарь выбрал слово нынешнего года, им стало выражение "чрезвычайная ситуация в области климата" (climate emergency).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 ноября

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Пресс-конференция на тему "Профилактика ОРВИ и гриппа: вакцинация населения" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В Доме прессы состоится пресс-конференция на тему: "О сотрудничестве Министерства информации и Белорусского общества Красного Креста по вопросам популяризации гуманитарной деятельности и развития волонтерского движения в Республике Беларусь. Планы на 2020 год" и торжественная церемония награждения победителей конкурса для журналистов и СМИ "Красный Крест в Беларуси и мире". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

95 лет назад родился Русецкий Болеслав (Михаил Юрий) Канутович (Рим), живописец, график. После 1853 года жил в Париже и Италии, в начаче 1860-х годов - в Вильно, Гродно, Белостоке. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси и Литвы. Работал преимущественно в жанре портрета, писал пейзажи, композиции на религиозные темы. В начале 20 века участвовал в оформлении периодических изданий в Беларуси. Среди произведений: "Женский портрет", "Портрет сенатора Новосильцева с сыном", аллегорическая композиция "Впадение реки Вилии в Неман". Выполнил ряд фресковых росписей в костелах Гродно. Умер в 1913 году.

110 лет назад родился Бульчик Сергей Степанович (г.Минск), актер, народный артист Беларуси (1959). В 1938 года окончил студию БГТ-1. Работал в Заславском колхозно-совхозном, Пинском, Могилевском областных драматических театрах. Актер широкого творческого диапазона. Среди ролей: Крючков ("Пинская шляхта" В.Дунина-Марцинкевича), Криницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Кутузов ("Давным-давно" А.Гладкова) и др. Умер в 1996 году.

65 лет назад родился Лукашанец Александр Александрович (д.Журавцы Воложинского р-на Минской обл.), белорусский языковед, доктор филологических наук (2001), профессор (2003), член-корреспондент НАН Беларуси (2009). В 1977 году окончил БГУ. С 1977 года работал в Институте языка и литературы им.Я.Коласа и Я.Купалы НАН Беларуси (с 2003 года директор), с 2012 года первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Исследует вопросы белорусского и русского словообразования, социолингвистики, языковые контакты, культуру белорусского языка. Соавтор книг "Общество-язык-политика", "Культура русского языка в вопросах и ответах", "Белорусский язык" и др.

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