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Картина дня: саммит ОДКБ, новые лимиты беспошлинного ввоза в ЕАЭС и умная остановка

Общество 09.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 8 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в столице Казахстана Астане.

Александр Лукашенко во время подписания документов по итогам встречи
Александр Лукашенко во время подписания документов по итогам встречи

Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД. Соответствующее решение отражено в подписанной декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи президентов, которая должна состояться в декабре в Санкт-Петербурге.

Правительство рассчитывает, что реформирование ВТО не повлияет на процесс вступления Беларуси в организацию, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с делегацией ВТО.

Во время встречи. Фото сайта правительства
Во время встречи. Фото сайта правительства

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 10-12 ноября посетит с рабочим визитом Францию и примет участие в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой.

Граждане стран ЕАЭС с 1 января 2019 года смогут беспошлинно ввозить товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро и весом не более 25 кг.

Белорусско-китайский деловой форум успешно прошел на выставке импорта в Шанхае, его ключевой темой стало наращивание экспорта товаров и услуг на рынок КНР. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков подчеркнул фундаментальное значение импортного Экспо в Шанхае.

Выступает Николай Снопков. Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае
Выступает Николай Снопков. Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае

Беларусь подписала в Шанхае контракты на поставку нефтехимической продукции более чем на $13 млн. Минск и Шанхай заключили соглашение о намерениях по установлению дружественных связей.

Поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в Чунцин, церемония встречи поезда состоялась в рамках участия Беларуси в первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай по итогам 2018 года составит около $100 млн.

Фото посольства Беларуси в Китае
Фото посольства Беларуси в Китае

Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу (Китай).

"БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году произвести 25 тыс. автомобилей.

Геннадий Свидерский
Геннадий Свидерский

Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства.

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Тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет предлагается отменить в Беларуси.

БГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира THE в категории "Физические науки".

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Умную остановку оборудуют возле столичной станции метро "Немига" в направлении ул. Куйбышева. На сенсорном экране можно будет узнать сведения о городе, посмотреть карту, маршруты, расписание движения общественного транспорта, стоимость проезда. Также пассажирам предложат составить оптимальный маршрут, найти адреса достопримечательностей, кафе, ресторанов.

Минский микрорайон Серебрянка ожидает реконструкция.

Для проведения этапа Кубка мира в "Раубичах" проделана серьезная работа, сообщил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

Футболисты БАТЭ в матче на "Борисов-Арене" уступили "Челси" с минимальным счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что борисовский БАТЭ был достоин ничьей в домашнем матче с "Челси".

Хоккеисты сборной Беларуси под руководством Андрея Сидоренко победили Францию со счетом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) на Кубке четырех наций velcom в Минске.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Австрию со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) на турнире в датском Войенсе.

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) погибли 13 человек.

Фото Reuters
Фото Reuters

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении Всемирной недели предпринимательства в Беларуси 12-18 ноября 2018 года" (представители Министерства экономики Республики Беларусь, ОО "Белорусский союз предпринимателей"). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы в системе налогообложения физических лиц". Участие принимают: Ковалевский Андрей Александрович - начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; Зарецкая Екатерина Николаевна - главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню энергосбережения (11 ноября), на тему: "25 лет политики энергосбережения в Республике Беларусь: результаты, актуальные задачи, перспективы".

Лучших мастеров индустрии красоты выберут 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису".

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) проходит по 11 ноября в Минске на площадке НВЦ "Белэкспо".

Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с командой Словении на льду минской "Чижовка-Арены". Начало матча в 19.30.

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Всемирный день науки за мир и развитие. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.

Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).

70 лет назад родился Яровой Александр Яковлевич, певец, заслуженный артист Беларуси (2005). С 1968 г. артист, солист-вокалист Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Автор песен "Весна Победы", "Офицеры Беларуси", "Белая Русь" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

535 лет назад родился Мартин Лютер, глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Умер в 1546 г.

130 лет назад родился Туполев Андрей Николаевич, российский ученый и авиаконструктор, академик АН СССР (1953), генерал-полковник-инженер (1968), трижды Герой Социалистического труда (1945, 1957, 1972), заслуженный деятель науки и техники России (1933). Под его руководством создано свыше 100 типов военных и гражданских самолетов, в т.ч. АНТ-25, Ту-104 (первый пассажирский реактивный), Ту-114, Ту-134, Ту-154. На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в т.ч. В.П.Чкалова и М.М.Громова на АНТ-25 через Северный полюс в США. Лауреат Ленинской премии (1957), Государственной премии СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 1972). Умер в 1972 г.

100 лет назад родился Фишер Эрнст Отто, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1973 год (совместно с Дж.Уилкинсоном). Умер в 2007 г.

90 лет назад родился Эннио Морриконе, итальянский композитор. Написал музыку к фильмам "Профессионал", "Однажды в Америке", "Спрут", "Неприкасаемые", "72 метра" и многим другим. Лауреат множества премий, в том числе "Грэмми" (1988), специальной премии "Оскар" (2007).

55 лет назад родился Ефремов Михаил Олегович, российский артист театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Дни хирурга Мишкина", "Королева Марго", "Артистка" и др.

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