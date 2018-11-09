Картина дня: саммит ОДКБ, новые лимиты беспошлинного ввоза в ЕАЭС и умная остановка

ВЧЕРА

Картина дня. 8 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ в столице Казахстана Астане.

Александр Лукашенко во время подписания документов по итогам встречи

Лидеры стран ОДКБ выступили за сохранение ДРСМД. Соответствующее решение отражено в подписанной декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Решение о назначении нового генерального секретаря ОДКБ отложено до следующей встречи президентов, которая должна состояться в декабре в Санкт-Петербурге.

Правительство рассчитывает, что реформирование ВТО не повлияет на процесс вступления Беларуси в организацию, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с делегацией ВТО.

Во время встречи. Фото сайта правительства

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 10-12 ноября посетит с рабочим визитом Францию и примет участие в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой.

Граждане стран ЕАЭС с 1 января 2019 года смогут беспошлинно ввозить товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро и весом не более 25 кг.

Белорусско-китайский деловой форум успешно прошел на выставке импорта в Шанхае, его ключевой темой стало наращивание экспорта товаров и услуг на рынок КНР. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Николай Снопков подчеркнул фундаментальное значение импортного Экспо в Шанхае.

Выступает Николай Снопков. Фото Генерального консульства Беларуси в Шанхае

Беларусь подписала в Шанхае контракты на поставку нефтехимической продукции более чем на $13 млн. Минск и Шанхай заключили соглашение о намерениях по установлению дружественных связей.

Поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в Чунцин, церемония встречи поезда состоялась в рамках участия Беларуси в первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай по итогам 2018 года составит около $100 млн.

Фото посольства Беларуси в Китае

Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу (Китай).

"БЕЛДЖИ" планирует в 2019 году произвести 25 тыс. автомобилей.

Геннадий Свидерский

Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства.

Госстандарт на клининговые услуги может появиться в Беларуси.

Арендная плата за землю в Минске снижена для творческих мастерских.

Тариф на покупку железнодорожных билетов через интернет предлагается отменить в Беларуси.

БГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира THE в категории "Физические науки".

Семь брендов БССР.

Умную остановку оборудуют возле столичной станции метро "Немига" в направлении ул. Куйбышева. На сенсорном экране можно будет узнать сведения о городе, посмотреть карту, маршруты, расписание движения общественного транспорта, стоимость проезда. Также пассажирам предложат составить оптимальный маршрут, найти адреса достопримечательностей, кафе, ресторанов.

Минский микрорайон Серебрянка ожидает реконструкция.

Для проведения этапа Кубка мира в "Раубичах" проделана серьезная работа, сообщил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

Футболисты БАТЭ в матче на "Борисов-Арене" уступили "Челси" с минимальным счетом 0:1 в четвертом туре Лиги Европы. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что борисовский БАТЭ был достоин ничьей в домашнем матче с "Челси".

Хоккеисты сборной Беларуси под руководством Андрея Сидоренко победили Францию со счетом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) на Кубке четырех наций velcom в Минске.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею обыграла в овертайме Австрию со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) на турнире в датском Войенсе.

В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) погибли 13 человек.

Фото Reuters

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении Всемирной недели предпринимательства в Беларуси 12-18 ноября 2018 года" (представители Министерства экономики Республики Беларусь, ОО "Белорусский союз предпринимателей"). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы в системе налогообложения физических лиц". Участие принимают: Ковалевский Андрей Александрович - начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь; Зарецкая Екатерина Николаевна - главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню энергосбережения (11 ноября), на тему: "25 лет политики энергосбережения в Республике Беларусь: результаты, актуальные задачи, перспективы".

Лучших мастеров индустрии красоты выберут 8-10 ноября на Международном фестивале красоты "Роза ветров Hair 2018" и открытом чемпионате "Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису".

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) проходит по 11 ноября в Минске на площадке НВЦ "Белэкспо".

Хоккеисты сборной Беларуси сыграют с командой Словении на льду минской "Чижовка-Арены". Начало матча в 19.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день науки за мир и развитие. Ежегодное празднование установлено в 2001 году по инициативе участников Всемирной конференции по науке, созванной ЮНЕСКО.

Всемирный день молодежи. В этот день в 1945 году основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ).

70 лет назад родился Яровой Александр Яковлевич, певец, заслуженный артист Беларуси (2005). С 1968 г. артист, солист-вокалист Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. Автор песен "Весна Победы", "Офицеры Беларуси", "Белая Русь" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

535 лет назад родился Мартин Лютер, глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Умер в 1546 г.

130 лет назад родился Туполев Андрей Николаевич, российский ученый и авиаконструктор, академик АН СССР (1953), генерал-полковник-инженер (1968), трижды Герой Социалистического труда (1945, 1957, 1972), заслуженный деятель науки и техники России (1933). Под его руководством создано свыше 100 типов военных и гражданских самолетов, в т.ч. АНТ-25, Ту-104 (первый пассажирский реактивный), Ту-114, Ту-134, Ту-154. На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 уникальных перелетов, в т.ч. В.П.Чкалова и М.М.Громова на АНТ-25 через Северный полюс в США. Лауреат Ленинской премии (1957), Государственной премии СССР (1943, 1948, 1949, 1952, 1972). Умер в 1972 г.

100 лет назад родился Фишер Эрнст Отто, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии за 1973 год (совместно с Дж.Уилкинсоном). Умер в 2007 г.

90 лет назад родился Эннио Морриконе, итальянский композитор. Написал музыку к фильмам "Профессионал", "Однажды в Америке", "Спрут", "Неприкасаемые", "72 метра" и многим другим. Лауреат множества премий, в том числе "Грэмми" (1988), специальной премии "Оскар" (2007).

55 лет назад родился Ефремов Михаил Олегович, российский артист театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Дни хирурга Мишкина", "Королева Марго", "Артистка" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-