Картина дня: сверхзадача для белорусских ученых, МАРТ о регулировании цен и "Звездный поход"

ВЧЕРА

Картина дня. 25 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные премии и дипломы академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Беларуси, избранных в декабре 2021 года. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Лукашенко вручил госпремии, дипломы академиков и членов-корреспондентов ученым НАН

Белорусской науке есть чем гордиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании-совещании с Национальной академией наук. Одна из стратегических задач для науки и производства - создание и широкое внедрение технологий, сказал Президент. Александр Лукашенко отметил успехи страны в импортозамещении и развитии экспорта. Глава государства назвал условия для появления в стране новых ученых, способных на достижения мирового масштаба. Сверхзадача, которая стоит перед белорусскими учеными, - это создание прорывных технологий и внедрение их в производство, заявил Президент. Александр Лукашенко положительно оценил процесс омоложения кадров и поручил поддержать его, в том числе за счет содействия в решении жилищных вопросов молодых ученых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук прокомментировал разговоры о якобы неизбежности войны. Он отметил, что, проводя совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022", Беларусь не стремится нагнетать обстановку, а демонстрирует готовность среагировать при любых обстоятельствах. Президент подчеркивает важность сохранения государственности. Глава государства Александр Лукашенко уверен, что обретение Беларусью независимости в начале 90-х годов XX века нельзя считать случайным. Александр Лукашенко поручил неформально подойти к проведению мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти, и дойти до агрогородков.

Сегодня перед Национальной академией наук и всем научным сообществом поставлены большие задачи. Об этом заявил председатель Президиума НАН академик Владимир Гусаков во время вручения удостоверений и нагрудных знаков членов Национальной академии наук Беларуси академикам и членам-корреспондентам, избранным в декабре 2021 года.

Владимир Гусаков

Ученый года Ильющенко: перед началом каждого проекта спрашиваю себя, кто эту разработку будет использовать.

Свято место пусто не бывает. Дворец Независимости после встречи Лукашенко с учеными принял новых гостей.

Президентский мерч "Первый" может появиться в продаже в Москве.

Премьер-министры Беларуси и Азербайджана обсудили торговлю, кооперацию и поездки граждан в условиях пандемии.

Экс-генеральный секретарь ОДКБ, председатель координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Николай Бордюжа на пресс-конференции отметил блестящую подготовку белорусских миротворцев. Переброска на учения в Беларусь российских зенитно-ракетных комплексов С-400 связана с усилением патрулирования границ самолетами НАТО.

Цены на продукты должны быть доступны для всех, заявили в национальном профцентре по итогам профсоюзного мониторинга цен на важнейшие товары и услуги.

КОММЕНТАРИЙ: Сколько будет стоить "борщевой набор"? МАРТ рассказал о регулировании цен

В Минске образованы городская и девять районных комиссий по референдуму.

В Минске состоялся торжественный митинг, посвященный старту интернационального 57-го "Звездного похода".

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1403 пациента с COVID-19, выписаны 1074.

"Белавиа" провела распродажу билетов по всем направлениям.

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ФОТОФАКТ: Соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проходят в Минске

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Современные ноу-хау в детской литературе". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты персональных данных. Начало в 12.30.

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Знаменательные даты 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста.

190 лет назад родился Льюис Кэрролл (наст. Чарльз Лютвидж Доджсон), английский детский писатель, священник и математик. Автор сказочной повести "Алиса в стране чудес" и ее продолжения "В зазеркалье". Умер в 1898 году.

45 лет назад родилась Ваенга Елена, (наст. Елена Владимировна Хрулева), российская певица, автор и композитор песен, актриса. Настоящая популярность пришла к ней в 2005 году с выходом альбома "Белая птица", в котором было много хитов: "Желаю", "Аэропорт", "Тайга", "Шопен". Неоднократно становилась лауреатом премий "Золотой граммофон" и "Шансон года".

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