Картина выходных: четыре золота на ЧМ по гребле, завершение "Белой Вежы-2021" и новое изобретение

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по гребле на байдарках и каноэ с блестящим выступлением на чемпионате мира в Копенгагене.

Лукашенко: блистательные роли Нетребко на лучших театральных сценах стали частью сокровищницы мировой оперы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Анну Нетребко с юбилеем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2021" в Шумилино.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рабочей поездке посетил Могилевскую область.

День города отметили в Гродно. В честь праздника у здания бывшего архива открыли новый арт-объект - скульптуру "Скамья архитекторов". Также в рамках праздничных мероприятий наградили выдающихся жителей города.

Коллектив ученых Университета гражданской защиты МЧС запатентовал свое изобретение. Оно предназначено для изготовления огнестойких материалов для мебели, одежды, ковровых изделий, кордовых нитей, канатов, строповых лент, волокон для технических изделий.

ФОТОФАКТ: Работники лесного хозяйства отметили профессиональный праздник

Шерстнев: успех аграриев-передовиков Витебской области не случаен, к нему идут годами.

Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданки Ирака на белорусско-польской границе. В целях обеспечения прозрачности расследования и доступности информации, в том числе для международных организаций, Госпогранкомитет уведомил и пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции. Муж погибшей раскрыл подробности инцидента.

Петришенко: первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1,8 млн человек.

Эксперт рассказала о ходе вакцинации от COVID-19, эффективности препаратов и ревакцинации.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1982 пациента с COVID-19, выписаны 1607.

ФОТОФАКТ: Завершился XXV Международный фестиваль "Белая Вежа-2021" в Бресте

"Шлюб з ветрам" признан лучшим спектаклем фестиваля "Белая вежа".

ФОТОФАКТ: Концерт акции "Хоровое вече" прошел во Дворце Республики

ФОТОФАКТ: Новую программу "Сто минут вокруг света" показывают в Белгосцирке

Книга "Белорусской энциклопедии" о традиционной культуре и быте белорусов вышла в свет.

ИНТЕРВЬЮ: Пандемия показала, как важно развивать электронные ресурсы библиотек

Великолепная анфилада, экзотика зимнего сада и президентская сокровищница. Что увидели первые красавицы страны во Дворце Независимости.

Ольга Климова завоевала четвертое золото сборной Беларуси на ЧМ по гребле.

Президент НОК Беларуси поздравил Ольгу Климову с золотом чемпионата мира по гребле.

Белорусский женский экипаж каноэ-четверки в составе Алены Ноздревой, Надежды Макарченко, Александры Каллаур и Ольги Климовой выиграл золото чемпионата мира в Дании на дистанции 500 м.

Президент НОК поздравил белорусок с золотом чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

Белорус Никита Бориков выиграл золото чемпионата мира по гребле в Копенгагене.

Президент НОК Беларуси поздравил Никиту Борикова с победой на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

Белорусский женский экипаж байдарки-четверки выиграл золотые медали чемпионата мира по гребле в Копенгагене.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусских байдарочниц Марину Литвинчук, Маргариту Махневу, Надежду Попок и Ольгу Худенко с золотом на чемпионате мира в Дании.

Белорусские каноистки Алена Ноздрева и Надежда Макарченко выиграли серебро чемпионата мира в Копенгагене.

Байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук завоевали серебро чемпионата мира на дистанции 500 м в гонках двоек.

Байдарочник Олег Юреня выиграл бронзу чемпионата мира в Копенгагене.

Белорусский пловец Илья Шиманович установил новый рекорд Беларуси на дистанции 200 м брассом, выступая на этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 сентября

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Персональная выставка художника из Китайской Народной Республики Лю Литао откроется в художественной галерее "Университет культуры".

Фестиваль искусства "Арт-Минск-2021" пройдет по 26 сентября во Дворце искусства и на других столичных площадках. В фестивале примут участие около 240 художников, скульпторов, фотографов и представителей других направлений со всей Беларуси. В этом году "Арт-Минск" предложит зрителю встретиться с множеством направлений художественной сцены современной Беларуси: начиная от классического изобразительного искусства, заканчивая цифровыми инсталляциями и видеоартом - работами уже известных зрителю авторов, а также молодых художников, впервые участвующих в проекте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 сентября

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Международный день мира. В 1981 году на XXXVI сессии Генеральная Ассамблея ООН признала, что поддержание мира как на международном, так и на национальном уровне является главной целью Объединенных Наций в соответствии с Уставом ООН, и приняла решение о целесообразности провозглашения специального дня, посвященного празднованию и укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

155 лет назад родился Уэллс Герберт Джордж, английский писатель, классик научно-фантастической литературы. Автор романов "Машина времени", "Человек-невидимка", "Война миров" и др. Умер в 1946 году.

105 лет назад родился Гердт Зиновий Ефимович, российский артист театра и кино, народный артист СССР. В 1945-1982 гг. работал в театре кукол им.С.Образцова. С 1987 г. в Московском театре им.М.Ермоловой. Снимался в фильмах: "Золотой теленок", "Ключ без права передачи", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" и др. Умер в 1996 году.

60 лет назад родилась Короткина Анна Ивановна (г.Витебск), белорусский композитор. Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств (эстрадно-симфоническое дирижирование), Белорусскую государственную академию музыки, училась у Андрея Мдивани и Дмитрия Смольского. Член Белорусского союза композиторов с 1996 года и Ассоциации современной музыки с 1998-го. Ее сочинения для органа исполнялись во многих странах мира. Она активно занималась педагогикой, среди ее учеников - лауреаты международных конкурсов, а также была организатором конкурса "Новые звуки мира". За свои заслуги перед белорусским искусством удостоена премии Белорусского профсоюза работников культуры, а также премии и гранта Мингорисполкома. Умерла в 2019 году.

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