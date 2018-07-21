Картина дня: новый механизм финоздоровления сельхозпредприятий, офисный суперкомпьютер и крокодильи нежности

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июля

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсужден на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Президент Беларуси поддержал предложенные правительством подходы, об этом по итогам совещания сообщил вице-премьер Михаил Русый. Вице-премьер также рассказал о видах белорусских аграриев на урожай в текущем году, который отметился непростыми климатическими условиями.

Во время совещания

Президента Беларуси Александра Лукашенко в российском опросе назвали самым эффективным из лидеров стран в отстаивании нацинтересов. Соответствующее голосование проходило на сайте информационного агентства "Альтаир" (Россия).

Совмин определил, как спортсмены будут возмещать потраченные на их подготовку деньги.

В Беларуси планируется запретить заключение договоров долевого строительства в иностранной валюте, сообщила начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская. Такая норма предусмотрена в изменених в указ №263 о долевом строительстве. Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой составляет Br800.

Указ №13 о господдержке при жилищном строительстве отменять не планируется, сообщила начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуринская. Экспериментальный жилой дом для минчан построят в Смолевичах.

Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания.

В парке "Великий камень" будет создан центр Китайской аэрокосмической корпорации науки и техники.

В Украине рейсовый микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, пять человек погибли. Погибшие - граждане Беларуси.

Место происшествия. Фото полиции Николаевской области Украины

Срок госрегулирования цен на сахар в Беларуси продляется до 23 декабря 2018 года. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №56 от 17 июля 2018 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси проведет консультации с Россельхознадзором для урегулирования вопросов с поставками шампиньонов.

Средние специальные учебные заведения Беларуси начали прием документов.

Фото из архива

В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек, сообщил начальник Военной академии Виктор Лисовский.

РЕПОРТАЖ: Крокодильи нежности в Минском зоопарке.

РЕПОРТАЖ: "Внешне нормальный, а внутри коррозия" - зачем нужна поверка счетчиков воды.

Двум тысячам минчан, в квартирах которых своевременно не заменены счетчики, выставили повышенный тариф на воду, сообщил начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" УП "Минскводоканал" Василий Ананич.

РЕПОРТАЖ: "Ловим каждую погожую секунду" - уборочная в Гродненской области набирает темп.

В Глубоком презентовали фотоальбом издательства БЕЛТА "Глыбокае з вышыні птушынага палёту". Книга с десятками фотографий разделена на три тематических блока - "Любимый город", "Просто жизнь" и "Вне времени".

График отключения горячей воды в Минске в августе.

В Беларуси планируется значительно расширить применение методов ядерной медицины, особенно ПЭТ-диагностики, сообщил заведующий отделом лучевой и комплексной терапии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Павел Демешко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Оператор life:) с 1 августа повысит стоимость услуг связи.

МЧС Беларуси опубликовало клип-поздравление ко Дню пожарной службы.

В Минске в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси прошла презентация и торжественная церемония гашения серии почтовых марок "Медалисты XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане" и почтового блока "Медалисты XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане". В мероприятии участвовали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее подруги по биатлонной эстафетной команде олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино попробует свои силы в триатлоне.

Прославленный гандбольный наставник Спартак Миронович удостоен ордена НОК Беларуси за исключительные заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений.

Олимпийский музей Беларуси пополнился экспонатами от тренера фристайлистов Николая Козеко.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 июля

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Празднование Дня пожарной службы в Беларуси пройдет 21 июля на 112 площадках. Празднование в Минске начнется в 11.00. Гостей ожидают парад пожарной аварийно-спасательной техники и концерт. Для детей спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Их участники смогут не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно будет обменять на сувениры и сладкие призы.

Праздник эстонской культуры "Эстония 100" пройдет 21 июля на территории Верхнего города. Творческие коллективы из Эстонии с 12.00 до 17.00 перенесут зрителей на свою родину. Запланированы мастер-классы по эстонским танцам и национальным играм, по копчению рыбы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, дегустация блюд национальной эстонской кухни, туристическая презентация Городской управы города Пярну и его спа-гостиницы "Тервис", транспортных услуг компании "Люкс-экспресс".

В Минске 21-22 июля пройдут матчи чемпионата мира по баскетболу среди девушек (U-17). Сборная Беларуси встретится во Дворце спорта с командами Колумбии (21 июля) и Японии (22 июля). Начало игр в 20.30, вход свободный.

Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" пройдет 20-21 июля в музейном комплексе в Дудутках.

Поклонники Владимира Высоцкого съедутся на бард-фестиваль, который пройдет на озере Литовка под Новогрудком 21-22 июля. На протяжении двух праздничных дней будет открыт палаточный городок, развернутся спортивная, развлекательная и детская площадки, откроются тематические книжные и фотовыставки, точки выездной торговли.

На автофестивале SunDay под Гродно презентуют Geely Atlas из детского конструктора в натуральную величину. Мероприятие будет проводиться 21 июля на площадке аэродрома Каролино (рядом с Юбилейным озером).

Праздник молока состоится 21 июля в Полоцком районе на базе сельхозпредприятия "Весна-Энерго" (филиал РУП "Витебскэнерго"). Насыщенная программа включает работу творческих презентаций сельхозпредприятий "Моя ферма - мой дом" в рамках Года малой родины, проведение выставки-дегустации продукции Полоцкого молочного комбината, тематических подворий, где гости праздника смогут оценить мастерство хозяек Полоцкого района, представляющих свою продукцию из коровьего и козьего молока. Также во время праздника будут работать анимационные группы, выставка книжной продукции о молоке и "Молочная мастерская".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

22 июля

90 лет назад родилась Лось Лариса Николаевна, белорусский художник в области декоративно-прикладного искусства. Реставрировала уцелевшие шедевры белорусского соломоплетения - царские ворота 18-19 в. в д.Раубичи Минского района и Гродно. Сделала копию царских ворот 18 в. в д.Лемешевичи Пинского района Брестской области. Среди других работ: декоративные панно, живописные пейзажи и др.

140 лет назад родился Корчак Януш, польский писатель, педагог и гуманист, врач, директор детского "Дома сирот". Автор свыше 20 книг о воспитании, в том числе "Как любить детей", а также повестей "Дети улицы", "Король Матиуш I" и др. Погиб в нацистском концлагере Треблинка вместе со своими воспитанниками. Умер в 1842 г.

130 лет назад родился Ваксман Зельман, американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1952). Первым открыл ряд антибиотиков, в 1944 г. получил стрептомицин - первое эффективное средство для лечения туберкулеза. Умер в 1973 г.

115 лет назад родился Сперанский Евгений Вениаминович, российский актер, режиссер, драматург театра кукол, народный артист РСФСР. Умер в 1999 г.

Иудейский праздник - Пост 9 Ава.

23 июля

60 лет назад родилась Скрабатун Валентина Александровна, белорусская спортсменка (гребля академическая), мастер спорта Беларуси международного класса (1995), заслуженный мастер спорта Беларуси (1997). Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр (1996) в составе восьмерки с рулевой. 4-е место на чемпионате мира (1997) в составе восьмерки с рулевой и 5-е место на чемпионате мира (1995) в составе восьмерки с рулевой. Бронзовый призер Кубка мира (1997, 1998).

130 лет назад родился Раймонд Чандлер, американский писатель, автор популярных детективных романов. Умер в 1959 г.

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