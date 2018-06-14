Картина дня: о чем шла речь на союзном Совмине, вторая смена в гимназиях и самая красивая болельщица

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым отметил высокую динамику в развитии отношений с Узбекистаном. За год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет.

Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня по приглашению Президента России Владимира Путина планирует посетить церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу, которые пройдут на московском стадионе "Лужники".

Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета Министров Союзного государства в Москве. Андрей Кобяков предлагает закрепить в качестве стратегической задачи выход Беларуси и России на товарооборот в размере более $40 млрд. Также он отметил, что в Союзном государстве должна быть согласованная цифровая повестка.

Андрей Кобяков

В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета Министров Союзного государства. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России в целом находится на подъеме, сказал Дмитрий Медведев. Следующее заседание союзного Совмина пройдет в Беларуси ближе к концу 2018 года, об этом условились премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев во время церемонии подписания документов по итогам прошедшего в Москве заседания.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев во время подписания документов

Все члены Коллегии Евразийской экономической комиссии считают, что Россельхознадзор нарушил право Евразийского экономического союза, введя ограничения на поставки отдельных видов молочной продукции со всей территории Беларуси. Об этом сообщил директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислав Бубен. Коллегия Евразийской экономической комиссии продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию на следующей неделе.

Подготовлен проект указа о предоставлении дополнительной государственной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий минчанам для строительства жилья в Смолевичах, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль. Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в 2018 году, сообщил начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко. Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться механизмом жилищно-строительных сбережений.

Во время круглого стола

Беларусь и Еврокомиссия обсудили упрощение взаимного доступа на рынки.

Фото МИД

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией.

БелАЗ планирует поставить в Узбекистан около 200 самосвалов в 2020-2023 годах, сообщил генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик.

Плитку шоколада "Президент эксклюзив" с автографом Президента Беларуси Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за Br20 тыс. Обладателем плитки шоколада, на упаковке которой также рукой Президента написано пожелание "Мир вашему дому!", стал бизнесмен Александр Мошенский. Вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области.

Первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла провели в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

Малоритский консервный комбинат поставит в Китай первую партию детского питания. Консервный комбинат отправит в Китай детское питание в гибкой пауч-упаковке, а также в стеклянной таре объемом 100 г и 190 г.

В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды летом, сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.

В гимназиях Беларуси разрешили проводить учебные занятия во вторую смену.

В Беларуси более тысячи студентов-платников изъявили желание получить распределение, сообщил министр образования Игорь Карпенко во время встречи со студентами Академии управления при Президенте Беларуси.

Запрет на посещение лесов введен в 21 из 22 районов Минской области.

Организованная минчанином группа за 7 лет похитила более $400 тыс. со счетов иностранцев, сообщили в Следственном комитете. 39-летний и 40-летний мужчины из преступной группы до момента задержания занимали руководящие должности в организации, которая работает в сфере информационных технологий. Во время следствия наложен арест на имущество обвиняемых: семь квартир и три автомобиля общей стоимостью Br990 тыс.

Фото СК

Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА, Горки) приговорен к трем годам с отсрочкой.

Директор могилевского ПТУ закрытого типа и его два заместителя обвиняются в превышении полномочий.

Ученые Национальной академии наук Беларуси рассказали корреспонденту БЕЛТА, какие меры помогут дачникам спасти урожай в сухую жаркую погоду.

Минск примет чемпионат Европы 2020 года по индор-хоккею среди женских команд, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Футболисты минского и брестского "Динамо" сыграли вничью на чемпионате Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Месси, Роналду, Неймар - кому достанется футбольный Кубок мира?

Чемпионат мира 2026 года по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике. Такое решение принято на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

Названа самая красивая футбольная болельщица.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 июня

Белорусские парламентарии рассмотрят 14 июня декрет №8 "О развитии цифровой экономики".

Пресс-конференция к чемпионату мира по баскетболу среди девушек до 17 лет состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. В пресс-конференции примут участие председатель Белорусской федерации баскетбола (БФБ) Максим Рыженков, исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина, главный тренер женской национальной сборной Беларуси Наталия Трофимова, главный тренер баскетбольной сборной Беларуси (девушки до 17 лет) Виктория Дацун, игрок сборной Беларуси (девушки до 17 лет). Во время конференции состоится презентация официального талисмана ЧМ среди девушек до 17 лет.

Региональная конференция по итогам реализации проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН, состоится с 10.20 до 14.30 в гостинице "Ренессанс" (ул. Дзержинского, 1Е). Пресс-подход запланирован с 10.20 до 11.00.

Онлайн-конференция на тему "Государственная адресная социальная помощь" пройдет с 10.00 до 11.00. Ответы на вопросы о порядке обращения за государственной адресной социальной помощью, ее видах и условиях предоставления дадут заместитель министра труда и социальной защиты Румак Александр Алексеевич, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Горбацевич Мария Александровна и начальник отдела организации социальной помощи и по делам ветеранов главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Лазаренко Галина Александровна.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Проблемы деградации земель вследствие климатических особенностей региона и деятельности человека. Эрозия и истощение почв как фактор риска продовольственной и экономической безопасности Беларуси", приуроченная к Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухой (17.06) (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, НАН Беларуси). Начало в 11.00.

Минздрав наградит лучших врачей года по итогам 2017 года. Начало в 14.00. Место проведения: Дворец Республики.

Легкоатлетический забег состоится в Минске 14 июня в помощь детям с синдромом Дауна. Старт будет дан в 18.00 в минском парке развлечений "Дримлэнд". Для участия в забеге приглашают всех желающих и особенно людей с рыжими волосами и веснушками, которые хотят пробежать в помощь детям.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 июня

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Отмечается по инициативе ООН с 2012 г.

Всемирный день ветра. Отмечается по инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра с 2007 г.

15-17 июня у мусульман - праздник разговения Ураза-байрам (Ид аль-фитр).

105 лет назад родился Попов Анатолий Николаевич, белорусский композитор, педагог. Автор вокально-симфонической поэмы "Стенька Разин", симфонии, фортепианных пьес, романсов на стихи белорусских поэтов, музыки к драматическим спектаклям. Преподавал в Минском и Витебском музыкальных училищах, в Белорусской консерватории, был дирижером ТЮЗа. Погиб на фронте в 1945 г.

95 лет назад родилась Галушкина Лидия Ивановна, белорусская оперная певица, народная артистка Беларуси (1963). В 1951-81 гг. солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1974-2009 гг. преподавала в Белорусской академии музыки. Исполняла партии классического и национального репертуара. Среди партий в белорусских операх: Надежда Дурова ("Надежда Дурова" А.Богатырева), Алеся, Ганка ("Алеся", "Михась Подгорный" Е.Тикоцкого), Вероника ("Зорка Венера" Ю.Семеняко). Первая исполнительница многих камерных произведений белорусских композиторов. Умерла в 2009 г.

70 лет назад родился Бутевич Анатолий Иванович, белорусский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик. В 1990-92 гг. председатель Госкомитета Беларуси по печати, в 1992-94 - министр информации, в 1994-96 - министр культуры и печати Республики Беларусь. С 1996 г. - генеральный консул Республики Беларусь в Гданьске, в 1997-2000 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии. Автор книг повестей и рассказов "Прощальный запах осота", сказок "Как океан с капелькой боролся", исторических рассказов из серии "Семь чудес Беларуси", рыцарской повести "Королева не изменяла королю..." и др. Переводит с польского, русского и украинского языков, а также с белорусского на русский.

175 лет назад родился Григ Эдвард, норвежский композитор, пианист, дирижер. Автор музыки к драме Г.Ибсена "Пер Гюнт", сюиты для струнного оркестра "Из времен Хольберга", концерта для фортепиано с оркестром, струнного квартета, "Лирических пьес" для фортепиано, романсов и песен. Умер в 1907 г.

55 лет назад родилась Хант Хелен, американская актриса, сценарист, режиссер и продюсер. Известна по роли в телесериале "Без ума от тебя", комедии "Лучше не бывает". Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана.

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