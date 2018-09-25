Картина дня: увеличение численности пограничников, рост резидентов ПВТ и маршрут по следам Язепа Дроздовича

ВЧЕРА
Картина дня. 24 сентября
В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, об этом шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Как заявил Станислав Зась, численность пограничников в Беларуси планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Президент на встрече озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича.
Федерацию хоккея Беларуси и клуб "Динамо-Минск" ждет интеграция, сообщил министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также Игорь Шуневич рассказал, что социологи отмечают достаточно высокий уровень доверия населения к работе белорусской милиции. МВД поддерживает предложения по ужесточению наказания в отношении нетрезвых водителей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси, заявил во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым.
Парк высоких технологий отмечает небывалый рост числа резидентов и экспорта услуг. За 9 месяцев Парк высоких технологий принял около 200 новых компаний - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю.
Беларусь заинтересована в активизации инвестиционного сотрудничества с Индией и новых совместных проектах, речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Индией Михаила Мясниковича с государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам Чоудхари. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин на открытии белорусско-индийского бизнес-форума. "Белкоммунмаш" планирует создать в Индии сборочное производство электробусов.
Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым.
Неиспользованные резервы снижения затрат, выявленные по результатам проверки Комитетом госконтроля организаций Министерства энергетики, превышают $120 млн, сообщил начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Станислав Наркевич.
Средняя зарплата в Беларуси в августе увеличилась до Br987,5.
Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт туруслуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% до $126,1 млн, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА. Также Михаил Портной рассказал, ущерб для белорусских клиентов из-за аннуляции путевок российской компании "Натали Турс" составил, по последним данным, около 700 тыс. евро.
Ученые разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси. Презентуют новую разработку во время выставки "Турбизнес-2018" в Минске 26-28 сентября.
РЕПОРТАЖ: По следам вечного путешественника Язепа Дроздовича. В Год малой родины и в преддверии 130-летия со дня рождения Язепа Дроздовича корреспондент БЕЛТА отправился по деревням, где бывал именитый земляк, узнал, чем вдохновлялся мастер и увидел его произведение не в музее, а в обычном деревенском доме.
Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа в Солигорском районе. Возбуждено уголовное дело.
Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе.
Прощание с Анатолием Капским прошло в Борисове.
Пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в смешанной эстафете на "Кубке Кремля".
Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира в Китае.
Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).
СЕГОДНЯ
Анонсы на 25 сентября
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В Минске пройдет первое заседание белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Специалисты обсудят взаимодействие с организациями стран ЕС в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и по программе "Горизонт 2020", реализацию белорусско-словацких научных проектов, в том числе в сфере медицины - по разработке инновационных высокотехнологичных методов персонализированного лечения и диагностики рака.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об итогах оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в летнюю кампанию 2018 года. Особенности оздоровления в Беларуси в межсезонный период" (Болбатовский Геннадий Николаевич - директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения). Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны" в рамках цикла пресс-мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.30.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита прав потребителей в Беларуси". Участие принимают: Барышникова Ирина Николаевна - начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь; Гулюта Дарина Валерьевна - заместитель председателя правления ОО "Городское общество защиты потребителей"; Иващенко Ольга Владимировна - начальник юридического отдела ОО "Городское общество защиты потребителей"; представитель ОО "Белорусское общество защиты потребителей".
25-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2018" пройдет в Минске по 28 сентября. Экспонентами станут более 100 компаний из 17 стран: Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии.
Акция за здоровый образ жизни пройдет в аптеках РУП "Белфармация" в Минске. В ней примут участие медпредставители отечественных производителей лекарственных средств. Каждый посетитель сможет получить консультацию специалистов о применении, хранении и возможных побочных действиях препаратов.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 26 сентября
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций.
Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к важности изучения языка, а также улучшить представление обо всех языках, культивируемых в Европе.
115 лет назад родился Орлов Дмитрий Алексеевич, актер, режиссер, педагог, профессор (1961), народный артист Беларуси (1940). В 1936-51 гг. работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя), царь Федор ("Царь Федор Иоаннович" А.К.Толстого), Каренин ("Анна Каренина" Л.Толстого) и др. Снимался в кинофильмах "Часы остановились в полночь", "Весенние грозы", "Война под крышами" и др. В 1948-69 гг. преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Умер в 1969 г.
150 лет назад родился Найденов (Алексеев) Сергей Александрович, русский драматург. Автор пьес "Дети Ванюшина", "Блудный сын", "Авдотьина жизнь", "Неугасимый свет" и др. Умер в 1922 г.
120 лет родился Гершвин Джордж, американский композитор. Создатель "Рапсодии в блюзовых тонах" для фортепиано с оркестром, оперы "Проги и Бесс" - одного из самых популярных произведений американской классики. Умер в 1937 г.
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