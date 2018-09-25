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Картина дня: увеличение численности пограничников, рост резидентов ПВТ и маршрут по следам Язепа Дроздовича

Общество 25.09.2018 | 07:00

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Картина дня. 24 сентября

В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников, об этом шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Как заявил Станислав Зась, численность пограничников в Беларуси планируется увеличить за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Президент на встрече озвучил информацию о задержании крупного нелегального арсенала.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича.

Александр Лукашенко и Игорь Шуневич
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич

Федерацию хоккея Беларуси и клуб "Динамо-Минск" ждет интеграция, сообщил министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск" Игорь Шуневич после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Также Игорь Шуневич рассказал, что социологи отмечают достаточно высокий уровень доверия населения к работе белорусской милиции. МВД поддерживает предложения по ужесточению наказания в отношении нетрезвых водителей.

Игорь Шуневич
Игорь Шуневич

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси, заявил во время рабочей встречи с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым.

Александр Лукашенко и Валерий Иванов
Александр Лукашенко и Валерий Иванов

Парк высоких технологий отмечает небывалый рост числа резидентов и экспорта услуг. За 9 месяцев Парк высоких технологий принял около 200 новых компаний - это больше, чем за всю его 12-летнюю историю.

Беларусь заинтересована в активизации инвестиционного сотрудничества с Индией и новых совместных проектах, речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Индией Михаила Мясниковича с государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам Чоудхари. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях, сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин на открытии белорусско-индийского бизнес-форума. "Белкоммунмаш" планирует создать в Индии сборочное производство электробусов.

Михаил Мясникович и Чхотта Рам Чоудхари
Михаил Мясникович и Чхотта Рам Чоудхари

Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым.

Во время встречи
Во время встречи

Неиспользованные резервы снижения затрат, выявленные по результатам проверки Комитетом госконтроля организаций Министерства энергетики, превышают $120 млн, сообщил начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Станислав Наркевич.

Средняя зарплата в Беларуси в августе увеличилась до Br987,5.

Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт туруслуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% до $126,1 млн, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА. Также Михаил Портной рассказал, ущерб для белорусских клиентов из-за аннуляции путевок российской компании "Натали Турс" составил, по последним данным, около 700 тыс. евро.

Михаил Портной
Михаил Портной

Ученые разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси. Презентуют новую разработку во время выставки "Турбизнес-2018" в Минске 26-28 сентября.

РЕПОРТАЖ: По следам вечного путешественника Язепа Дроздовича. В Год малой родины и в преддверии 130-летия со дня рождения Язепа Дроздовича корреспондент БЕЛТА отправился по деревням, где бывал именитый земляк, узнал, чем вдохновлялся мастер и увидел его произведение не в музее, а в обычном деревенском доме.

Три человека погибли при столкновении легковушки и УАЗа в Солигорском районе. Возбуждено уголовное дело.

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

Прощание с Анатолием Капским прошло в Борисове.

Прощание с Анатолием Капским на стадионе "Борисов-Арена"
Прощание с Анатолием Капским на стадионе "Борисов-Арена"

Пятиборцы Анастасия Прокопенко и Илья Полозков победили в смешанной эстафете на "Кубке Кремля".

Фото Белорусской федерации современного пятиборья
Фото Белорусской федерации современного пятиборья

Дарья Домрачева приняла участие в тренировке по карате в проекте Bright Team фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Во время тренировки
Во время тренировки

Арина Соболенко обыграла Карлу Суарес Наварро на старте теннисного турнира в Китае.

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography

Белоруска Виктория Азаренко занимает 54-е место в обновленном рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA).

Виктория Азаренко. Фото Белорусской теннисной федерации
Виктория Азаренко. Фото Белорусской теннисной федерации

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В Минске пройдет первое заседание белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Специалисты обсудят взаимодействие с организациями стран ЕС в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" и по программе "Горизонт 2020", реализацию белорусско-словацких научных проектов, в том числе в сфере медицины - по разработке инновационных высокотехнологичных методов персонализированного лечения и диагностики рака.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об итогах оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в летнюю кампанию 2018 года. Особенности оздоровления в Беларуси в межсезонный период" (Болбатовский Геннадий Николаевич - директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны" в рамках цикла пресс-мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (представители Национальной академии наук Беларуси). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Защита прав потребителей в Беларуси". Участие принимают: Барышникова Ирина Николаевна - начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь; Гулюта Дарина Валерьевна - заместитель председателя правления ОО "Городское общество защиты потребителей"; Иващенко Ольга Владимировна - начальник юридического отдела ОО "Городское общество защиты потребителей"; представитель ОО "Белорусское общество защиты потребителей".

25-я международная специализированная выставка оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Деревообработка-2018" пройдет в Минске по 28 сентября. Экспонентами станут более 100 компаний из 17 стран: Беларуси, Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии.

Акция за здоровый образ жизни пройдет в аптеках РУП "Белфармация" в Минске. В ней примут участие медпредставители отечественных производителей лекарственных средств. Каждый посетитель сможет получить консультацию специалистов о применении, хранении и возможных побочных действиях препаратов.

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Знаменательные даты 26 сентября

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Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций.

Европейский день языков. Проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО с целью привлечь внимание общественности к важности изучения языка, а также улучшить представление обо всех языках, культивируемых в Европе.

115 лет назад родился Орлов Дмитрий Алексеевич, актер, режиссер, педагог, профессор (1961), народный артист Беларуси (1940). В 1936-51 гг. работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя), царь Федор ("Царь Федор Иоаннович" А.К.Толстого), Каренин ("Анна Каренина" Л.Толстого) и др. Снимался в кинофильмах "Часы остановились в полночь", "Весенние грозы", "Война под крышами" и др. В 1948-69 гг. преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Умер в 1969 г.

150 лет назад родился Найденов (Алексеев) Сергей Александрович, русский драматург. Автор пьес "Дети Ванюшина", "Блудный сын", "Авдотьина жизнь", "Неугасимый свет" и др. Умер в 1922 г.

120 лет родился Гершвин Джордж, американский композитор. Создатель "Рапсодии в блюзовых тонах" для фортепиано с оркестром, оперы "Проги и Бесс" - одного из самых популярных произведений американской классики. Умер в 1937 г.

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