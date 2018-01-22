Картина выходных: золото Домрачевой, второе место на "Дакаре", День снега и полет на пылесосе

ВЧЕРА

Картина выходных. 21 января

Инфляция на уровне 2-3% может быть в Беларуси в 2020-2021 годах, заявил министр экономики Владимир Зиновский. Достижение такого уровня позволит еще больше снизить ставку рефинансирования и проценты по кредитам. Министерство экономики планирует в I квартале 2018 года рост объема промышленного производства на 2,5%. Также Владимир Зиновский сообщил, Министерство экономики прогнозирует увеличение числа ремесленников в Беларуси на треть.

Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Удачная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место. Перед стартом Олимпийских игр в Пхенчхане было важно ощутить уверенность на лыжне и при стрельбе, рассказала после победы биатлонистка. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью.

Дарья Домрачева

Белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича впервые занял второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар". Пилоту команды "МАЗ-СПОРТавто" удалось удержать второе место в генеральной квалификации после заключительного 14-го этапа протяженностью 286 км вокруг аргентинского города Кордоба. Как отметил Сергей Вязович, белорусские МАЗы на завершившемся в аргентинской Кордобе престижном ралли-рейде "Дакар" показали свою надежность и маневренность.

Сергей Вязович. Фото МАЗ

Гуманитарная помощь из Беларуси доставлена во Вьетнам.

Фото посольства Беларуси во Вьетнаме

Дату проведения детского "Евровидения-2018" в Минске планируют определить в феврале. Об этом рассказал супервайзер детского и взрослого "Евровидения" Юн Ула Санн.

Соглашение о детях в Беларуси можно будет заключать не состоящим в браке парам, это предусмотрено поправками в Кодекс о браке и семье, сообщила в председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак. Парламентарий рассказала о законопроектах, которые планируется рассмотреть в этом году.

Дефицит в детсадах и школах планируют ликвидировать в Минской области в течение трех лет, рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

В Минске количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, за 2017 год возросло на 4,9%, сообщили в пресс-центре столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Всемирный день снега отметили в Силичах.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День снега отпраздновали в "Солнечной долине".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный день снега отметили в "Коробчицком Олимпе".

Для любителей активного отдыха в Минске обустроят 12 лыжных трасс, сообщили в управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Тянуть Коляду на дуба" провели в Минской области.

Движение по отремонтированному мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть к 1 января 2019 года. 1 марта 2018 года должна заработать паромная переправа. Такие сроки озвучил генеральный директор ОАО "Мостострой" Сергей Вашкевич.

Госинспекция охраны животного и растительного мира запустит мобильное приложение для сообщений о нарушениях.

До 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 22 января.

Антон Кушнир занял второе место на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в американском Лейк-Плэсиде.

Цзя Цоньянь, Максим Буров и Антон Кушнир. Фото Федерации фристайла России

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею заняла третье место на чемпионате Европы в Праге, обыграв в матче за бронзовые награды Чехию.

Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Сборная США по велоспорту завоевала золото в командной гонке преследования на этапе КМ в Минске.

Фото официального сайта турнира

На регистрацию волонтерами Европейских игр-2019 уже подано более 4 тыс. заявок.

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в мужской гонке с массового старта на 6-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Мартен Фуркад

Жертвами атаки боевиков на отель в Кабуле стали 18 человек.

Фото CNN

Страны ОПЕК+ договорились об ограничении добычи нефти до 2019 года.

Антон Шкаплеров, являющийся космонавтом на МКС, полетал на пылесосе. В качестве фона он использовал песню I believe I can fly.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 января

Онлайн-конференция на тему "Местные выборы-2018" с участием председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной пройдет на сайте БЕЛТА 22 января с 14.30 до 15.30. Во время онлайн-конференции председатель ЦИК озвучит итоги регистрации кандидатов в депутаты, расскажет об особенностях нынешней избирательной кампании, ответит на вопросы избирателей. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ".

В 18.00 в выставочном зале Музея истории белорусского кино состоится открытие выставки "Особенная фотография" - первой выставки секции аналоговой фотографии Белорусского объединения фотографов.

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси с 22 января по 1 февраля проводит дни открытых дверей в честь Дня белорусской науки.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Адмирал".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 января

235 лет назад родился Стендаль (Анри Мари Бейль), французский писатель. Автор романов "Красное и черное", "Пармская обитель", психологического трактата "О любви" и др. Умер в 1842 г.

115 лет назад родился Александров Григорий Васильевич, советский кинорежиссер, народный артист СССР (1948). Один из создателей жанра советской музыкальной комедии. Поставил фильмы "Волга-Волга", "Цирк", "Весна". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1950). Умер в 1983 г.

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