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10:59 Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей Экономика
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10:35 В Беларуси есть запасы гречки на пять месяцев - Минсельхозпрод Экономика
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26 марта 2020, 07:00

Картина дня: Минобразования о переносе ЦТ, центр устойчивого развития и работа портала 115.бел

ВЧЕРА

Картина дня. 25 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Макаровой в связи с ее смертью. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни.

ОАО "Камволь" должно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Важность этой задачи подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия.

Министерства финансов Беларуси и России начинают подготовку механизма межбюджетных нефтяных расчетов.

Министерство финансов ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию в связи с COVID-19 и рассмотрит предложения Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Беларусь продолжит исполнять обязательства по госдолгу в полном объеме. Министерство финансов готово принять меры для устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость. В Беларуси меры поддержки на фоне коронавируса предлагается применять по отраслевому принципу, для крупных предприятий - предусмотреть индивидуальный подход.

Фото из архива
Фото из архива

Всемирный банк прорабатывает выделение Беларуси финансирования для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в представительстве ВБ в Беларуси.

Китай демонстрирует Беларуси свою твердую и неизменную поддержку. Об этом сказал посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, комментируя оказываемую стране помощь в виде медицинских средств. Цуй Цимин также позитивно оценил принимаемые в Беларуси меры по борьбе с коронавирусом.

Беларуси и России важно согласовывать меры по борьбе с распространением коронавируса, чтобы избегать противоречий. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

На рассмотрении в парламенте находятся 62 законопроекта, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Сенаторы планируют на открытии весенней сессии ратифицировать соглашения об упрощении визового режима с ЕС и о реадмиссии, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сергей Рачков
Сергей Рачков

Ситуация с трудовой миграцией в Евразийском экономическом союзе, осложнившаяся из-за введенных большинством стран ЕАЭС ограничений на въезд из-за распространения нового коронавируса, требует оперативного решения. Об этом заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Страны ЕАЭС условились принимать согласованные решения по перевозкам товаров через границы.

Совет Министров определил меры по реализации общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). Это предусмотрено постановлением Совмина от 20 марта 2020 года №159.

Государственный комитет по имуществу рассматривает возможность предоставления отсрочки по арендной плате, а также установления моратория на увеличение базовой арендной величины, сообщили в Госкомимуществе.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство архитектуры и строительства разработало основные подсистемы единого государственного строительного портала. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности ведомства Сергей Спиридонов.

Первую роботизированную линию обувного производства планируется запустить в СООО "Белвест" в июне 2020 года, сообщил директор компании-разработчика ООО "Лацит" Руслан Павлов.

Заработал новый механизм отправки белорусов домой транзитом через Москву.

Минздрав расширил перечень стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу.

Минздрав планирует закупку экспресс-тестов на коронавирус COVID-19, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время стрима для студентов. Китайские экспресс-тесты на коронавирус доставят в Беларусь 1 апреля. Владимир Караник выразил мнение, что точечный подход в борьбе с коронавирусом COVID-19 позволяет сдерживать его распространение в Беларуси.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Наземный транспорт Минска ежедневно дезинфицируют.

Министерство образования пока не принимало решение о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время стрима для студентов. Минобразования считает нецелесообразным вводить карантин в вузах и ссузах.

Фото из архива
Фото из архива

Национальный центр устойчивого развития создан в Белорусском государственном университете на базе юридического факультета.

Больше всего заявок на портал 115.бел поступает из Минска, среди регионов лидирует Витебская область, сообщили в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома". Система избранных адресов портала 115.бел востребована у 23% активных пользователей ресурса.

Березинский заповедник подтвердил право на Европейский диплом для охраняемых территорий. Проект резолюции подготовлен по итогам заседания группы специалистов по Европейскому диплому, прошедшего на минувшей неделе в Страсбурге, сообщили в Березинском биосферном заповеднике.

Фото Березинского биосферного заповедника
Фото Березинского биосферного заповедника

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусом в развивающихся странах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 марта

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Готовность сельскохозяйственных организаций Беларуси к весенним полевым работам. О ходе посевной кампании 2020 года". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Театральное искусство Беларуси сегодня: международные фестивали, новые постановки, билетные программы, современный зритель", посвященная Всемирному дню театра. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Генетический банк растений - основа продовольственной и биологической безопасности". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится подписание учредительных документов о создании Открытого парламентского Клуба "Парламентский меридиан". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 марта

Всемирный день театра.

175 лет назад родился Вильгельм Конрад Рентген, немецкий ученый-физик, первый лауреат Нобелевской премии по физике (1901). В 1895 году открыл излучение, названное рентгеновским, и исследовал его свойства. Умер в 1923 году.

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