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Четверг, 16 января 2020
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16 января 2020, 07:00

Картина дня: новые вызовы информбезопасности, изменения в налоговых вычетах и детский колядный обряд в Кличеве

ВЧЕРА

Картина дня. 15 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хайсама бен Тарека аль Саида с назначением на должность султана Омана.

Депутаты примут участие в работе по совершенствованию Конституции, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре для ознакомления депутатов с информационно-поисковой системой "Эталон" и другими государственными информационными ресурсами. Владимир Андрейченко призвал не ограничивать тематику парламентских слушаний конкретными законопроектами, а отталкиваться от волнующих общество проблем. Он также заявил, что с обращениями граждан депутаты должны разбираться максимально глубоко, по-деловому.

Владимир Андрейченко и Валерий Мицкевич
Владимир Андрейченко и Валерий Мицкевич

Очередное заседание проекта "Экспертная среда" - "Deepfakes: новый вызов информационной безопасности" прошло в пресс-центре БЕЛТА. Эксперты обеспокоены несовершенством технологий распознавания deepfakes. Министр информации Александр Карлюкевич высказался за то, чтобы внести в законодательство такие понятия, как fake и deepfake. Современное общество измеряет правдивость новостей количеством лайков и репостов в социальных сетях, отметил старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент Виктор Наумов. Резкие комментарии лидеров мнений способны вызвать в обществе более бурную реакцию, нежели само событие, считает поделился директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Во время заседания
Во время заседания

Новые размеры надбавок за реализуемую в 2020 году сельхозпродукцию утверждены постановлением Совета Министров от 14 января 2020 года №17.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым. Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере.

Латиф Гандилов и Владимир Макей. Фото МИД
Латиф Гандилов и Владимир Макей. Фото МИД

Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич принял участие в торжественном приеме по случаю Нового года в Королевском дворце в Брюсселе. Александр Михневич во время мероприятия побеседовал с королевой Бельгии Матильдой, которая имеет родственные связи с династией Сапегов. Она выразила заинтересованность в посещении Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси назначило Дениса Карповича почетным консулом в Карловых Варах.

Фото посольства Беларуси в Чехии
Фото посольства Беларуси в Чехии

ИНФОГРАФИКА: Изменения в налоговых вычетах

Агентство RAEX-Europe подтвердило кредитные рейтинги Беларуси в национальной и иностранной валютах на уровне В с позитивным прогнозом.

Итальянско-белорусский субпарк в будущем может быть создан в индустриальном парке "Великий камень". Этот вопрос среди прочих был рассмотрен в Риме на семинаре, посвященном Беларуси и возможностям ее рынка.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3, сообщили на предприятии. Ремонт на участке нефтепровода не скажется на общих объемах транзита российской нефти в Европу.

Ремонт трубопровода
Ремонт трубопровода

МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники, сообщили в пресс-службе предприятия, говоря о планах на 2020 год.

Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее. Такие данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ заключил соглашение с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году.

РУП "Белтелеком" планирует повысить тарифы на отдельные услуги электросвязи в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем.

В Ганцевичах планируется создать высокотехнологичное биопроизводство лекарственных средств из плазмы крови.

Анатолий Лис
Анатолий Лис

Республиканский центр безопасности будет открыт в Минске в 2020 году, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Белорусский союз женщин в Год малой родины особое внимание уделяет духовности, культуре, а также развитию и процветанию родного края. Об этом сказала председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

Марианна Щеткина (в центре)
Марианна Щеткина (в центре)

РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд

Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП.

В 2019 году услугами Минского метрополитена воспользовались 293 млн 721 тыс. пассажиров. В сравнении с 2018-м пассажиропоток вырос на 10 млн 361 тыс. человек, сообщили в столичной подземке.

Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе завоевала золото зимних юношеских Игр-2020.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Стартовало голосование за лучшую идею талисмана хоккейного чемпионата мира - 2021 по мнению болельщиков.

Президент России Владимир Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию, касающихся политического устройства страны. С такой инициативой он выступил в ежегодном послании Федеральному собранию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Президент Российской Федерации сообщил о намерении ввести новую должность - заместителя председателя Совета безопасности - и назначить на этот пост Дмитрия Медведева. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 января

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Пресс-конференция "Достижения академических ученых в области высоких технологий", приуроченная ко Дню белорусской науки, состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

Министерство труда и социальной защиты совместно с БЕЛТА проведет прямую линию по вопросам совершенствования системы оплаты труда в бюджетной сфере. Ответы будут опубликованы одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Производство легковых автомобилей в Беларуси - итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Правила поведения на водоемах в период Крещенских праздников. Профилактика общего переохлаждения и обморожений в зимний период". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 января

75 лет назад родился Альтов Семен Теодорович, российский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

60 лет назад родился Николаев Игорь Юрьевич, российский композитор, исполнитель, поэт, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Обладатель многих престижных российских музыкальных премий.

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