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07:00 Картина дня: открытие "Славянского базара", вторая партия нефти из США и репортаж из "Северных Афин" Общество
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01:07 Пожар на корабле Bonhomme Richard потушен В мире
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Общество
17 июля 2020, 07:00

Картина дня: открытие "Славянского базара", вторая партия нефти из США и репортаж из "Северных Афин"

ВЧЕРА

Картина дня. 16 июля

Обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхан Макин и Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая торжественно подняли флаг XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Представители 17 стран выступят на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2020" во время "Славянского базара". Об этом сообщил на пресс-конференции директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий.

Глеб Лапицкий во время пресс-конференции
Глеб Лапицкий во время пресс-конференции

Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Срок кредита для строительства Белорусской АЭС продлен на два года, ставка снижена до 3,3% годовых. Это предусмотрено изменениями в соглашение о предоставлении правительству Беларуси кредита для строительства атомной электростанции.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) намерены развивать сотрудничество в сфере АПК, сообщили в организации.

Беларусь и Венгрия договорились о разработке соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для сельскохозяйственных отраслей, налаживании кооперации между университетами сельхозпрофиля, а также о создании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Такие договоренности достигнуты во время визита в Венгрию делегации представителей предприятий АПК во главе с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассчитывает, что урожай сельскохозяйственных культур в этом году будет выше прошлогоднего. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода по итогам совещания по выработке стратегии проведения уборочной кампании на полях НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

Белорусское сельскохозяйственное машиностроение способно обеспечить потребности агропромышленного комплекса страны на 85%, сообщил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Петр Казакевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. Урожайность зерновых, картофеля, свеклы и льна в Беларуси значительно выросла за последние 15-20 лет. Белорусские ученые разработают дрон для сельского хозяйства.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта. Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на рабочей встрече по актуальным вопросам водного транспорта в Пинске на базе РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь".

МАРТ продлил временное государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с заинтересованными прорабатывает вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты товаров, приобретаемых в интернет-магазинах, сообщили в пресс-службе МАРТ.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь растит таланты и поддерживает одаренную молодежь

Фото из архива
Фото из архива

В школу должны приходить мотивированные специалисты, нацеленные совершенствовать свое мастерство. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко на встрече с руководителями учреждений образования Борисовского района. В Беларуси созданы все условия для полноценного развития ребенка.

КОММЕНТАРИЙ: Физика падений - эксперт о губительной высоте, сезонных травмах и факторах безопасности

Фото из архива
Фото из архива

Посольство в Узбекистане совместно с "Белавиа" организовали чартерные рейсы для возвращения белорусов домой.

В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов с COVID-19.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Здесь звучат полонезы: репортаж из "Северных Афин" - музея-усадьбы Михала Клеофаса Огинского

Центр белорусско-китайской дружбы заработал на базе Минского областного института развития образования, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 июля

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В концертном зале "Витебск" (г.Витебск, парк Фрунзе,1) состоится пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты. Начало в 11.00.

В Доме кино "Витебск" (г.Витебск, ул.Ленина, 40) состоится пресс-конференция лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы. Начало в 13.00.

В Музее-усадьбе И.Е.Репина "Здравнево" (Витебский р-н) состоится круглый стол "Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России". Начало в 16.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 июля

Международный день Нельсона Манделы.

95 лет назад родился Ананьев Анатолий Андреевич, российский писатель, Герой Социалистического Труда (1984). Автор романов "Танки идут ромбом", "Версты любви", "Годы без войны", "Скрижали и колокола" и др. В 1973-2001 годах был главным редактором журнала "Октябрь". Умер в 2001 году.

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