Картина дня: пакет договоренностей с Китаем, премии за качество и дело ста тысяч посылок

ВЧЕРА

Картина дня. 24 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. Глава государства 25-27 апреля примет участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине и проведет на полях мероприятия ряд двусторонних встреч.

Александр Лукашенко

Беларусь и Китай подписали пакет договоренностей в преддверии рабочего визита Президента Беларуси Александра Лукашенко. К 2025 году поставлена задача в 10 раз нарастить экспорт белорусских товаров на китайский рынок с нынешних примерно $0,5 млрд до $5 млрд, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Продолжается работа над расширением доступа белорусской продукции и услуг на китайский рынок, рассказал посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Белорусско-китайское прагматичное сотрудничество станет еще более плодотворным, заявил временный поверенный в делах КНР в Беларуси Ло Чжаньхой.

Президент Международного образовательного альянса "Ассоциации западного и восточного образования" Янь Фэй и министр здравоохраниения Беларуси Валерий Малашко

Кредитное соглашение о предоставлении ОАО "АСБ Беларусбанк" финансовых ресурсов на сумму 100 млн евро для развития национальной экономики подписано в Пекине.

Фото посольства Беларуси в Китае

Китайские специалисты поделятся с Беларусью опытом развития цифровых транспортных коридоров. На это в том числе направлено соглашение, которое подписано белорусской стороной в Пекине с китайской национальной платформой для транспорта и логистики (Logink). Государственный таможенный комитет Беларуси и Главное таможенное управление Китая также подписали соглашение, направленное на укрепление безопасности цепи поставок продукции.

Во время подписания. Фото ГТК

В основе повестки II Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания" будут экономические вопросы. Форум пройдет в Минске 28-30 апреля, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Болеслав Пирштук. Он также отметил, что Беларусь является общепризнанной миротворческой площадкой.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас вручил награды победителям конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества в 2018 году.

Сергей Румас

Межведомственная рабочая группа для координации деятельности по созданию национальной системы маркировки и системы прослеживаемости товаров создана распоряжением премьер-министра Беларуси.

Правительство утвердило положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской АЭС.

Беларусь и ЕС обсудили в Минске развитие политического диалога и отраслевого сотрудничества.

МАРТ и Международная финансовая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время подписания. Фото МАРТ

Беларусь может стать для Бангладеш перспективной площадкой для выхода на рынок ЕАЭС, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с министром коммерции Бангладеш Типу Мунши. Возможность привлечения белорусских специалистов и технологий для создания в Бангладеш объектов инфраструктуры обсуждена на первом заседании белорусско-бангладешской совместной комиссии.

Александр Турчин

Беларусь расширяет сотрудничество с компанией Wдrtsilд Finland Oy из Финляндии - одним из мировых лидеров на рынке энергетического и судового машиностроения. Договоренность об этом достигнута в ходе переговоров Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева с руководством компании.

На "Нафтан" началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной по ветке Сургут-Полоцк, сообщили в концерне "Белнефтехим". Автомобильное топливо в Беларуси проходит многоступенчатый контроль качества, заявил директор РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" Анатолий Короткий.

РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси контролируют качество автомобильного топлива

Попытаться решить проблему человека, отнестись к нему без формализма - главный принцип в работе с обращениями граждан. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима во время приема граждан в городской мэрии.

Вопросы обеспечения ценовой и финансовой стабильности в I квартале 2019 года рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка.

В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Фото из архива

Пенсионеры с 1 мая смогут ездить на электричках за полцены.

Студенты и школьники Минска могут онлайн подать анкету-заявку на трудоустройство летом.

Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) вошел в общий релиз международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2019, став единственным вузом Беларуси в этом списке.

"Дело ста тысяч посылок": две компании заработали на белорусах более Br2,3 млн.

Загрязнение воздуха в Беларуси пылью связано с длительным отсутствием осадков и порывистым ветром, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.

Капотный МАЗ зарекомендовал себя надежным автомобилем на ралли-рейде Morocco Desert Challenge, сказал в Национальном аэропорту Минск лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Французский сейсмометр впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Проблемы малоактивного образа жизни у людей всех возрастов. Профилактика гиподинамии и гипокинезии". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, посвященная Дню пиара на XXIII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День химика.

80 лет назад родился Коротков Аркадий Тимофеевич (г.Полоцк Витебской обл.), белорусский архитектор. Основные работы в Новополоцке: застройка микрорайонов №5 и 7, школа рабочей молодежи в микрорайоне №3, 13-этажное общежитие и др. Лауреат Государственной премии Беларуси.

50 лет назад родилась Варум Анжелика, российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, член Международного союза деятелей эстрадного искусства.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-