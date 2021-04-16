Картина дня: подробности визита Лукашенко в Баку, работа банковского сектора и фото БЕЛТА в Эрмитаже

ВЧЕРА

Картина дня. 15 апреля

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.

Фото из архива

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества. Кроме того, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев коснулись в разговоре вопросов международной обстановки.

Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

Беларусь готова помочь Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.

Председатель Совета Республики, член Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Наталья Кочанова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ. В выступлении отмечены приоритеты белорусского председательства в торгово-экономической области, укреплении гуманитарных связей, сопряжении СНГ и Евразийского экономического союза, расширении сотрудничества с ОДКБ и ШОС.

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованной в режиме видеосвязи Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств совместно с парламентскими ассамблеями ОБСЕ, Совета Европы, Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН.

Наталья Кочанова

Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС.

Реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, даст дополнительный прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5%. Такой прогноз сделал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно. Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции.

Павел Каллаур (в центре)

Золотовалютные резервы Беларуси в конце года составят более $6 млрд.

В Беларуси регулируются цены на 55% товаров. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6%. Об этом рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

Авиакомпания "Белавиа" смогла выстоять в пандемию без копейки помощи от государства. Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

КОММЕНТАРИЙ: Граница преткновения. Мысли вслух

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: "Большая игра" 2.0 в Азии: Центральная & Южная Азия

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране, отметил на открытии Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио" президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

Обеспечить безопасность и здоровье белорусских участников Олимпиады - одна из приоритетных задач на предстоящих Играх в столице Японии. Об этом заявил на конференции "100 дней до Токио" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич. Фото НОК Беларуси

Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки.

Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в посольстве КНР в Беларуси.

ИНТЕРВЬЮ: Природа не любит пустоты, после COVID-19 может прийти что-то новое

Врач рекомендует переболевшим COVID-19 начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны 1348.

"Беллегпром" презентовал одежду для учащихся и педагогов.

ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Леонидом Борткевичем прошла в Минске

Во время церемонии

Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич.

ФОТОФАКТ: Рассветовская средняя школа занимает первое место по технической оснащенности среди сельских школ

Спорткомплекс для медработников открылся при БелМАПО.

В Минске с 16 апреля отключат отопление в административных зданиях.

ФОТОФАКТ: Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже

Оксана Манчук на фоне проекта "Вавилон"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 апреля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Основные тренды весенне-летнего туристического сезона. О подготовке и проведении 23-й Международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг "Отдых-2021". Начало в 15.00.

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере рок-оперы Алексея Рыбникова "Юнона" и "Авось". Начало в 14.30.

Весенняя акция "Чистый водоем" пройдет по 24 апреля. Акция направлена на экологическое воспитание населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 апреля

Международный день гемофилии.

85 лет назад родился Рудковский Михась (Михаил Михайлович) (д.Остров Ганцевичского р-на Брестской обл.), белорусский поэт, переводчик. В 1961 году окончил Брестский педагогический институт. Работал в периодической печати, на Брестской областной студии телевидения. Автор сборников лирики "Первые версты", "Синие Броды", "Позывные", "Вечная Отчизна". Работал в жанре баллады, элегии, сонета, триолета и др. Умер в 1991 году.

45 лет назад родился Самсонов Владимир Викторович (г.Минск), белорусский спортсмен (настольный теннис), мастер спорта СССР (1987), мастер спорта Беларуси международного класса (1993). Серебряный призер чемпионата мира в одиночном (1997) и парном (1995) разрядах, бронзовый в парном (1999). Чемпион Европы в одиночном (1998, 2003), парном (1998) и смешанном (1996) разрядах, в командном зачете (2003). Серебряный призер чемпионата СССР в парном разряде (1991). Обладатель Кубка мира (1999, 2001), Кубка "Евромастер" (1996, 1998, 1999).

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