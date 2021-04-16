Картина дня: подробности визита Лукашенко в Баку, работа банковского сектора и фото БЕЛТА в Эрмитаже

ВЧЕРА
Картина дня. 15 апреля
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч.
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны обсудили состояние и развитие двусторонних отношений, основные направления сотрудничества. Кроме того, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев коснулись в разговоре вопросов международной обстановки.
Об истинных друзьях, щепетильных вопросах и новой стадии кооперации. Подробности визита Лукашенко в Азербайджан
Беларусь готова помочь Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.
Председатель Совета Республики, член Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств Наталья Кочанова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ. В выступлении отмечены приоритеты белорусского председательства в торгово-экономической области, укреплении гуманитарных связей, сопряжении СНГ и Евразийского экономического союза, расширении сотрудничества с ОДКБ и ШОС.
Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой приняла участие в международной парламентской конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм", организованной в режиме видеосвязи Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств совместно с парламентскими ассамблеями ОБСЕ, Совета Европы, Средиземноморья и Контртеррористическим управлением ООН.
Доверие, взаимодополнение и самодостаточность - Мясникович сформулировал идеологический стержень ЕАЭС.
Реализация стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, даст дополнительный прирост ВВП стран ЕАЭС ежегодно более чем на 4,5%. Такой прогноз сделал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции российского национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
В Беларуси обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно. Повышение ставки рефинансирования направлено на сдерживание инфляции.
Золотовалютные резервы Беларуси в конце года составят более $6 млрд.
В Беларуси регулируются цены на 55% товаров. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6%. Об этом рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.
Авиакомпания "Белавиа" смогла выстоять в пандемию без копейки помощи от государства. Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.
КОММЕНТАРИЙ: Граница преткновения. Мысли вслух
КОММЕНТАРИЙ: "Большая игра" 2.0 в Азии: Центральная & Южная Азия
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь готов к дальнейшей поддержке спортивной медицины в стране, отметил на открытии Международной научно-практической конференции "100 дней до Токио" президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
Обеспечить безопасность и здоровье белорусских участников Олимпиады - одна из приоритетных задач на предстоящих Играх в столице Японии. Об этом заявил на конференции "100 дней до Токио" министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки.
Дезинформация о вакцинах препятствует глобальной борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в посольстве КНР в Беларуси.
ИНТЕРВЬЮ: Природа не любит пустоты, после COVID-19 может прийти что-то новое
Врач рекомендует переболевшим COVID-19 начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1222 пациента с COVID-19, выписаны 1348.
"Беллегпром" презентовал одежду для учащихся и педагогов.
ФОТОФАКТ: Церемония прощания с Леонидом Борткевичем прошла в Минске
Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич.
ФОТОФАКТ: Рассветовская средняя школа занимает первое место по технической оснащенности среди сельских школ
Спорткомплекс для медработников открылся при БелМАПО.
В Минске с 16 апреля отключат отопление в административных зданиях.
ФОТОФАКТ: Работы фотографа БЕЛТА представлены в Эрмитаже
СЕГОДНЯ
Анонсы на 16 апреля
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Основные тренды весенне-летнего туристического сезона. О подготовке и проведении 23-й Международной весенней выставки-ярмарки туристских услуг "Отдых-2021". Начало в 15.00.
В Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере рок-оперы Алексея Рыбникова "Юнона" и "Авось". Начало в 14.30.
Весенняя акция "Чистый водоем" пройдет по 24 апреля. Акция направлена на экологическое воспитание населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 апреля
Международный день гемофилии.
85 лет назад родился Рудковский Михась (Михаил Михайлович) (д.Остров Ганцевичского р-на Брестской обл.), белорусский поэт, переводчик. В 1961 году окончил Брестский педагогический институт. Работал в периодической печати, на Брестской областной студии телевидения. Автор сборников лирики "Первые версты", "Синие Броды", "Позывные", "Вечная Отчизна". Работал в жанре баллады, элегии, сонета, триолета и др. Умер в 1991 году.
45 лет назад родился Самсонов Владимир Викторович (г.Минск), белорусский спортсмен (настольный теннис), мастер спорта СССР (1987), мастер спорта Беларуси международного класса (1993). Серебряный призер чемпионата мира в одиночном (1997) и парном (1995) разрядах, бронзовый в парном (1999). Чемпион Европы в одиночном (1998, 2003), парном (1998) и смешанном (1996) разрядах, в командном зачете (2003). Серебряный призер чемпионата СССР в парном разряде (1991). Обладатель Кубка мира (1999, 2001), Кубка "Евромастер" (1996, 1998, 1999).
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