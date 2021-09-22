Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, бюджет-2022 и вакцинация от COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 21 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров, на которое был вынесен ряд вопросов социальной направленности. На совещании обсуждались дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья, развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы, расширение возможностей досрочного использования семейного капитала.

Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий.

Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий.

В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником - Днем Независимости.

Лукашенко назвал особенно перспективные возможные проекты с Мальтой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", члена-корреспондента Российской академии наук, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Ковальчука с юбилейной датой - 75-летием.

Бюджет 2022 года сохранит свою социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров.

Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью.

Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики.

Беларусь и Венесуэла обсуждают возможность налаживания прямого авиасообщения.

Минск и Баку готовятся провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Минский моторный завод заключил экспортные контракты на выставке в Сербии.

"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет.

Белорусы не представляют настоящее и будущее без своей страны, заявил директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец, опираясь на данные социсследования.

Акция "Детский автобус" стартовала в Гомельской области.

Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах.

РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему

В медучреждениях Минска открыли 33 современные палаты для ветеранов войны и труда.

НББ представила выставку о литературном наследии Нила Гилевича к 90-летию со дня его рождения.

Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 22 сентября

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Утверждение семейных ценностей в информационном пространстве. Опыт экспертной оценки".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы как инструменте построения интеллектуальной экономики".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О праздновании 30-летия СНГ в Минске: Международная научно-практическая конференция, 34-е заседание Совета Международной Ассоциации Академий наук (МААН) и заседание Совета молодых ученых МААН".

Выездное пресс-мероприятие "День Союзного государства в НДЦ "Зубренок" "Славянской верности союз" состоится в НДООЦ "Зубренок".

В Минске пройдет акция "День без автомобиля" в рамках Европейской недели мобильности.

ЗАВТРА

знаменательные даты 23 сентября

Международный день жестовых языков. Введен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года.

160 лет назад родился Бош Роберт (1861-1942), немецкий инженер и промышленник, изобретатель свечи зажигания, основатель известной фирмы "Bosch".

75 лет назад родился Якубович Павел Изотович, белорусский журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (2001). В 1972 году окончил БГУ, в 1975 году - Высшее военно-командное училище МВД. С 1995 года по 2018 год главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня".

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