Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 22 сентября 2021
Минск Переменная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:00 Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, бюджет-2022 и вакцинация от COVID-19 Общество
00:55 В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса В мире
00:43 В Гаити зафиксировали вспышку африканской чумы свиней В мире
00:10 У берегов Новой Зеландии нашли новые виды стеклянных губок В мире
21.09.21
21.09.21 23:45 В мире за неделю коронавирусом заразились более 3,6 млн человек В мире
21.09.21 23:07 В Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса В мире
21.09.21 22:38 Королева Елизавета II в 12 раз стала прабабушкой В мире
21.09.21 22:00 Более 200 школьников из Беларуси и России состязаются на спартакиаде СГ в Орше Общество
21.09.21 21:55 ГАИ Витебской области 24 сентября напомнит пешеходам о важности использования фликеров Регионы
21.09.21 21:50 Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Политика
21.09.21 21:21 Номинантов на премию Grammy представят 23 ноября В мире
21.09.21 21:06 КГК: в больницы Витебской области поставляли кислород по завышенным ценам Регионы
21.09.21 20:35 В Логойском районе опрокинулся лесовоз, погиб водитель Происшествия
21.09.21 20:06 Умерла заслуженная артистка Беларуси Валентина Петрачкова Культура
21.09.21 19:54 Пятеро человек пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне В мире
21.09.21 19:40 Македонец по имени Ванчо Попов переехал в Беларусь. Посмотрите, какой бизнес он открыл Ссылки на БелТА Плюс
21.09.21 19:32 Жителя Осиповичей осудили за неоднократные оскорбления сотрудников милиции Происшествия
21.09.21 19:17 Очаги обитания американской белой бабочки выявили в Брестской области Регионы
21.09.21 19:08 Дневники талант-шоу X-Factor начнут выходить с 25 сентября на "Беларусь 1" Культура
21.09.21 19:02 В ООН призвали расследовать случаи смерти беженцев в районе белорусско-польской границы В мире
21.09.21 18:53 Союзные парламентарии обсудят перечень научно-технологических и инновационных программ СГ Политика
21.09.21 18:40 БЖД изучит спрос на ночные перевозки между Минском и городами-спутниками Общество
21.09.21 18:30 Оказание медпомощи пациентам с обмороками обсудят в Минске Регионы
21.09.21 18:16 Беларусь и Турция обсудили торгово-экономическое сотрудничество Политика
21.09.21 18:13 Жительница Орши с дочкой обокрали столичный магазин одежды на Br1,7 тыс. Происшествия
21.09.21 18:09 Стартовало тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й бригады Общество
21.09.21 18:08 Концепцию формирования общего рынка труда актуализируют в СНГ Общество
21.09.21 17:57 Байден: США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн В мире
21.09.21 17:49 Ночью в центре Гродно перевернулась машина - следователи ищут очевидцев Происшествия
21.09.21 17:41 БЖД предупреждает о перебоях в работе сервисов по продаже билетов ночью 23 и 24 сентября Общество
Все новости
Все новости
Общество
22 сентября 2021, 07:00

Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, бюджет-2022 и вакцинация от COVID-19

ВЧЕРА

Картина дня. 21 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров, на которое был вынесен ряд вопросов социальной направленности. На совещании обсуждались дополнительные меры помощи многодетным при строительстве жилья, развитие в Беларуси дополнительной добровольной пенсионной программы, расширение возможностей досрочного использования семейного капитала.

Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет ряд важных мероприятий.

Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий.

В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна с национальным праздником - Днем Независимости.

Лукашенко назвал особенно перспективные возможные проекты с Мальтой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", члена-корреспондента Российской академии наук, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Ковальчука с юбилейной датой - 75-летием.

Бюджет 2022 года сохранит свою социальную направленность. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров.

Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью.

Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики.

Беларусь и Венесуэла обсуждают возможность налаживания прямого авиасообщения.

Минск и Баку готовятся провести заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Минский моторный завод заключил экспортные контракты на выставке в Сербии.

"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет.

Белорусы не представляют настоящее и будущее без своей страны, заявил директор Института социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, доцент Николай Мысливец, опираясь на данные социсследования.

Акция "Детский автобус" стартовала в Гомельской области.

Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах.

РЕПОРТАЖ: Если человек не спешит вакцинироваться, вакцина сама идет к нему

В медучреждениях Минска открыли 33 современные палаты для ветеранов войны и труда.

НББ представила выставку о литературном наследии Нила Гилевича к 90-летию со дня его рождения.

Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 22 сентября

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Утверждение семейных ценностей в информационном пространстве. Опыт экспертной оценки".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы как инструменте построения интеллектуальной экономики".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О праздновании 30-летия СНГ в Минске: Международная научно-практическая конференция, 34-е заседание Совета Международной Ассоциации Академий наук (МААН) и заседание Совета молодых ученых МААН".

Выездное пресс-мероприятие "День Союзного государства в НДЦ "Зубренок" "Славянской верности союз" состоится в НДООЦ "Зубренок".

В Минске пройдет акция "День без автомобиля" в рамках Европейской недели мобильности.

ЗАВТРА

знаменательные даты 23 сентября

Международный день жестовых языков. Введен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года.

160 лет назад родился Бош Роберт (1861-1942), немецкий инженер и промышленник, изобретатель свечи зажигания, основатель известной фирмы "Bosch".

75 лет назад родился Якубович Павел Изотович, белорусский журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси (2001). В 1972 году окончил БГУ, в 1975 году - Высшее военно-командное училище МВД. С 1995 года по 2018 год главный редактор газеты "СБ. Беларусь сегодня".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Более 200 школьников из Беларуси и России состязаются на спартакиаде СГ в Орше
Фото из архива БЖД изучит спрос на ночные перевозки между Минском и городами-спутниками
Фото из архива Стартовало тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й бригады
Фото из архива Концепцию формирования общего рынка труда актуализируют в СНГ
Фото из архива БЖД предупреждает о перебоях в работе сервисов по продаже билетов ночью 23 и 24 сентября
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
Главное
Во время совещания Поддержка многодетных, пенсионная система и строительство жилья. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Возможности досрочного использования семейного капитала планируется расширить
Головченко: бюджет Беларуси 2022 года сохранит социальную направленность
В Беларуси дополнительно простимулируют строительство жилья в сельской местности
Топ-новости
Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, бюджет-2022 и вакцинация от COVID-19
Перераспределение полномочий и поправки в Конституцию. Лукашенко проведет важные мероприятия
Лукашенко поддержал создание в Беларуси системы малых грантов на реализацию молодежных инициатив
Работникам предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий
Бульдозеры и лесная техника нового поколения: гендиректор "АМКОДОРа" рассказал о новинках холдинга
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью
ФОТОФАКТ: Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Перми
Захарова назвала срежиссированной кампанию в западных СМИ в отношении учения "Запад-2021"
Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики
Гунько: санкции против промпредприятий пролоббированы крупными мировыми корпорациями
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1362
Данные социсследований: около 94% белорусов в период COVID-19 носят маски в общественных местах
Соболенко впервые в карьере квалифицировалась на итоговый турнир WTA
Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября
"Белгоспищепром": ситуация на рынке сахара стабильная, дефицита нет
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.