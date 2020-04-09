Картина дня: сроки вступительной кампании, меморандум о сотрудничестве с Китаем и запрет на посещение лесов

ВЧЕРА

Картина дня. 8 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом.

Министерство образования определило сроки проведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования первой ступени.

Фото из архива

Брестская, Гомельская и Гродненская области начали сев овощей.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 9,7%.

Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Фото из архива

В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы.

Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщил во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра министр здравоохранения Владимир Караник. Он рассказал, что Минздрав продумает защитные механизмы от "серого" вывоза парацетамола за пределы страны. Также министр подчеркнул, что люди, нуждающиеся в специализированной медпомощи, не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19. Владимир Караник рассказал, что Минздрав консультирует церкви для безопасного проведения пасхальных богослужений.

Врачи рассказали об отличиях гриппа и коронавирусной инфекции.

Фото из архива

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал о механизмах страхования работников учреждений здравоохранения.

На строительной площадке Белорусской АЭС приняты необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавирусной инфекции, сообщили в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" (АСЭ).

Акционер "Великого камня" China Merchants Group передаст Беларуси пульсоксиметры и маски.

Фото СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

В Гомеле начали создавать защитные маски для медиков на 3D-принтере.

КОММЕНТАРИЙ: Андрей Чернобай: Медслужба белорусской армии - настоящий резерв системы здравоохранения страны

Личный электронный кабинет (е-кабинет) появится у каждого белоруса, сообщила пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова.

Запрет на посещение лесов действует в 15 районах Беларуси.

Фото из архива

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вместе с экологическими общественными объединениями призывает белорусов отказаться от пластиковых цветов на кладбищах.

В Беларуси готов к запуску второй университетский наноспутник.

БРСМ и БРПО определили победителей первого сезона проекта "Клевые каникулы".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре Республике Беларусь пройдет пресс-конференция "Разработка "белых пятен" истории и проведение специализированных научных конференций: о деятельности белорусской исторической науки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне" (представители Института истории Национальной академии наук Беларуси). Начало в 11.00.

Онлайн-премьера фильма "Болото Ельня" состоится на YouТube-канале Collaboracia. Для просмотра нужно зарегистрироваться и получить бесплатный виртуальный пропуск. Начало в 20.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

10 апреля

265 лет назад родился Ганеман Самуэль, немецкий врач, основатель гомеопатии. Умер в 1843 году.

45 лет назад родился Иванков Иван Александрович (г.Минск), белорусский спортсмен (гимнастика спортивная), заслуженный мастер спорта Беларуси (1994). Занял 4-е место на XXVIII Олимпийских играх (2004). Абсолютный чемпион (1994, 1997), чемпион в командном зачете (2001). Призер чемпионатов мира: серебряный (1997 - в командном зачете, 2001 - в многоборье, 2002 - в упражнениях на перекладине); бронзовый (1993 - в упражнениях на кольцах, 1994 - на перекладине, 1999 - в командном зачете, в 2001 - в упражнениях на брусьях). Чемпион (1994 - абсолютный, 1996), серебряный (1996, 2000) и бронзовый (1996, 2000) призер чемпионатов Европы. Обладатель Кубка мира (1998), многократный (1993-2000) победитель и призер этапов Кубка мира, турниров серии Гран-при (1995-2000).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-