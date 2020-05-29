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Общество
29 мая 2020, 07:00

Картина дня: указы по соцзащите работников, поддержка молодых ученых и охрана рубежей

ВЧЕРА

Картина дня. 28 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой, подчеркнул Президент.

РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей

Глава государства Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы, в том числе в подведомственных Управлению делами Президента предприятиях, с учетом непростых условий коронавируса. На необходимость внимательного отношения к людям глава государства обратил внимание во время доклада Управляющего делами Президента Виктора Шеймана.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман
Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два указа, направленных на повышение социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества. Такую оценку глава государства дал во время встречи с послом, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. При этом Президент выразил свое мнение касательно участия посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске, которое имело неоднозначные последствия для дипломата. В свою очередь Велько Ковачевич назвал историческим вклад главы государства Александра Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества. Беларусь - удивительная и прекрасная страна, которая навсегда останется в сердце, заявил посол.

Велько Ковачевич
Велько Ковачевич

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента.

ИНТЕРВЬЮ: Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси

Латиф Гандилов у картин, написанных супругой дипломата Наилей Гандиловой
Латиф Гандилов у картин, написанных супругой дипломата Наилей Гандиловой

В Беларуси решение о непринятии жестких карантинных мер в связи с COVID-19 было продуманным и просчитанным. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по Целям устойчивого развития Анатолий Исаченко совместно с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и руководителями агентств ООН передали родильным домам Минской области партию бесконтактных термометров. Мероприятие прошло на базе Клинического родильного дома Минской области.

Бесконтактные термометры
Бесконтактные термометры

Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом.

Агропромышленный комплекс Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

В Хакасии (Россия) испытывают беспилотные самосвалы БЕЛАЗ с помощью технологии 5G, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото БЕЛАЗа
Фото БЕЛАЗа

В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус и ИВЛ: как лечат самых тяжелых пациентов

Противовирусные препараты и материалы для масок - молодые ученые участвуют в исследованиях по COVID-19.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси.

При проведении выпускных экзаменов в школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов.

Победителей 11 международных олимпиад будут принимать в вузы без вступительных испытаний.

Фото из архива
Фото из архива

Министерство иностранных дел запускает акцию ко Дню защиты детей.

Более половины оставшихся без попечения родителей детей устраиваются в семьи родственников, сообщила главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова. Благодаря порталу dadomu.by около 3 тыс. детей обрели семью.

Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Беларусь упростит процедуру получения гражданства по "праву почвы". Более 3 тыс. иностранцев ежегодно приобретают белорусское гражданство.

Беларусь получила от МАГАТЭ лабораторию для радиационного мониторинга при лесных пожарах.

Фото из архива
Фото из архива

С 1 июня в Минске нарушителям, которые паркуются на зеленых зонах, начнут выставлять счета.

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Анонсы на 29 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Подготовка к купальному сезону и соблюдение правил охраны жизни людей на водах". Начало в 11.00.

Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи состоится в онлайн-формате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 мая

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999).

110 лет назад родилась Марковская Мария Павловна (г.Рига, Латвия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1966). В 1938 году окончила студию при Белорусском театре им.Я.Коласа. В 1919-1934 годах работала в цирке и на эстраде в Киеве, Ростове-на-Дону, Минске. С 1938 году работала в Белорусском театре им.Я.Коласа. Исполняла роли травести, молодых героинь, характерные. Среди лучших работ: Данилка ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Марина ("Люди и дьяволы" К.Крапивы), Кума ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умерла в 1981 году.

110 лет назад родился Трус Анатолий Михайлович (д.Низок Узденского р-на Минской обл.), актер, народный артист Беларуси (1955). В 1930 году окончил Витебский художественный техникум, в 1931-м студию Белорусского второго государственного театра. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Его творчеству свойственны стремление к продолжению лучших традиций национальной сцены, особый актерский темперамент, выразительный пластический рисунок роли, внутренняя сосредоточенность. Среди ролей: Шикович ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Кренделев ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Митрич ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умер в 1989 году.

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