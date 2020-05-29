Картина дня: указы по соцзащите работников, поддержка молодых ученых и охрана рубежей

ВЧЕРА

Картина дня. 28 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником - Днем пограничника. Благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой, подчеркнул Президент.

РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей

Глава государства Александр Лукашенко потребовал поддержать людей и трудовые коллективы, в том числе в подведомственных Управлению делами Президента предприятиях, с учетом непростых условий коронавируса. На необходимость внимательного отношения к людям глава государства обратил внимание во время доклада Управляющего делами Президента Виктора Шеймана.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два указа, направленных на повышение социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества. Такую оценку глава государства дал во время встречи с послом, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. При этом Президент выразил свое мнение касательно участия посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске, которое имело неоднозначные последствия для дипломата. В свою очередь Велько Ковачевич назвал историческим вклад главы государства Александра Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества. Беларусь - удивительная и прекрасная страна, которая навсегда останется в сердце, заявил посол.

Велько Ковачевич

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым принято решение о финансировании расходов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году в размере Br710 тыс. из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента.

ИНТЕРВЬЮ: Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси

Латиф Гандилов у картин, написанных супругой дипломата Наилей Гандиловой

В Беларуси решение о непринятии жестких карантинных мер в связи с COVID-19 было продуманным и просчитанным. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по Целям устойчивого развития Анатолий Исаченко совместно с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий и руководителями агентств ООН передали родильным домам Минской области партию бесконтактных термометров. Мероприятие прошло на базе Клинического родильного дома Минской области.

Бесконтактные термометры

Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом.

Агропромышленный комплекс Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

В Хакасии (Россия) испытывают беспилотные самосвалы БЕЛАЗ с помощью технологии 5G, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото БЕЛАЗа

В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус и ИВЛ: как лечат самых тяжелых пациентов

Противовирусные препараты и материалы для масок - молодые ученые участвуют в исследованиях по COVID-19.

Во время круглого стола

Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси.

При проведении выпускных экзаменов в школах будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов.

Победителей 11 международных олимпиад будут принимать в вузы без вступительных испытаний.

Фото из архива

Министерство иностранных дел запускает акцию ко Дню защиты детей.

Более половины оставшихся без попечения родителей детей устраиваются в семьи родственников, сообщила главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова. Благодаря порталу dadomu.by около 3 тыс. детей обрели семью.

Беларусь сохраняет планы ввести ID-карты и биометрические паспорта в 2021 году. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Беларусь упростит процедуру получения гражданства по "праву почвы". Более 3 тыс. иностранцев ежегодно приобретают белорусское гражданство.

Беларусь получила от МАГАТЭ лабораторию для радиационного мониторинга при лесных пожарах.

Фото из архива

С 1 июня в Минске нарушителям, которые паркуются на зеленых зонах, начнут выставлять счета.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 мая

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Подготовка к купальному сезону и соблюдение правил охраны жизни людей на водах". Начало в 11.00.

Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи состоится в онлайн-формате.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 мая

В Республике Беларусь - День памяти погибших в подземном переходе на станции метро "Немига" (1999).

110 лет назад родилась Марковская Мария Павловна (г.Рига, Латвия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1966). В 1938 году окончила студию при Белорусском театре им.Я.Коласа. В 1919-1934 годах работала в цирке и на эстраде в Киеве, Ростове-на-Дону, Минске. С 1938 году работала в Белорусском театре им.Я.Коласа. Исполняла роли травести, молодых героинь, характерные. Среди лучших работ: Данилка ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Марина ("Люди и дьяволы" К.Крапивы), Кума ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умерла в 1981 году.

110 лет назад родился Трус Анатолий Михайлович (д.Низок Узденского р-на Минской обл.), актер, народный артист Беларуси (1955). В 1930 году окончил Витебский художественный техникум, в 1931-м студию Белорусского второго государственного театра. Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа. Актер широкого творческого диапазона. Его творчеству свойственны стремление к продолжению лучших традиций национальной сцены, особый актерский темперамент, выразительный пластический рисунок роли, внутренняя сосредоточенность. Среди ролей: Шикович ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Кренделев ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Митрич ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Умер в 1989 году.

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