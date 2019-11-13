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Среда, 13 ноября 2019
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Новости
07:00 Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019" Общество
01:36 Крутой об отношениях с Австрией: мы должны минимум утроить объемы торговли и удвоить инвестиции Экономика
00:46 Белорусским участникам бизнес-форума в Вене чуть не "оторвали руки" - Мелешкин Экономика
00:38 Минфин Беларуси уверен в наличии достаточных оснований для повышения кредитного рейтинга страны Экономика
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00:10 Беларусь обсуждает с Raiffeisen Bank возможности дальнейшего выхода на рынок еврооблигаций Экономика
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12.11.19 22:50 Янчевский: австрийскому бизнесу выгодно инвестировать в белорусские IT-компании Экономика
12.11.19 22:33 Венецию затопило из-за дождей В мире
12.11.19 22:16 Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ Спорт
12.11.19 22:12 "Юность" уступила "Ред Булл Мюнхен" в первом матче 1/8 финала хоккейной ЛЧ, ведя 2:0 после первого периода Спорт
12.11.19 22:09 Лукашенко в Вене встретился с Курцем Президент
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12.11.19 21:36 Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец выбыла из строя до конца сезона Спорт
12.11.19 21:18 На севере Афганистана в двух ДТП погибли 28 человек В мире
12.11.19 20:16 От геополитики до личных гарантий бизнесу - Лукашенко на бизнес-форуме в Вене выступил с яркой речью Президент
12.11.19 20:15 Витас посвятил романтический ролик и песню шаурме - видео Калейдоскоп
12.11.19 19:56 Лукашенко рассказал австрийскому бизнесу о главных принципах в сотрудничестве с Беларусью Президент
12.11.19 19:47 Белорусские боксеры Михаил и Евгений Долголевцы не продлили контракт с национальной командой Спорт
12.11.19 19:39 Старт в Минске станет для белорусских боксеров ключевым перед отбором на Игры - исполнительный директор БФБ Спорт
12.11.19 19:33 БМЗ подписал с австрийскими партнерами соглашения о поставках на 100 млн евро Экономика
12.11.19 19:13 Роджер Федерер обыграл Маттео Берреттини, одержав первую победу на итоговом турнире АТР Спорт
12.11.19 19:12 Первый день досрочного голосования показал достойный уровень избирательной кампании - наблюдатель Регионы
12.11.19 18:44 Турнир в Минске является подводящим к олимпийскому сезону для многих боксеров - техделегат AIBA Спорт
12.11.19 18:37 Более тысячи международных наблюдателей уже аккредитованы на парламентских выборах в Беларуси Политика
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12.11.19 18:18 В Гомеле горела легковушка - к поджогу может быть причастен бывший муж владелицы авто Происшествия
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Общество
13 ноября 2019, 07:00

Картина дня: визит Лукашенко в Австрию, начало досрочного голосования на выборах и "Продэкспо-2019"

ВЧЕРА

Картина дня. 12 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. По словам белорусского лидера, состоявшиеся переговоры продемонстрировали, что подходы стран по основным проблемам достаточно близки. Александр Лукашенко отметил поддержку Австрией усилий белорусской стороны по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. Он также заявил, что у Беларуси и Австрии давние традиции успешного экономического взаимодействия. Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен подтвердил интерес своей страны к развитию сотрудничества с Беларусью. Он констатировал определенное сближение между Беларусью и Евросоюзом, и визит белорусского лидера является частью этого процесса.

Встреча в узком составе
Встреча в узком составе

Австрия поможет Беларуси с внедрением технологии 5G. Это предусмотрено совместной декларацией об укреплении сотрудничества в области связи, информационно-коммуникационных технологий и развития широкополосной сети 5G, которая подписана в Вене в ходе официального визита в Австрию Президента Беларуси Александра Лукашенко.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и ЕС наладили регулярный и широкий диалог

ЦИК Беларуси на заседании подвел итоги выборов членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва и принял решение о регистрации избранных сенаторов.

Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва началось в Беларуси. В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Беларусь подготовила предложения по взаимодействию с РФ в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси по итогам встречи министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с российским коллегой Александром Новаком.

Ограничения по поставкам белорусской говядины на кости в Россию сняты, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько во время Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", которая открылась в Минске. Беларусь и Россия обсуждают возможность отмены прогнозных балансов спроса и предложения по поставкам продовольствия.

Анатолий Хотько
Анатолий Хотько

Зарплата медицинских работников к 2025 году увеличится вдвое, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Беларусь и Россия заинтересованы активизировать взаимодействие в области онкологии, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Медики Беларуси и России планируют реализовать проект в области антимикробной резистентности.

Вероника Скворцова и Владимир Караник
Вероника Скворцова и Владимир Караник

Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси.

Звено закупленных в России истребителей Су-30СМ в ближайшие дни прибудет в Беларусь. Об этом на семинаре для руководителей республиканских СМИ сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Белорусская армия планирует закупить противотанковые управляемые ракеты "Атака" в 2020-2021 годах. Отслужившим в армии молодым людям могут предоставить возможность получить скидку на платное обучение при определенных условиях, сообщил Андрей Равков. Более 500 человек изъявили желание пройти срочную службу в роте информационных технологий за время ее существования.

Андрей Равков
Андрей Равков

Станции третьей линии столичного метрополитена "Площадь Франтишка Богушевича", "Вокзальная", "Ковальская Слобода" готовы на 85-95%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский. Он также рассказал о ходе реставрации площади Победы. В Минске в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию школу, поликлинику и 8 детских садов.

Реконструкция Комаровского рынка в Минске, которая началась в 2019 году, будет проводиться в несколько этапов и завершится в 2024 году, сообщил генеральный директор предприятия Николай Хмельницкий.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Конкурс "Лесоруб-2019" прошел в Полоцке

Во время конкурса
Во время конкурса

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 ноября

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Пресс-конференция "О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва в Минске. Организация работы столичных участков для голосования" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении Всемирной недели предпринимательства в Беларуси 18-24 ноября 2019 года". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Качество жизни онкопациентов: системный подход к организации помощи в период восстановления после лечения". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия белорусских книгоиздателей и книгораспространителей в XIII Международной книжной выставке-ярмарке, конференции "Книга - путь сотрудничества и прогресса" и Мальтийском международном книжном фестивале".

Белорусский республиканский союз молодежи в дни досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проводит молодежную эстафету "#яприду", направленную на повышение электоральной активности молодых избирателей, голосующих впервые. Одним из мероприятий эстафеты станет селфи-конкурс "#МолодежьГолосует".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день борьбы с диабетом.

Всемирный день качества.

100 лет назад родился Евгений Данилович Агранович, российский журналист, кинодраматург, один из основоположников жанра авторской песни. Автор известных песен "Я в весеннем лесу пил березовый сок...", "Одесса-мама", песни из кинофильма "Офицеры" ("От героев былых времен..."). Умер в 2010 году.

95 лет назад родилась Стриженова Марианна Александровна, российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России. Снималась в фильмах "Тарас Шевченко", "Овод", "Высота", "Отцы" и др. Умер в 2004 году.

95 лет назад родился Коган Леонид Борисович, российский скрипач, педагог, народный артист СССР (1966). Умер в 1982 году.

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