Картина выходных: продление школьных каникул, материальная поддержка медиков и итоги "Недели леса"

ВЧЕРА

Картина выходных. 4-5 апреля

Принято решение о продлении в Беларуси на неделю весенних школьных каникул, сообщили в Администрации Президента Беларуси.

Фото из архива

Заместитель министра образования Александр Кадлубай прокомментировал продление весенних школьных каникул на неделю.

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по фристайлу Николая Козеко с 70-летием.

Николай Козеко. Фото из архива

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B, прогноз "стабильный".

Фото из архива

Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае.

В Беларуси упрощается государственная регистрация лекарственных средств.

Фото из архива

Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь - постановление Совмина.

КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен.

Фото из архива

Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске.

В вопросе борьбы с распространением в Беларуси коронавируса COVID-19 ситуация абсолютно контролируемая и управляемая, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он рассказал, что в Беларуси будут выработаны дополнительные меры стимулирования медицинских работников. Также Игорь Петришенко сообщил, что до конца следующей недели в Беларуси будут выпускать до 1 млн масок в сутки.

Фото из архива

ФПБ приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков.

Утвержден порядок взаимодействия органов госуправления по обеспечению соблюдения самоизоляции.

В Беларуси в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Поликлиники ориентированы на помощь пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями на дому.

Александр Линдеров

Транзитным перевозчикам выделили шесть дополнительных стоянок для отдыха, питания и заправки.

Минспорт продлевает приостановку соревнований юных спортсменов до 20 апреля.

"Белпочта" приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок.

МНЕНИЯ: Дмитрий Воронюк: Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности

Профессор БГУ Елена Довгань назначена спецдокладчиком ООН.

Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время республиканской добровольной акции "Неделя леса", сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Фото из архива

Минчане в 2019 году собрали больше всего вторресурсов.

БРСМ и БРПО дают старт второму сезону онлайн-проекта "Клевые каникулы".

БНТУ проведет с 13 по 24 апреля дни открытых дверей в онлайн-режиме.

Белтелерадиокомпания подготовила новые ролики из цикла "Беларусь помнит".

ФОТОФАКТ: Католики празднуют Вербное воскресенье в Красном костеле в Минске.

РЕПОРТАЖ: На праздники и каждый день: в деревне Кузьмичи сохраняют традицию домашнего хлебопечения.

В Беларуси создана ассоциация школьного спорта.

Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира.

Футболисты БАТЭ добыли первую победу в чемпионате Беларуси, обыграв на своем поле "Рух".

Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу.

Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 апреля

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Национальный пресс-центр Республики Беларусь проведет выездное пресс-мероприятие "Презентация новых дисков известного белорусского композитора Олега Молчана, изданных фирмой "Мелодия" (Ирина Видова - певица, вдова Олега Молчана; Кричевский Андрей - генеральный директор фирмы "Мелодия" (в формате видеосвязи из г.Москва), Анатолий Кашепаров и Вадим Косенко - участники ВИА "Песняры" разных лет, Александр Попроцкий - звукорежиссер). Место: отель "Виктория-Олимп", конгресс-зал "Барселона" (г.Минск, пр.Победителей, 103). Начало в 15.00.

В художественной галерее "Университет культуры" состоится открытие выставки 15-го Международного конкурса живописи и графики "На своей земле".

День открытых дверей в МГУ им.А.А.Кулешова пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет вестись с 11.00 до 12.30 в официальной группе университета в "Вконтакте".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день здоровья.

Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 г.

95 лет назад родился Мовчан Михаил Алексеевич, белорусский художник. В 1962 г. окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1962-1974 гг. преподавал в Минском педагогическом институте. Работы в области станковой графики и живописи. Автор графических серий "Портрет жены", "На страже мира", портретов С.Кортеса, Н.Гайды, Н.Еременко, С.Станюты и др. Выполнил декоративное панно "Беларусь" для всемирной выставки "ЭКСПО-67" в Монреале (1967).

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