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Картина дня: День Конституции, междугородние маршрутки возобновили работу и медаль Домрачевой

Общество 16.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 15 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал на встрече с судьями Конституционного суда. Президент привел в качестве примера острые дебаты по вопросу создания в стране полноценной многопартийной системы. В частности, озвучиваются предложения создать крупную партию на базе "Белой Руси", чтобы она была выразителем интересов. Лукашенко подтверждает возможность обсуждения в будущем внесения изменений в Конституцию Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

ФОТОФАКТ: Конституционный суд Беларуси переехал в новое отремонтированное здание.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции. Как сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, издание о суверенном развитии Беларуси за 25 лет будет выпущено на трех языках.

Анастасия Хило получила паспорт
Анастасия Хило получила паспорт

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе 2018 года составили 107,8% к январю 2017-го.

Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соответствующих соглашений с ЕС может снизиться до 35 евро, сообщили в представительстве Европейского союза в Беларуси, комментируя предложенные Еврокомиссией визовые изменения.

Призыв военнообязанных в связи с проверкой Вооруженных Сил начался в Беларуси, сообщили в Минобороны. Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных.

Междугородние маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Дубина. В Витебской области 9 частных перевозчиков намерены работать на междугородних маршрутах.

Ставки единого налога в Минске предлагается увеличить на 7,4%. Проект решения Минского городского Совета депутатов "О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц" вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте Мингорисполкома.

Более 90 объектов войдут в национальную экологическую сеть Беларуси. Данная сеть (общей площадью 3,37 млн га) представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами природопользования.

Вопросы подготовки к весеннему половодью обсудили на комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров Беларуси, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. МЧС дало рекомендации жителям частных домов о мерах в паводок.

Ледовую угрозу понтонной переправе через Припять ликвидировали в Житковичском районе, переправа продолжает работать в штатном режиме. Установить паромную переправу в районе треснувшего моста через Припять планируется к концу марта.

Китайский миллиардер планирует создать в Беларуси систему аренды автомобилей для общего пользования.

Белорусские ученые разрабатывают программное обеспечение для мониторинга безопасности горных работ, сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Кругликов. Разрабатываемое ПО тестируется в шахтах "Беларуськалия".

В Минске выявлены лжепредприниматели, обещавшие украинский диплом по программированию.

"Белпочта" начинает внедрять SMS-оповещение о приходе международных посылок.

Велосипедные парковки обустроят в Минске у станций метро "Немига" и "Борисовский тракт".

Резкое похолодание ожидается в Беларуси 16 марта. До 19 градусов мороза ожидается местами в Беларуси в выходные.

Владимир Волчков и Татьяна Пучек утверждены капитанами мужской и женской команд по теннису.

Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в норвежском Холменколлене.

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 и Олимпийских Игр в Пхенчхане.

В ходе подготовки к боксерскому поединку за чемпионский титул в Сан-Антонио (США) с кубинцем Рансесом Бартелеми сложнее всего было эмоционально, заявил на пресс-конференции белорусский атлет Кирилл Релих, который стал чемпионом мира в профессиональном боксе по версии WBA. Белорусский боксер Кирилл Релих, завоевав чемпионский титул по версии WBA, встал на одну ступень с американцем Мохаммедом Али и россиянином Костей Цзю, которые также побеждали в этой версии, сказал председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

Экс-первые ракетки мира белоруска Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс получили приглашение в основную сетку крупного теннисного турнира в Майами с призовым фондом более $7 млн.

Минск готов провести на высоком уровне финал Кубка мира по конькобежному спорту, заявил на пресс-конференции представитель Совета Международного союза конькобежцев (ISU) Роланд Майлард. Решающая стадия турнира пройдет с 17 по 18 марта на конькобежном стадионе "Минск-Арены".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 марта

Прямая телефонная линия газеты "7 дней" по вопросам, связанным с реализацией указа №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", пройдет в пресс-центре БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Как на практике будут реализовываться нормы указа, читателям газеты и посетителям сайта БЕЛТА разъяснят заместитель начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Артем Владимирович Юшкевич и начальник управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Сергей Васильевич Костров.

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Актуальные вопросы сохранения и возрождения (реставрации) объектов историко-культурного наследия Беларуси". Участие принимают: Хвир Наталья Дмитриевна - заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь; Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по научной работе ГНУ "Институт истории Национальной академии наук Беларуси", кандидат исторических наук, доцент; Володина Татьяна Васильевна - заведующий отделом фольклористики и культуры славянских народов ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси", доктор филологических наук.

Торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, состоится в 17.00 во Дворце Республики (пл.Октябрьская, 1).

Выставка "Дамские штучки" откроется в БГУ (ул. К.Маркса, 31, ауд. 319). Начало в 14.30. В экспозиции будут представлены более 50 изделий из личных коллекций сотрудниц университета, а также фондов кабинета-музея белорусской традиционной культуры филологического факультета вуза.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 марта

85 лет назад родился Смелковский Леонид Александрович, белорусский композитор, дирижер, заслуженный артист Беларуси (1975). Автор оратории для симфонического оркестра и хора на стихи кубинских поэтов "На Кубу приходит день", квинтета для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано, романсов и песен на слова белорусских поэтов, обработок белорусских народных песен и др. Умер в 1995 г.

65 лет назад родился Бекиш Тадеуш Генрихович, белорусский режиссер театра, заслуженный деятель культуры Беларуси (1998). С 1980 г. режиссер народного театра пантомимы "Рух" Дворца культуры Белорусского общества глухих в Минске. Поставил спектакли "Зеркало" Х.Бидструпа, "Курган" Я.Купалы, "Экология - Чернобыль", "Нет, СПИДу!" и др.

120 лет назад родился Смирнов-Сокольский Николай Павлович, народный артист РСФСР. Автор и исполнитель эстрадно-сатирических фельетонов (монологов). Умер в 1962 г.

110 лет назад родился Полевой Борис Николаевич, российский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда. Автор "Повести о настоящем человеке", романов "Золото", "Доктор Вера", сборника рассказов "Мы - советские люди". Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умер в 1981 г.

80 лет назад родился Рудольф Нуреев, всемирно известный артист балета, балетмейстер, дирижер, солист и постановщик ленинградского Кировского театра, Королевского балета Великобритании, директор балетной труппы Парижской оперы. Умер в 1993 г.

День святого Патрика, основателя и первого епископа Ирландской христианской церкви.

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