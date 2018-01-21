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Картина дня: повышение зарплат спортсменам, честная борьба Домрачевой и как зимуют лебеди

Общество 21.01.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 20 января

ОАО "Белорусский цементный завод" обладает серьезным потенциалом для развития. Об этом заявил во время встречи с трудовым коллективом предприятия министр экономики Владимир Зиновский.

Постановлением Совета Министров от 18 января 2018 года №37 утверждена новая редакция положения о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В Беларуси повысили зарплаты спортсменам и тренерам. Постановлением Совета Министров от 18 января 2018 года №42 увеличен размер повышения тарифной ставки (оклада) в среднем с 85% до 300% спортсменам, тренерам и иным специалистам национальных команд Республики Беларусь по видам спорта. Коллегия Министерства спорта и туризма определила 22 приоритетных вида спорта на 2018 год.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Белоруска Дарья Домрачева проявила качества fair play (честная игра, борьба): на финише гонки за вторую позицию трехкратная олимпийская чемпионка боролась с итальянкой Доротеей Вирер. Белоруска в пылу борьбы наступила на палку отталкивания итальянки, но не стала обгонять Вирер, позволив ей финишировать второй. Дарья Домрачева поделилась впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.

Экипаж МАЗа Сергея Вязовича вышел на второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар". Спецучасток 13-го этапа ралли-рейда "Дакар-2018" преподнес немало сюрпризов. Боровшийся за первое место аргентинец Федерико Виллагра сошел с гонки, что и помогло улучшить позицию Сергею Вязовичу.

Беларусь отправила гуманитарную помощь во Вьетнам.

МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП.

"Белтелеком" увеличил максимальную сумму обещанного платежа с Br5,5 до Br10.

Решение по многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями в районе ул. Богдановича, заказчиком по которому выступает СООО "Тамбаз", может быть принято до конца января, сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Библиотеке Конгресса США подарено факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины".

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол Беларусь" впервые планируется провести в сентябре нынешнего года в Гомеле. Инициировал крупномасштабный цирковой форум народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

ФОТОФАКТ: Лебеди зимуют в водоеме под Минском.

ИНФОГРАФИКА. Почему загораются смартфоны.

Умершая в Минске собака породы кане-корсо болела бешенством. Санитарно-эпидемиологическая служба в связи с выявлением случая бешенства собаки в Минске напоминает об основных признаках, профилактике заболевания и учреждениях здравоохранения, где можно получить антирабическую помощь.

Двое обвиняемых в убийстве молодой пары на улице Алибегова приговорены к исключительной мере наказания - смертной казни. Вячеслав Сухарко и Александр Жильников признаны виновными в разбое, убийстве трех человек, хищении личных документов. Алина Шульганова приговорена к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Прокурор запросила обвиняемому по делу о гибели роупджампера 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Обвиняемым по уголовному делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Белоруска Анна Гуськова заняла второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Лейк-Плэсиде.

Хоккеисты минского "Динамо" победили в Риге в игре на открытом воздухе и сохраняют шансы на плей-офф.

Максим Мирный и китаянка Пэн Шуай уступили в первом круге в миксте на Открытом чемпионате Австралии дуэту Андреа Сестини Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция). Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела выйти в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии.

В Олимпийских играх 2018 года примут участие 22 спортсмена КНДР. В штаб-квартире МОК в Лозанне была подписана декларация об участии северокорейской делегации на Олимпиаде. Стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Игр, а также участие объединенной женской хоккейной команды.

Норвежец Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Скандинавский биатлонист уверенно провел гонку, не допустив ни одного промаха.

Федеральное правительство США приостановило работу из-за отсутствия финансирования.

Гильдия продюсеров Америки приняла правила для пресечения сексуальных домогательств в Голливуде. Члены Гильдии сформулировали определение сексуальных домогательств.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 января

В Минске в горнолыжном центре "Солнечная долина" (ул. Корженевского, 45) состоится спортивный праздник "Всемирный день снега". Расписание спортивной программы: 10.00 - начало соревнований по горнолыжному спорту, 11.00 - начало концертной программы, 12.00 - торжественное открытие Всемирного дня снега, 14.00 - награждение победителей и призеров соревнований.

В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" (Логойский район) пройдет открытое первенство Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей Silichy Kids Masters Cup 2018, участниками которого станут дети в возрасте от 3 до 12 лет. Начало в 11.00.

На велотреке "Минск-Арены" завершится этап Кубка мира по трековым гонкам. Начало соревнований в 11.30.

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоятся гонки с массового старта у женщин (начало в 14.30) и мужчин (16.45).

Открытый чемпионат Австралии по теннису продолжится в Мельбурне.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 января

85 лет назад родилась Лось Елена Георгиевна, белорусский график. Известна в основном как художник детской книги. Автор иллюстраций к книгам "Золотая яблонька", "Конек-горбунок" П.Ершова, "Слово о полку Игореве". Среди произведений: станковые серии "Дети Беловежи", "Полесье", портреты белорусских писателей. Умерла в 2013 г.

230 лет назд родился Байрон Джордж Ноэл Гордон, английский поэт-романтик. Автор поэм "Паломничество Чайльд Гарольда", "Гяур", "Корсар" и др. В 1816 году покинул Англию, жил в Швейцарии, был участником движения карбонариев в Италии, революции в Греции. Умер в 1824 г.

120 лет назад родился Эйзенштейн Сергей Михайлович, советский кинорежиссер, сценарист, педагог и теоретик искусства, заслуженный деятель искусств России (1935), доктор искусствоведения. С 1924 г. работал в кино. Поставил фильмы "Октябрь", "Броненосец "Потемкин", "Александр Невский", "Иван Грозный". Автор ряда статей по теории и истории кино, разрабатывал проблемы выразительных средств киноискусства. Умер в 1948 г.

110 лет назад родился Ландау Лев Давидович, советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1954). Лауреат Нобелевской премии по физике (1962). Предложил теорию колебаний электронной плазмы, ввел понятие комбинированной четности и понятие матрицы плотности, построил феноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию ферми-жидкости, создал теорию электронного диамагнетизма металлов и др. Автор классического курса теоретической физики. Именем Ландау назван Институт теоретической физики АН СССР. Умер в 1968 г.

90 лет назад родился Проскурин Петр Лукич, российский писатель, Герой Социалистического Труда. Автор эпических романов "Горькие травы", "Исход", "Судьба", "Имя твое" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1979). Умер в 2001 г.

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