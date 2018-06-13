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Картина дня: старт ЦТ, где купить шоколад "Президент Эксклюзив" и встреча лидеров США и КНДР

Общество 13.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июня

К проведению Высшего государственного совета Союзного государства все готово. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Во время встречи
Во время встречи

Беларуси и Индии следует более решительно и активно развивать экономические отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан. Взаимная поддержка на международной арене - это символ белорусско-индийской дружбы, заявила Сумитра Махаджан.

Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан

Президент Беларуси планирует в сентябре посетить с официальным визитом Узбекистан.

Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым. Беларусь готова участвовать в создании аграрных комплексов в Узбекистане. Беларусь и Узбекистан также планируют создать совместное производство кондитерских изделий, а также совместные фармпроизводства.

Во время встречи
Во время встречи

Проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров. К концу 2018 года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Как сообщил министр экономики Владимир Зиновский, в 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на 3,4%.

Владимир Зиновский. Фото из архива
Владимир Зиновский. Фото из архива

Новым пресс-секретарем МИД Беларуси назначен Анатолий Глаз.

Анатолий Глаз. Фото МИД
Анатолий Глаз. Фото МИД

В Беларуси с 12 по 15 июня проходит миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии.

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. С ЦТ по белорусскому языку в Минске за шпаргалки удалены два абитуриента.

Во время ЦТ. Фото из архива
Во время ЦТ. Фото из архива

С 12 июня началалась приемная кампания в первые классы школ. На пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказали, как будут зачислять детей в первые классы столичных учреждений образования.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Четыре страны в одной плитке: шоколад "Президент Эксклюзив" поступил в продажу.

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за май текущего года не индексируются.

В Беларуси удалось существенно снизить цены более чем на 130 импортных лекарств, сообщила начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская. Также она рассказала, что в стране на протяжении 15 лет отсутствуют фальсифицированные лекарственные средства.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси около 2 тыс. больных гепатитом С уже включены в программу лечения за счет бюджета, сообщила сегодня начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Елена Богдан. Беларусь - единственная страна в мире, где государство выделяет на это деньги.

Национальный календарь профилактических прививок обновлен в Беларуси.

Молодые медработники в Гродно получили возможность построить квартиры по себестоимости.

В пригороде Гродно упал самолет.

Фото МЧС
Фото МЧС

КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США, говорится в документе, который северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал совместно с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Сингапуре. Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита пообещал остановить совместные с Республикой Корея военные учения в районе Корейского полуострова.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 июня

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое пройдет в Москве 13 июня.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе организаций жилищно-коммунального хозяйства в летний период" (представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция на тему: "Сохранение земель в Республике Беларусь и их рациональное использование" (Минприроды, НАН). Начало в 15.00.

Пресс-конференция "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ". Начало в 14.00. Место проведения: городская ратуша.

Пять картин из Беларуси будут показаны на фестивале в Циндао Китайской Народной Республики, который пройдет по 17 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 июня

Всемирный день донора крови. Отмечается с 2004 года в день рождения Карла Ландштейнера (1868-1943), австрийского ученого, лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине (1930), открывшего группы крови человека (1900).

80 лет назад родился Мариев Павел Лукьянович, белорусский ученый и организатор производства в области автомобилестроения, доктор технических наук (2003), заслуженный работник промышленности Беларуси (1998), Герой Беларуси (2001). Почетный гражданин г.Жодино (2002). С 1959 г. на Белорусском автомобильном заводе: главный инженер, директор, генеральный директор РУПП "Белорусский автомобильный завод". С 2007 г. директор научно-технического центра ГНУ "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси". Автор научных работ по долговечности, прочности и металлоемкости крупногабаритных деталей и конструкций машин. Разработал и реализовал в серийном производстве новую концепцию повышения конструкционной равнопрочности крупногабаритных деталей и сварных конструкций карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности. Лауреат Государственной премии Беларуси (2011).

150 лет назад родился Ландштейнер Карл, австрийский ученый, один из основателей иммунологии, лауреат Нобелевской премии по медицине (1930). Открыл резус-фактор, доказал инфекционную природу полиомиелита. Умер в 1943 г.

90 лет назад родился Че Гевара Эрнесто, легендарный руководитель партизанского движения в Латинской Америке, герой кубинской революции. Умер в 1967 г.

90 лет назад родился Торопов Анатолий Михайлович, российский актер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река", "Приваловские миллионы" и др.

85 лет назад родился Краснопольский Владимир Аркадьевич, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР (1983). Поставил фильмы (с Валерием Ивановичем Усковым) "Таежный десант", "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Отец и сын" и др. Удостоен многих государственных наград.

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