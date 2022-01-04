Картина дня: доклад губернатора Минской области, рост базовой и программа патриотического воспитания

ВЧЕРА

Картина дня. 3 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. Во время встречи Александр Лукашенко отметил необходимость развивать населенные пункты вокруг столицы и заявил, что в городах-спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места. Президент Беларуси также поручил подготовить план развития инфраструктуры вдоль МКАД-2.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О республиканском бюджете на 2022 год".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает внесение изменений в ряд указов в сфере молодежной политики: №367 "О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых" от 11 августа 2005 года, №425 "О грантах Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре" от 13 сентября 2013 года и №559 "О некоторых вопросах государственной поддержки общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" от 17 декабря 2012 года.

В текущем году в Минской области уделят больше внимания экономике, созданию новых предприятий и рабочих мест в районах. Вопрос о придании Боровлянам статуса города неоднозначный, требует дополнительного изучения и не будет решен быстро. Об этом сообщил журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. Также Александр Турчин заявил, что в Минской области планируют построить арендное жилье для медиков с последующим правом его выкупа после длительного периода работы в учреждении здравоохранения.

Вопрос о придании Боровлянам статуса города неоднозначный, требует дополнительного изучения и не будет решен быстро. Об этом сообщил журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. Также Александр Турчин заявил, что в Минской области планируют построить арендное жилье для медиков с последующим правом его выкупа после длительного периода работы в учреждении здравоохранения.

КС признал закон об изменении кодексов соответствующим Конституции.

В Минске создано 9 групп экспертов для обсуждения проекта Конституции в трудовых коллективах.

Лискович о проекте Конституции: каждое конструктивное предложение будет учтено.

Программа патриотического воспитания населения - значимый шаг в сплочении белорусского общества. Об этом заявил заместитель начальника управления информации Министерства обороны Денис Федоров во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

Программа патриотического воспитания соответствует интересам всех слоев населения. Об этом заявил директор Института социологии Национальной академии наук кандидат социологических наук доцент Николай Мысливец во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

Посольство Беларуси выразило протест в связи с радикализацией антибелорусской позиции Украины.

Минфин о бюджете на 2022 год: в числе приоритетов - демографическая безопасность.

Нижевич: на финансирование соцсферы в этом году направят 45% средств бюджета.

Депутат: бюджет внебюджетного фонда соцзащиты населения сформирован с профицитом.

Налоговый кодекс: что меняется с 2022 года.

Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br32.

Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2022 году.

В Беларуси установлены ставки экспортных пошлин на лесоматериалы.

Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню.

Совмин определил нормативы расходов на обучение в учреждениях образования.

Совмин установил порядок формирования и ведения реестра рекламораспространителей.

БУТБ отмечает снижение стоимости деловой древесины.

"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 7 января.

Историческую память, как и патриотизм, нужно в себе воспитывать. Такое мнение выразил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, комментируя указ Президента об объявлении Года исторической памяти.

Ветеран: Год исторической памяти обратит внимание всего общества к теме укрепления патриотизма.

Специалистов по биоинженерии и биоинформатике начнут подготавливать в Белгосуниверситете.

Кухарев поручил укрепить службу дизайна в зеленом хозяйстве молодыми кадрами.

Умер известный белорусский литературовед Адам Мальдис.

Более 3,74 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 507 пациентов с COVID-19, выписаны 309.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси на этой неделе.

ФОТОФАКТ: Около 70% осадков от декадной нормы выпало за минувшую ночь в Витебской области

Лидеры ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 января

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Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. В детективную историю вместе со зрителями будут также вовлечены ведущие мастера сцены.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 января

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В Республике Беларусь - День работников социальной защиты.

115 лет назад родился Губаревич Кастусь (Константин Леонтьевич), белорусский драматург, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). Автор пьес "Центральный ход", "Алазанская долина", драм "Цитадель славы", "Главная ставка", "Брестский мир" и др. По его сценариям поставлены фильмы "Девочка ищет отца", "Анютина дорога", "Полонез Огинского". Лауреат Государственной премии Беларуси (1972), Ленинского комсомола Беларуси (1968). Умер в 1987 году.

90 лет назад родился Эко Умберто, итальянский писатель, культуролог. Автор романов "Имя розы", "Маятник Фуко" и других. Умер в 2016 году.

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