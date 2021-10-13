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Общество
13 октября 2021, 07:00

Картина дня: корректировка Кодекса об образовании, форум Energy Expo и COVID-патруль

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обсуждению вопросов законодательного совершенствования национальной системы образования. Справедливое отношение к каждому человеку - главное требование к системе образования, заявил глава государства.

Новая редакция Кодекса об образовании и правила приема в вузы и ссузы концептуально поддержаны. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко после совещания у главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы. В новой редакции Кодекса об образовании еще дополнительно будет проанализировано, как отразить нюансы насчет возможности зачисления в школу детей, которым еще не исполнилось полных шесть лет. Дистанционная форма обучения в вузах и ссузах Беларуси будет развиваться, однако пока не определен точный перечень направлений и специальностей, где это возможно реализовать. Для поступающих в 2022 году пока ничего существенно не изменится. В Беларуси не будут отказываться от проведения централизованного тестирования при приеме в вузы, однако будет применен комбинированный подход. Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года.

КС оценил содержание норм закона об изменении Конституции Беларуси.

Беларусь абсолютно не приемлет диктата и давления. Об этом заявил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран - членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане. В современном мире нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания "непокорных" стран. Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета своей внешней политики.

Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и России в области космоса и радиационной безопасности во время круглого стола "Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики" на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo 2021. БелАЭС может обеспечить работу высокоскоростной магистрали Союзного государства.

Пассажирский транспорт в городах Беларуси планируют активно переводить на электричество. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021.

Программно-аппаратный комплекс и биопрепараты: НАН представит на Energy Expo более 50 разработок.

Национальный форум пищевой промышленности Food Prom поможет выработать стратегию для улучшения продаж отечественной продукции. Об этом заявил председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен во время открытия форума.

Семья - неотъемлемая часть жизнеустройства государства, заявил заместитель министра информации Игорь Бузовский во время круглого стола на тему "Крепка семья - крепка держава: единство в стране начинается с единения в семьях". Различного вида помощь семьям на подготовку детей к 2021/2022 учебному году оказана на сумму почти Br28 млн. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

Семья - главнейший базовый институт развития общества и государства. Такое мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, член президиума Белорусского союза женщин Лилия Ананич.

В Беларуси правом на бесплатную попытку ЭКО воспользовались около 400 семейных пар.

На уровне республики требуется активизация применения мер административной ответственности за нарушение гражданами санитарных норм и правил, касающихся предупреждения распространения коронавируса. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

Вакцинация против коронавирусной инфекции важна для всех категорий населения, имеющиеся препараты позволяют прививаться в том числе беременным и тем, кто еще только планирует беременность. Об этом сообщила на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2038 пациентов с COVID-19, выписаны 1534.

БРСМ и БСЖ проведут обучающий интенсив для волонтеров "COVID-патруля".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 октября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний пожароопасный период. Профилактика, загораний от неисправных печей, аварийной работы электрооборудования и газовых котлов". Начало в 11.00.

Международная специализированная выставка "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo) пройдет по 15 октября в рамках Белорусского энергетического и экологического форума в Минске.

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка по 15 октября в рамках проекта "ОНА в искусстве и жизни" пройдет выставка работ современных белорусских художниц и серия лекций, посвященных гендерным стереотипам и амплуа женщины в истории искусства.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 октября

В Республике Беларусь - День матери.

В Республике Беларусь - День стандартизации.

Всемирный день зрения.

75 лет назад родился Чухрай Павел Григорьевич, российский кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации. Среди фильмов: "Ты иногда вспоминай", "Люди в океане", "Клетка для канареек", "Ключ" (советско-французский), "Вор".

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